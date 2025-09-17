Nghỉ hưu tôi mới ngỡ ngàng: Lương hưu giáo viên thấp hơn bạn lái tàu bỏ học sớm

Gắn bó với nghề giáo, nghỉ hưu lương gần 30 triệu đồng/tháng

Tôi họ Châu, sinh năm 1963, ở Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên dạy học tại một trường THCS.

Ngày nhỏ, tôi yêu thích đọc sách, sống trầm lặng và luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Kỳ thi đại học, tôi đỗ với số điểm nổi bật, trở thành niềm tự hào của gia đình và dòng tộc.

Ra trường, tôi được phân công về một trường cấp 2. Công việc đều đặn, ổn định nhưng không có nhiều bước tiến lớn.

Sau nhiều năm cống hiến, năm ngoái tôi chính thức nghỉ hưu với mức lương 8.072 NDT (khoảng 29,9 triệu đồng/tháng).

Nghỉ hưu là thời điểm để nhìn lại những năm tháng lao động và tự hào về những gì đã cống hiến. Ảnh minh họa

Người bạn lái tàu nghỉ hưu với mức lương cao hơn

Hàng xóm thân thiết của tôi là Mã Quân. Thuở nhỏ, Mã Quân nổi tiếng nghịch ngợm, học lực xếp cuối lớp và thường xuyên bị kỷ luật. Bố mẹ cậu ấy từng nhờ tôi kèm cặp.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mã Quân không học đại học mà theo nghề lái tàu hỏa của cha.

Từ thợ đốt, thợ phụ, cậu ấy dần trở thành lái chính. Vợ Mã Quân làm soát vé, còn tôi lấy một kế toán nhà nước.

Bao năm qua, chúng tôi giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên thăm hỏi dịp lễ Tết.

Điều khiến tôi suy nghĩ là khi nghỉ hưu, Mã Quân nhận mức lương hưu 9.000 NDT (khoảng 33,3 triệu đồng), cao hơn tôi gần 1.000 NDT.

Vì sao lương hưu của lái tàu cao hơn giáo viên?

Chính sách an sinh xã hội khác nhau

Ngành đường sắt vốn có mức thu nhập cao, đồng nghĩa với việc đóng bảo hiểm hưu trí cũng cao.

Thêm vào đó, Mã Quân đi làm ngay sau cấp 3, đóng bảo hiểm xã hội sớm hơn tôi nhiều năm.

Bằng cấp không quyết định tất cả

Lương hưu không chỉ phụ thuộc vào học vấn. Lái tàu tuy không có bằng đại học nhưng được đào tạo nghề, có đủ kỹ năng chuyên môn.

Giáo viên và lái tàu tuy khác nhau, nhưng đều có vai trò đóng góp quan trọng cho xã hội.

Đặc thù công việc khác biệt

Lái tàu làm việc vất vả, thường xuyên làm ca đêm, áp lực tinh thần lớn và môi trường độc hại. Giáo viên thì lao động trí óc, được xã hội tôn trọng và có mức lương ổn định.

Mỗi ngành nghề có cách tính lương hưu riêng

Lương hưu phụ thuộc vào ngành nghề, chức vụ, thâm niên và mức đóng bảo hiểm. Ngay trong cùng một ngành, sự chênh lệch vẫn tồn tại.

Vì vậy, việc lương hưu khác nhau giữa các ngành là điều bình thường.

Bài học sau khi nghỉ hưu

Ban đầu, tôi từng chạnh lòng khi thấy lương hưu của mình thấp hơn bạn lái tàu. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở con số.

Nghỉ hưu là thời điểm để nhìn lại những năm tháng lao động và tự hào về những gì đã cống hiến.

Giáo viên đào tạo nhân tài cho đất nước, lái tàu giữ an toàn giao thông. Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng.

Sau cùng, tôi cảm thấy vui khi bạn bè mình có một tuổi già ổn định, bởi hạnh phúc tuổi nghỉ hưu nằm ở sự an yên, sức khỏe và tình bạn chứ không chỉ là lương hưu cao hay thấp.

Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yên GĐXH - Lựa chọn lối sống tối giản và lành mạnh sau nghỉ hưu, nhiều người không chỉ buông bỏ những vật chất, thói quen không cần thiết mà còn sàng lọc cả các mối quan hệ.

Theo Toutiao