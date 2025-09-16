Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yên

Thứ ba, 19:03 16/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lựa chọn lối sống tối giản và lành mạnh sau nghỉ hưu, nhiều người không chỉ buông bỏ những vật chất, thói quen không cần thiết mà còn sàng lọc cả các mối quan hệ.

Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, con người càng khao khát một cuộc đời bình yên, không vướng bận thị phi hay rắc rối.

Đây là lúc chúng ta cần khôn ngoan trong việc lựa chọn bạn đồng hành, bởi một số mối quan hệ có thể khiến tuổi già trở nên mệt mỏi, thậm chí bị lợi dụng.

Sau khi nghỉ hưu, người thông minh cắt đứt quan hệ với 3 kiểu người để sống an yên - Ảnh 1.

Ở tuổi nghỉ hưu, khi đã trải qua đủ sóng gió, điều mỗi người mong muốn là sự chân thành. Vì thế, người thông minh sẽ tránh xa những mối quan hệ giả dối. Ảnh minh họa

Người thông minh sau khi nghỉ hưu thường chủ động giữ khoảng cách, thậm chí cắt đứt với 3 kiểu người sau:

1. Nghỉ hưu, giữ khoảng cách với người thân sống ích kỷ

Không phải lúc nào người thân cũng là chỗ dựa vững chắc. Ở tuổi xế chiều, không ít trường hợp bị chính người trong gia đình lợi dụng về tiền bạc, sức lực hoặc tình cảm.

Người thân ích kỷ thường đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, coi sự hy sinh của người khác là hiển nhiên.

Nếu phát hiện có người như vậy trong gia đình, tốt nhất hãy góp ý thẳng thắn. Nhưng nếu họ không thay đổi, người đã nghỉ hưu nên biết cách giữ khoảng cách, thậm chí chấm dứt mối quan hệ để bảo vệ chính mình.

Người sống ích kỷ rồi sẽ tự cô lập, còn bạn hãy chọn bình yên và an lạc cho tuổi già.

2. Nghỉ hưu, tránh xa người sống giả tạo

Trong đời, có những người nói năng ngọt ngào nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Họ dễ dàng hứa hẹn, tâng bốc trước mặt nhưng phía sau lại tìm cách hạ bệ, gieo thị phi.

Ở tuổi nghỉ hưu, khi đã trải qua đủ sóng gió, điều mỗi người mong muốn là sự chân thành.

Vì thế, người thông minh sẽ tránh xa những mối quan hệ giả dối. Bởi một khi tin nhầm, bạn có thể bị bôi nhọ danh dự, rơi vào rắc rối không đáng có.

Thay vì duy trì quan hệ với người đạo đức giả, hãy chọn những người bạn thật lòng, cùng nhau chia sẻ và đồng hành trong quãng đời còn lại.

3. Nghỉ hưu, không lãng phí thời gian cho người mang thói quen xấu

Người xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Kết giao với người có thói quen xấu, sớm muộn bạn cũng bị ảnh hưởng.

Có người quen thói nói xấu, chỉ nhìn vào khuyết điểm người khác để chê bai, phán xét.

Có người lại ưa khoe mẽ quá đà, luôn cho mình là nhất, thích phô trương cuộc sống và coi thường người khác.

Khi đã nghỉ hưu, các mối quan hệ dần ít lại, vì vậy càng cần trân trọng những tình cảm tốt đẹp.

Người thông minh sẽ không lãng phí thời gian cho những mối quan hệ độc hại. Thay vào đó, họ chọn ở cạnh những người tử tế, cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần tích cực để tuổi già thêm an vui.

Bí quyết sống hạnh phúc sau nghỉ hưu

Tuổi trẻ, chúng ta thường mở rộng giao tiếp, đôi khi phải trải qua cảm giác bị phản bội, lợi dụng. Nhưng sau khi nghỉ hưu, ai cũng mong một cuộc sống thanh thản, bình yên.

Hãy nhớ, chỉ cần có một vài người thân chân thành, vài người bạn thật sự yêu thương là đủ.

Biết buông bỏ những mối quan hệ độc hại cũng chính là mở đường cho phúc khí và hạnh phúc trọn vẹn trong tuổi già.

Xu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cáiXu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cái

GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi băn khoăn không biết nên lựa chọn sống cùng con cháu, vào viện dưỡng lão hay tìm cho mình một hướng đi khác.

