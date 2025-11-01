Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.
Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ mấy ngày?
Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).
Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Hà Nội
Ngành giáo dục không có quy định riêng cho các ngày nghỉ lễ, tết mà theo Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, lịch nghỉ từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.
Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.
Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên đây.
Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thựcĐời sống - 11 phút trước
GĐXH - Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.
Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?Đời sống - 15 phút trước
GĐXH - Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, sẽ rơi vào 7/11 hoặc 8/11 Dương lịch tùy theo từng năm, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.
Ngày sinh Âm lịch của người nỗ lực không ngừng: Càng về sau càng thịnh vượngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có khởi đầu chậm chạp, gặp nhiều gian truân, nhưng càng về sau lại càng vững vàng, bền bỉ, tích lũy được của cải và phúc đức.
Các chế độ ốm đau quân nhân chuyên nghiệp được hưởng theo quy định mới nhấtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các chế độ ốm đau quân nhân chuyên nghiệp được hưởng khi tham bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Thông tư 90/2025/TT-BQP.
Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ ca sĩ Jack với phần biểu diễn gây bức xúc dư luậnĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH-TT) đang hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) với phần biểu diễn của ca sĩ Jack.
Vụ việc Công ty TNHH Ngọc Linh vi phạm đất rừng ở Thái Nguyên: Xã Bằng Thành nói 'diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp'Đời sống - 14 giờ trước
GĐXH - UBND xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công ty TNHH Ngọc Linh có dấu hiệu vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, diện tích vi phạm lớn, vụ việc phức tạp.
Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sửĐời sống - 14 giờ trước
Nước lũ rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng). Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố.
Người dân nội thành Huế sau lũ lịch sử: 'Bất lực nhìn tài sản bị nước nhấn chìm'Đời sống - 15 giờ trước
Sau trận lũ lịch sử, nhiều khu dân cư trong nội thành TP Huế ngổn ngang bùn đất và rác thải. Người dân nơi đây đang tất bật thu dọn, khôi phục lại nhà cửa, tài sản sau nhiều ngày bị nước lũ nhấn chìm.
Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họaĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, 5 con giáp dưới đây được cảnh báo cần đặc biệt cẩn trọng trong giao tiếp, bởi "cái miệng" có thể khiến họ vướng vào rắc rối không đáng có.
Ngắm phố Phan Đình Phùng trong những ngày đầu đôngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) mang một vẻ đẹp đặc trưng, vẻ đẹp ấy càng trở nên quyến rũ hơn trong những ngày giao mùa cuối thu, đầu đông này.
Giờ sinh Âm lịch của người thông minh, bản lĩnh: Càng làm càng phát tàiĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào ba khung giờ Âm lịch vàng dưới đây thường sở hữu trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên định và khả năng kiếm tiền "nhanh như chớp".