Chi hơn nửa tỷ để cưới 'con gái quan chức', người đàn ông nhận kết đắng

Thứ tư, 07:00 26/11/2025 | Gia đình
Tin tưởng bạn gái có xuất thân quyền quý, là con gái quan chức, người đàn ông họ Thẩm nhiều lần chuyển tiền, gửi sính lễ cho gia đình cô. Nhưng khi sự thật liên quan đến “cô vợ hờ” được phơi bày, anh Thẩm mới ngã ngửa.

Anh Thẩm, sống tại thành phố Tuỳ Châu (Hồ Bắc), quen cô gái họ Doãn qua mạng rồi cả hai nhanh chóng yêu nhau.

Chị Doãn giới thiệu mình xuất thân từ “gia đình quan chức cấp cao”, mang theo “460.000 NDT (1,7 tỷ đồng) tiền gửi ngân hàng, thỏi vàng 100g và xe Mercedes-Benz” làm của hồi môn. Gia đình anh Thẩm cũng nộp 148.000 NDT (hơn 548 triệu đồng) tiền sính lễ.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2022, hai người quen nhau, gặp mặt và xác định quan hệ. Sau đó, người phụ nữ họ Doãn liên tục gửi ảnh siêu âm, nói mình mang thai rồi sảy thai. Chị khoe xuất thân quyền quý, đưa ảnh “gia đình quan chức”, dẫn anh Thẩm gặp “cha”, “mẹ” của mình.

Gia đình anh Thẩm vì tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền, trong đó có 148.000 NDT sính lễ theo yêu cầu “mang về nhà gái”.

Đến tháng 6/2024, anh Thẩm kiểm tra thì phát hiện, không tồn tại người mang tên, số căn cước như Doãn khai. Sổ tiết kiệm 460.000 NDT và thỏi vàng 100g đều là giả, xe Mercedes chỉ là xe thuê.

Người phụ nữ họ Doãn còn che giấu việc đã kết hôn, nhiều lần giả mang thai, thậm chí thuê người đóng vai “bố mẹ” để lừa dối, trang QQ đưa tin.

Chi hơn nửa tỷ để cưới 'con gái quan chức', người đàn ông nhận kết đắng - Ảnh 2.

Thỏi vàng làm của hồi môn của người phụ nữ thực chất là vàng giả. Ảnh: QQ

Anh Thẩm sau đó đã khởi kiện người phụ nữ họ Doãn. Cảnh sát cho biết trong 4 năm gần đây, người phụ nữ này từng quen 6 người đàn ông, nhiều lần giả mang thai, giả tự tử để vòi tiền.

Theo cáo trạng, người phụ nữ họ Doãn (sinh năm 1989), học vấn THCS, đã kết hôn từ năm 2015 và chưa ly hôn khi cưới anh Thẩm. Chị sử dụng giấy tờ giả, thuê người đóng vai họ hàng, bịa ra xuất thân giàu có để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Viện kiểm sát xác định hành vi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Anh Thẩm cho biết, tổng thiệt hại khi cưới hỏi, sính lễ , chi phí sinh hoạt… hơn 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Người phụ nữ mới trả lại 70.000 NDT (khoảng 259 triệu đồng).

Ngày 17/11, toà án quận Tăng Đô đã mở phiên sơ thẩm. Bị đơn họ Doãn chỉ nhận tội kết hôn không hợp pháp, phủ nhận lừa đảo và không chấp nhận bồi thường. Hiện, toà chưa tuyên án.

Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờBố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờ

GĐXH - Sau nhiều năm 'mất tích' không liên lạc, nghe tin bố nhận 6 tỷ đồng tiền đền bù đất, con gái nuôi trở về đòi chia tiền, khiến người cha già đau đớn rơi nước mắt.

Diệp Lục
