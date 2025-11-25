Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú

Thứ ba, 10:32 25/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những chàng trai thích được theo đuổi, thích sự chủ động của phái đẹp. Nhưng cũng có những cung hoàng đạo nam lại không hề hợp với kiểu tình cảm "vồ vập", càng bị chủ động bao nhiêu lại càng muốn rút lui bấy nhiêu.

Dưới đây là ba cung hoàng đạo nam điển hình không thích phụ nữ quá chủ động, thích được trở thành người dẫn dắt trong chuyện tình cảm.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Chàng trai chỉ thích chinh phục điều mình chưa có

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã nổi tiếng với tâm hồn phóng khoáng và bản tính ham khám phá.

Chính vì vậy, khi bước vào tình yêu, chàng trai Nhân Mã thường mang một đặc điểm khá… lạ đời: họ không thích người thích mình.

Chỉ cần cảm nhận được có cô gái dành tình cảm cho mình, nhất là cô nàng nhiệt huyết, cởi mở và chủ động tấn công, Nhân Mã nam lại dễ sinh cảm giác phản cảm.

Với họ, tình yêu giống như một hành trình phiêu lưu kỳ thú, nơi họ phải tự mình theo đuổi, tự mình nỗ lực để chinh phục. Càng là cô gái lạnh lùng, không mấy quan tâm, họ lại càng hứng thú.

Nhân Mã muốn nắm quyền chủ động để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Dù vất vả hay khó khăn đến đâu, họ vẫn sẵn sàng theo đuổi người con gái mình yêu bằng tất cả sự quyết tâm.

Còn khi bị theo đuổi ngược lại, chàng Nhân Mã sẽ chẳng thể vui vẻ nổi, thậm chí chỉ muốn… chạy thật xa.

Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú - Ảnh 1.

Chỉ cần cảm nhận được có cô gái dành tình cảm cho mình, nhất là cô nàng nhiệt huyết, cởi mở và chủ động tấn công, Nhân Mã nam lại dễ sinh cảm giác phản cảm. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Lịch sự bên ngoài, bảo thủ bên trong

Xử Nữ nam tạo cho người khác cảm giác rất nhẹ nhàng và tinh tế, lễ độ, hiểu biết, khéo léo trong giao tiếp. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Bên trong anh chàng Xử Nữ lại là người cực kỳ nguyên tắc và cứng rắn trong quan điểm yêu đương.

Họ không bài xích chuyện con gái chủ động trong thời đại mới, nhưng nếu đặt mình vào cuộc chơi tình cảm ấy, tức là trở thành người bị theo đuổi, Xử Nữ lập tức cảm thấy khó chịu.

Họ thuộc nhóm cung hoàng đạo nam thích nắm thế chủ động, thích để mọi thứ diễn ra theo tốc độ và cảm xúc của chính họ.

Với Xử Nữ, một cô gái hoàn hảo không cần quá nổi bật hay quá mạnh mẽ, chỉ cần dịu dàng, thấu hiểu, tinh tế và có khí chất nhẹ nhàng.

Sự chủ động quá mức không tạo nên sức hút, ngược lại, có thể khiến anh chàng Xử Nữ lùi bước ngay lập tức.

Top cung hoàng đạo nam không thích phụ nữ quá chủ động: Càng nhiệt tình càng mất hứng thú - Ảnh 2.

Xử Nữ không bài xích chuyện con gái chủ động trong thời đại mới, nhưng nếu đặt mình vào cuộc chơi tình cảm ấy, tức là trở thành người bị theo đuổi, Xử Nữ lập tức cảm thấy khó chịu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Người đàn ông thích thử thách và cảm giác chiến thắng

Bạch Dương là hiện thân của sự mạnh mẽ và quyết liệt. Trong chuyện tình cảm, các chàng trai thuộc cung hoàng đạo này lại càng ưa thử thách.

Cô gái càng khó chinh phục, càng khiến bản năng đàn ông của họ trỗi dậy mạnh mẽ.

Nếu bạn chủ động, Bạch Dương có thể đón nhận, nhưng trong lòng họ sẽ không thoải mái.

Tình yêu đối với Bạch Dương chẳng khác gì một đấu trường, nơi họ muốn chứng tỏ khả năng dẫn dắt và bảo vệ người mình yêu.

