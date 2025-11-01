Nghỉ Tết Dương lịch 2026 1 ngày rơi vào thứ mấy?

Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ mấy ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của người lao động

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Hà Nội

Ngành giáo dục không có quy định riêng cho các ngày nghỉ lễ, tết mà theo Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, lịch nghỉ từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên đây.