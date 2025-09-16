Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70

Nhiều người vẫn tin rằng tuổi già có hạnh phúc hay không phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu hàng tháng. Thế nhưng, câu chuyện của bà Khương (67 tuổi, Trung Quốc) cho thấy: nghỉ hưu thoải mái không chỉ dựa vào lương hưu, mà còn nhờ sự chủ động và kế hoạch dài hạn.

Không lương hưu, cuộc đời vẫn rẽ sang hướng khác

"Tôi không có đồng lương hưu nào, học vấn cũng không cao, nhưng ở tuổi 67 tôi vẫn sống thoải mái, không phụ thuộc con cái", bà Khương chia sẻ.

Tuổi thơ và cuộc đời bà gắn liền với nhiều biến cố. Kết hôn muộn ở tuổi 31, hai năm sau bà sinh được hai con trai.

Hạnh phúc ngắn ngủi khi đến năm con trai lớn vừa tròn 10 tuổi, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông.

Công ty bảo hiểm chi trả 500.000 NDT, nhưng số tiền đó không thể lấp đầy khoảng trống mất mát quá lớn.

Một mình gánh vác cả gia đình cùng mẹ chồng già yếu, bà Khương vừa nuôi con vừa lo chữa bệnh cho mẹ.

Bất chấp lời khuyên giữ tiền cho tương lai, bà dốc toàn bộ để chữa trị ung thư cho mẹ chồng.

Sau ba tháng, mẹ chồng qua đời, trong tay bà chỉ còn 30.000 NDT, trong khi con trai sắp bước vào đại học.

Không gục ngã, bà quyết định đưa cả gia đình lên thành phố. Ban ngày bà đi làm dọn dẹp, ban đêm rửa bát thuê, chỉ kiếm được 80 NDT/ngày nhưng vẫn kiên trì.

Từ xe hàng rong đến quán ăn ổn định

Sau 5 năm miệt mài, bà tích cóp được chút vốn để mở xe hàng ăn ven đường. Nhờ sự chăm chỉ, quán ăn nhanh chóng ổn định. Bà hoàn thành trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho hai con trai và bắt đầu nghĩ cho bản thân.

"Không có lương hưu, tôi buộc phải tự lo kế hoạch nghỉ hưu cho mình. Tôi không muốn phụ thuộc vào con cái, cũng không muốn tuổi già trở thành gánh nặng", bà tâm sự.

Thay vì dừng lại ở tuổi 50 để chăm cháu như nhiều người, bà tiếp tục duy trì công việc. Khi xe hàng rong không còn được phép, bà chuyển sang thuê mặt bằng mở quán ăn cố định.

Sau ba năm, việc kinh doanh khởi sắc, thu nhập tăng từ 8.000 – 9.000 NDT/tháng lên 20.000 NDT/tháng.

Với khoản tích góp, bà quyết định mua hai căn nhà rồi cho thuê, tạo nguồn thu nhập thụ động ổn định.

Không lương hưu nhưng cũng không lo gánh nặng

Về già, sức khỏe dần yếu đi, bà Khương giao lại quán ăn cho em họ quản lý. Hiện nay, tiền cho thuê nhà đủ giúp bà chi tiêu thoải mái mà không cần lo nghĩ.

"Người ngoài nhìn vào thường lo lắng cho tôi vì không lương hưu, lại không chồng để nương tựa. Nhưng tôi đã tự tạo ra 'lương hưu' của riêng mình từ nhiều năm trước. Giờ đây, tôi nghỉ ngơi an nhiên, không phụ thuộc vào ai", bà nói.

Câu chuyện của bà Khương là minh chứng rằng nghỉ hưu không nhất thiết phải phụ thuộc vào lương hưu nhà nước.

Nếu biết lập kế hoạch tài chính từ sớm, kiên trì làm việc và tích lũy thông minh, tuổi già hoàn toàn có thể an nhàn.