Nếu bạn quá nhiệt tình theo đuổi, họ sẽ cảm thấy mất đi cảm giác chiến thắng và không còn hứng thú như ban đầu.

Một chút kiêu kỳ, một chút thụ động, một chút e ấp, đôi khi lại chính là sức hấp dẫn khiến trái tim Bạch Dương rung động.

3 cung hoàng đạo nam càng bị theo đuổi càng bỏ chạy

Mỗi cung hoàng đạo đều có một bản đồ cảm xúc riêng. Việc thấu hiểu tính cách của người mình thương không phải để gò ép bản thân, mà để chọn cách tiếp cận phù hợp.

Với ba chàng trai Nhân Mã, Xử Nữ và Bạch Dương, điều quan trọng không phải là bạn có yêu nhiều đến đâu, mà là cách bạn thể hiện tình yêu đủ nhẹ nhàng, tinh tế và đúng "tần số".

Tình yêu đẹp đôi khi không nằm ở tốc độ, mà ở sự khéo léo để đối phương vừa khao khát, vừa thoải mái đem trái tim mình đến bên bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhấtLàm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).


Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo

Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưu

Mong bị sa thải để nhận trợ cấp N+1: Khi nghỉ hưu sớm trở thành trào lưu

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Những cặp đôi cung hoàng đạo khắc khẩu nhưng lại chẳng thể xa nhau

Những cặp đôi cung hoàng đạo khắc khẩu nhưng lại chẳng thể xa nhau

Cùng chuyên mục

Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúng

Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ không phải do số phận, mà do ba sai lầm khiến họ đánh mất cơ hội. Hiểu lý do và cách thay đổi để quý nhân tự tìm đến cuộc đời bạn.

Chuyện cảm động sau khoảnh khắc chú rể 1 chân ở Lâm Đồng rạng rỡ đi đón dâu

Chuyện cảm động sau khoảnh khắc chú rể 1 chân ở Lâm Đồng rạng rỡ đi đón dâu

Gia đình - 4 giờ trước

Phía sau khoảnh khắc hạnh phúc là hành trình đầy nghị lực vượt qua biến cố cuộc đời, tìm thấy động lực sống của chú rể không may mất 1 chân.

4 câu cha mẹ thông mình và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông mình và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.

5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Khám phá 5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng đầy ẩn ý, giúp nhà tuyển dụng đánh giá tầm nhìn, EQ và khả năng sáng tạo của bạn. Bạn trả lời được bao nhiêu?

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo gắn liền với một loài hoa biểu trưng giúp thu hút tình yêu, tài lộc, bình an và thịnh vượng trong cuộc sống.

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cách sử dụng thời gian nghỉ quyết định sự khác biệt trong tư duy, lối sống và mức độ thành công giữa người giàu và người nghèo.

Quen 29 ngày đã cưới, chồng sốc khi thấy vợ cười vô thức, khó giao tiếp

Quen 29 ngày đã cưới, chồng sốc khi thấy vợ cười vô thức, khó giao tiếp

Gia đình - 1 ngày trước

Tìm hiểu và kết hôn chỉ trong 29 ngày, người chồng bị sốc khi phát hiện sự thật đằng sau nụ cười vô thức, khó giao tiếp như bình thường của vợ mình.

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Họp lớp và 'góc khuất' gây đỏ mặt: Trò vui vô hại hay cú tát vào hôn nhân?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Họp lớp từ lâu vẫn được xem là dịp ý nghĩa để ôn lại kỷ niệm thời học sinh, quãng đời đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu.

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có 4 cái tên nổi tiếng "cứng đầu", dù rõ ràng là bản thân gây chuyện cũng nhất quyết không chịu thừa nhận (thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kết

Trúng số 102 tỷ đồng, người chồng U70 'giả nghèo' để lừa vợ và cái kết

Gia đình - 2 ngày trước

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông trúng số độc đắc đã gây chấn động, cho thấy rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc.

Xem nhiều

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

4 ngày sinh Âm lịch đào hoa bậc nhất

Gia đình

GĐXH - Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hút rất riêng, khiến hành trình tình yêu của họ luôn rực rỡ, hạnh phúc.

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con
Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Làm sai nhưng ít khi nhận lỗi: 4 cung hoàng đạo ngoan cố bậc nhất

Gia đình
Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ

Có lương hưu nhưng vẫn lao lực làm thêm vì con: Nằm viện 20 ngày khiến cụ bà tỉnh ngộ

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top