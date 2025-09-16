Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yên
GĐXH - Lựa chọn lối sống tối giản và lành mạnh sau nghỉ hưu, nhiều người không chỉ buông bỏ những vật chất, thói quen không cần thiết mà còn sàng lọc cả các mối quan hệ.
Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, con người càng khao khát một cuộc đời bình yên, không vướng bận thị phi hay rắc rối.
Đây là lúc chúng ta cần khôn ngoan trong việc lựa chọn bạn đồng hành, bởi một số mối quan hệ có thể khiến tuổi già trở nên mệt mỏi, thậm chí bị lợi dụng.
Người thông minh sau khi nghỉ hưu thường chủ động giữ khoảng cách, thậm chí cắt đứt với 3 kiểu người sau:
1. Nghỉ hưu, giữ khoảng cách với người thân sống ích kỷ
Không phải lúc nào người thân cũng là chỗ dựa vững chắc. Ở tuổi xế chiều, không ít trường hợp bị chính người trong gia đình lợi dụng về tiền bạc, sức lực hoặc tình cảm.
Người thân ích kỷ thường đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, coi sự hy sinh của người khác là hiển nhiên.
Nếu phát hiện có người như vậy trong gia đình, tốt nhất hãy góp ý thẳng thắn. Nhưng nếu họ không thay đổi, người đã nghỉ hưu nên biết cách giữ khoảng cách, thậm chí chấm dứt mối quan hệ để bảo vệ chính mình.
Người sống ích kỷ rồi sẽ tự cô lập, còn bạn hãy chọn bình yên và an lạc cho tuổi già.
2. Nghỉ hưu, tránh xa người sống giả tạo
Trong đời, có những người nói năng ngọt ngào nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Họ dễ dàng hứa hẹn, tâng bốc trước mặt nhưng phía sau lại tìm cách hạ bệ, gieo thị phi.
Ở tuổi nghỉ hưu, khi đã trải qua đủ sóng gió, điều mỗi người mong muốn là sự chân thành.
Vì thế, người thông minh sẽ tránh xa những mối quan hệ giả dối. Bởi một khi tin nhầm, bạn có thể bị bôi nhọ danh dự, rơi vào rắc rối không đáng có.
Thay vì duy trì quan hệ với người đạo đức giả, hãy chọn những người bạn thật lòng, cùng nhau chia sẻ và đồng hành trong quãng đời còn lại.
3. Nghỉ hưu, không lãng phí thời gian cho người mang thói quen xấu
Người xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Kết giao với người có thói quen xấu, sớm muộn bạn cũng bị ảnh hưởng.
Có người quen thói nói xấu, chỉ nhìn vào khuyết điểm người khác để chê bai, phán xét.
Có người lại ưa khoe mẽ quá đà, luôn cho mình là nhất, thích phô trương cuộc sống và coi thường người khác.
Khi đã nghỉ hưu, các mối quan hệ dần ít lại, vì vậy càng cần trân trọng những tình cảm tốt đẹp.
Người thông minh sẽ không lãng phí thời gian cho những mối quan hệ độc hại. Thay vào đó, họ chọn ở cạnh những người tử tế, cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần tích cực để tuổi già thêm an vui.
Bí quyết sống hạnh phúc sau nghỉ hưu
Tuổi trẻ, chúng ta thường mở rộng giao tiếp, đôi khi phải trải qua cảm giác bị phản bội, lợi dụng. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ai cũng mong một cuộc sống thanh thản, bình yên.
Hãy nhớ, chỉ cần có một vài người thân chân thành, vài người bạn thật sự yêu thương là đủ.
Biết buông bỏ những mối quan hệ độc hại cũng chính là mở đường cho phúc khí và hạnh phúc trọn vẹn trong tuổi già.
Theo Baidu