Theo Baidu

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sống

3 lòng tham cần buông bỏ để sống an nhàn sau tuổi 50

3 lòng tham cần buông bỏ để sống an nhàn sau tuổi 50

Trực giác nhạy bén: Bí mật làm nên thành công của 5 cung hoàng đạo

Trực giác nhạy bén: Bí mật làm nên thành công của 5 cung hoàng đạo

Top cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước 'phi công trẻ'

Top cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước 'phi công trẻ'

Cùng chuyên mục

3 cách kích hoạt não bộ trẻ thông minh, cách thứ ba bạn không thể ngờ tới

3 cách kích hoạt não bộ trẻ thông minh, cách thứ ba bạn không thể ngờ tới

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Chúng ta đều mong muốn con mình thông minh. Vậy bạn có biết, một đứa trẻ thông minh được nuôi dưỡng như thế nào không?

Ở rể tại TPHCM, chàng Tây sốc khi hàng xóm đi thẳng vào bếp xin cơm

Ở rể tại TPHCM, chàng Tây sốc khi hàng xóm đi thẳng vào bếp xin cơm

Gia đình - 4 giờ trước

Kể từ khi chuyển về sống chung với nhà vợ ở TPHCM, chàng trai Tây nhận ra nhiều giá trị đáng trân quý.

Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70

Không lương hưu vẫn an nhàn tuổi già: Bí quyết nghỉ hưu khôn ngoan của cụ bà U70

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Bà đã tự thay đổi toàn bộ những năm tháng tuổi già của mình nhờ 1 kế hoạch nghỉ hưu bài bản.

5 cung hoàng đạo sáng tạo nhất: Những thiên tài biến ý tưởng thành hiện thực

5 cung hoàng đạo sáng tạo nhất: Những thiên tài biến ý tưởng thành hiện thực

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, sự sáng tạo là yếu tố nổi bật giúp một số cung hoàng đạo luôn tỏa sáng.

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Thông thường, những người sống thấu đáo khi về già thường có 3 đặc điểm "không thể giấu". Chỉ cần có một trong số đó, cuộc sống tuổi già đã là một điều hạnh phúc.

Mang 2,5 tỷ về sống chung sau nghỉ hưu, tôi sốc nặng khi biết con rể coi mình là 'điềm xui'

Mang 2,5 tỷ về sống chung sau nghỉ hưu, tôi sốc nặng khi biết con rể coi mình là 'điềm xui'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cao tuổi khi nghỉ hưu mong muốn được đoàn tụ, sống cùng con cháu để có chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào điều đó cũng mang lại sự bình yên như mong đợi.

Con hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tên

Con hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tên

Gia đình - 11 giờ trước

Một cặp vợ chồng ở Thượng Hải đã quyết định ly hôn sau nhiều tháng xảy ra tranh cãi vì không thể thống nhất được việc cho con mang họ của người nào.

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc đều có 3 điểm chung này. Chỉ cần có một trong số đó, con bạn cũng sẽ trở nên ưu tú.

Xu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cái

Xu hướng nghỉ hưu mới: Tuổi già tự do, khỏe mạnh, không phiền con cái

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi băn khoăn không biết nên lựa chọn sống cùng con cháu, vào viện dưỡng lão hay tìm cho mình một hướng đi khác.

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

Cách trả lời siêu đỉnh của người EQ cao khi sếp hỏi: 'Công việc dạo này thế nào?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người có EQ cao luôn biết cách biến những câu hỏi tưởng chừng đơn giản thành cơ hội để thể hiện năng lực, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Xem nhiều

Top cung hoàng đạo thông minh nhất: Sắc sảo, sáng tạo và đầy bản lĩnh

Top cung hoàng đạo thông minh nhất: Sắc sảo, sáng tạo và đầy bản lĩnh

Gia đình

GĐXH - Những cung hoàng đạo này được đánh giá cao không chỉ ở khả năng phân tích mà còn ở sự sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn.

2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biết

2 thói quen tưởng tốt nhưng cha mẹ đang biến con thành 'kém thông minh' mà không hay biết

Nuôi dạy con
Một thói quen phụ huynh kiên trì rèn sẽ giúp con vượt xa bạn bè cùng trang lứa

Một thói quen phụ huynh kiên trì rèn sẽ giúp con vượt xa bạn bè cùng trang lứa

Gia đình
'Chất độc' lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói

'Chất độc' lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói

Nuôi dạy con
Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top