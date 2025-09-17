Nghỉ hưu tôi mới ngỡ ngàng: Lương hưu giáo viên thấp hơn bạn lái tàu bỏ học sớm
GĐXH - Khi nghỉ hưu, tôi bất ngờ nhận ra lương giáo viên của mình lại thấp hơn bạn lái tàu không có bằng đại học. Ban đầu thấy chạnh lòng, nhưng sau cùng tôi học được một bài học quý giá.
Gắn bó với nghề giáo, nghỉ hưu lương gần 30 triệu đồng/tháng
Tôi họ Châu, sinh năm 1963, ở Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên dạy học tại một trường THCS.
Ngày nhỏ, tôi yêu thích đọc sách, sống trầm lặng và luôn đạt thành tích cao trong học tập.
Kỳ thi đại học, tôi đỗ với số điểm nổi bật, trở thành niềm tự hào của gia đình và dòng tộc.
Ra trường, tôi được phân công về một trường cấp 2. Công việc đều đặn, ổn định nhưng không có nhiều bước tiến lớn.
Sau nhiều năm cống hiến, năm ngoái tôi chính thức nghỉ hưu với mức lương 8.072 NDT (khoảng 29,9 triệu đồng/tháng).
Người bạn lái tàu nghỉ hưu với mức lương cao hơn
Hàng xóm thân thiết của tôi là Mã Quân. Thuở nhỏ, Mã Quân nổi tiếng nghịch ngợm, học lực xếp cuối lớp và thường xuyên bị kỷ luật. Bố mẹ cậu ấy từng nhờ tôi kèm cặp.
Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mã Quân không học đại học mà theo nghề lái tàu hỏa của cha.
Từ thợ đốt, thợ phụ, cậu ấy dần trở thành lái chính. Vợ Mã Quân làm soát vé, còn tôi lấy một kế toán nhà nước.
Bao năm qua, chúng tôi giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên thăm hỏi dịp lễ Tết.
Điều khiến tôi suy nghĩ là khi nghỉ hưu, Mã Quân nhận mức lương hưu 9.000 NDT (khoảng 33,3 triệu đồng), cao hơn tôi gần 1.000 NDT.
Vì sao lương hưu của lái tàu cao hơn giáo viên?
Chính sách an sinh xã hội khác nhau
Ngành đường sắt vốn có mức thu nhập cao, đồng nghĩa với việc đóng bảo hiểm hưu trí cũng cao.
Thêm vào đó, Mã Quân đi làm ngay sau cấp 3, đóng bảo hiểm xã hội sớm hơn tôi nhiều năm.
Bằng cấp không quyết định tất cả
Lương hưu không chỉ phụ thuộc vào học vấn. Lái tàu tuy không có bằng đại học nhưng được đào tạo nghề, có đủ kỹ năng chuyên môn.
Giáo viên và lái tàu tuy khác nhau, nhưng đều có vai trò đóng góp quan trọng cho xã hội.
Đặc thù công việc khác biệt
Lái tàu làm việc vất vả, thường xuyên làm ca đêm, áp lực tinh thần lớn và môi trường độc hại. Giáo viên thì lao động trí óc, được xã hội tôn trọng và có mức lương ổn định.
Mỗi ngành nghề có cách tính lương hưu riêng
Lương hưu phụ thuộc vào ngành nghề, chức vụ, thâm niên và mức đóng bảo hiểm. Ngay trong cùng một ngành, sự chênh lệch vẫn tồn tại.
Vì vậy, việc lương hưu khác nhau giữa các ngành là điều bình thường.
Bài học sau khi nghỉ hưu
Ban đầu, tôi từng chạnh lòng khi thấy lương hưu của mình thấp hơn bạn lái tàu. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở con số.
Nghỉ hưu là thời điểm để nhìn lại những năm tháng lao động và tự hào về những gì đã cống hiến.
Giáo viên đào tạo nhân tài cho đất nước, lái tàu giữ an toàn giao thông. Mỗi công việc đều có ý nghĩa riêng.
Sau cùng, tôi cảm thấy vui khi bạn bè mình có một tuổi già ổn định, bởi hạnh phúc tuổi nghỉ hưu nằm ở sự an yên, sức khỏe và tình bạn chứ không chỉ là lương hưu cao hay thấp.
Theo Toutiao
4 kiểu cha mẹ dễ khiến con mắc chứng trầm cảmNuôi dạy con - 2 giờ trước
GĐXH - Thật ra, không có “đứa trẻ sinh ra đã trầm cảm”, rất nhiều khi chính những hành vi vô tình của cha mẹ đã dần đẩy cảm xúc của con vào ngõ cụt.
Cụ ông U100 chống gậy dắt vợ từng bước, tình yêu gần 70 năm gây xúc độngGia đình - 7 giờ trước
Một cái nắm tay ở tuổi xế chiều đã khiến cộng đồng mạng thổn thức. Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới.
Tính toán nghỉ hưu sớm để sống an nhàn, ai ngờ tuổi già lại đầy sóng gióGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Chớp thời cơ tôi xin nghỉ hưu để vừa có thời gian cho mình, vừa có tiền để an yên tuổi già. Nhưng "nhân tính không bằng trời tính"...
Cung hoàng đạo đáng tin cậy nhất: Biết giữ bí mật, sống chân thànhGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành có thể tin tưởng tuyệt đối, đừng bỏ qua 4 cung hoàng đạo đáng tin cậy nhất dưới đây.
Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của conNuôi dạy con - 12 giờ trước
GĐXH - Một câu nói vô tình thốt ra khi đón con có thể trở thành một "mũi gai" hoặc một "viên kẹo" trong lòng trẻ.
4 giờ sống hiệu quả mỗi ngày: Bí quyết tạo nên khác biệt giữa người giàu và người nghèoGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, tương đương 1.440 phút. Nhưng vì sao có người trở nên giàu có, thành đạt, trong khi nhiều người khác vẫn giậm chân tại chỗ? Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng quỹ thời gian.
Cha ở TPHCM nhịn đói, đội mưa khóc tìm con, vỡ oà khi nhận tin vuiGia đình - 15 giờ trước
Phát hiện con gái tật nguyền rời khỏi nhà không rõ nguyên nhân, người cha ở TPHCM nhịn ăn, đội mưa tìm kiếm trong nước mắt.
'Hiệu ứng rắn hổ mang' và nghịch lý nuôi dạy con: Càng quan tâm, con càng kém lanh lợiNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Bản chất của phương pháp nuôi con dạy theo "Hiệu ứng rắn hổ mang" là loại bỏ những can thiệp thiển cận từ bên ngoài, trả lại cho trẻ những thách thức, sự nhàm chán và cả những thất bại.
Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn lối sống tối giản và lành mạnh sau nghỉ hưu, nhiều người không chỉ buông bỏ những vật chất, thói quen không cần thiết mà còn sàng lọc cả các mối quan hệ.
3 cách kích hoạt não bộ trẻ thông minh, cách thứ ba bạn không thể ngờ tớiNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Chúng ta đều mong muốn con mình thông minh. Vậy bạn có biết, một đứa trẻ thông minh được nuôi dưỡng như thế nào không?
2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biếtNuôi dạy con
GĐXH - Chính những thói quen mà chúng ta tưởng chừng "tốt cho con" lại đang từng chút một giết chết khả năng tư duy và tính độc lập của trẻ. Đặc biệt là 2 thói quen nhỏ sau đây.