Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú

Dưới đây là ba cung hoàng đạo nam điển hình không thích phụ nữ quá chủ động, thích được trở thành người dẫn dắt trong chuyện tình cảm.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Chàng trai chỉ thích chinh phục điều mình chưa có

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã nổi tiếng với tâm hồn phóng khoáng và bản tính ham khám phá.

Chính vì vậy, khi bước vào tình yêu, chàng trai Nhân Mã thường mang một đặc điểm khá… lạ đời: họ không thích người thích mình.

Chỉ cần cảm nhận được có cô gái dành tình cảm cho mình, nhất là cô nàng nhiệt huyết, cởi mở và chủ động tấn công, Nhân Mã nam lại dễ sinh cảm giác phản cảm.

Với họ, tình yêu giống như một hành trình phiêu lưu kỳ thú, nơi họ phải tự mình theo đuổi, tự mình nỗ lực để chinh phục. Càng là cô gái lạnh lùng, không mấy quan tâm, họ lại càng hứng thú.

Nhân Mã muốn nắm quyền chủ động để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Dù vất vả hay khó khăn đến đâu, họ vẫn sẵn sàng theo đuổi người con gái mình yêu bằng tất cả sự quyết tâm.

Còn khi bị theo đuổi ngược lại, chàng Nhân Mã sẽ chẳng thể vui vẻ nổi, thậm chí chỉ muốn… chạy thật xa.

Chỉ cần cảm nhận được có cô gái dành tình cảm cho mình, nhất là cô nàng nhiệt huyết, cởi mở và chủ động tấn công, Nhân Mã nam lại dễ sinh cảm giác phản cảm. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Lịch sự bên ngoài, bảo thủ bên trong

Xử Nữ nam tạo cho người khác cảm giác rất nhẹ nhàng và tinh tế, lễ độ, hiểu biết, khéo léo trong giao tiếp. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Bên trong anh chàng Xử Nữ lại là người cực kỳ nguyên tắc và cứng rắn trong quan điểm yêu đương.

Họ không bài xích chuyện con gái chủ động trong thời đại mới, nhưng nếu đặt mình vào cuộc chơi tình cảm ấy, tức là trở thành người bị theo đuổi, Xử Nữ lập tức cảm thấy khó chịu.

Họ thuộc nhóm cung hoàng đạo nam thích nắm thế chủ động, thích để mọi thứ diễn ra theo tốc độ và cảm xúc của chính họ.

Với Xử Nữ, một cô gái hoàn hảo không cần quá nổi bật hay quá mạnh mẽ, chỉ cần dịu dàng, thấu hiểu, tinh tế và có khí chất nhẹ nhàng.

Sự chủ động quá mức không tạo nên sức hút, ngược lại, có thể khiến anh chàng Xử Nữ lùi bước ngay lập tức.

Xử Nữ không bài xích chuyện con gái chủ động trong thời đại mới, nhưng nếu đặt mình vào cuộc chơi tình cảm ấy, tức là trở thành người bị theo đuổi, Xử Nữ lập tức cảm thấy khó chịu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Người đàn ông thích thử thách và cảm giác chiến thắng

Bạch Dương là hiện thân của sự mạnh mẽ và quyết liệt. Trong chuyện tình cảm, các chàng trai thuộc cung hoàng đạo này lại càng ưa thử thách.

Cô gái càng khó chinh phục, càng khiến bản năng đàn ông của họ trỗi dậy mạnh mẽ.

Nếu bạn chủ động, Bạch Dương có thể đón nhận, nhưng trong lòng họ sẽ không thoải mái.

Tình yêu đối với Bạch Dương chẳng khác gì một đấu trường, nơi họ muốn chứng tỏ khả năng dẫn dắt và bảo vệ người mình yêu.

Nếu bạn quá nhiệt tình theo đuổi, họ sẽ cảm thấy mất đi cảm giác chiến thắng và không còn hứng thú như ban đầu.

Một chút kiêu kỳ, một chút thụ động, một chút e ấp, đôi khi lại chính là sức hấp dẫn khiến trái tim Bạch Dương rung động.

3 cung hoàng đạo nam càng bị theo đuổi càng bỏ chạy

Mỗi cung hoàng đạo đều có một bản đồ cảm xúc riêng. Việc thấu hiểu tính cách của người mình thương không phải để gò ép bản thân, mà để chọn cách tiếp cận phù hợp.

Với ba chàng trai Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương, điều quan trọng không phải là bạn có yêu nhiều đến đâu, mà là cách bạn thể hiện tình yêu đủ nhẹ nhàng, tinh tế và đúng "tần số".

Tình yêu đẹp đôi khi không nằm ở tốc độ, mà ở sự khéo léo để đối phương vừa khao khát, vừa thoải mái đem trái tim mình đến bên bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).



