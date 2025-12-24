Mới nhất
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Thứ tư, 11:34 24/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2025/TT-BTC, quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Tại Điều 1 Thông tư quy định cụ thể mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân

Theo đó kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB được quy định bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo quy định nêu trên, đến hết ngày 31/12/2025, khi làm hộ chiếu (passport) người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Làm hộ chiếu online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, được trả tại nhà khi thực hiện 4 bước nàyLàm hộ chiếu online 2025 diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, được trả tại nhà khi thực hiện 4 bước này

GĐXH - Làm hộ chiếu online sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức khi xin cấp hộ chiếu. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật kinh nghiệm làm hộ chiếu online bạn đọc có thể tham khảo.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt - Ảnh 1.

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, khi làm hộ chiếu (passport) người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC. Ảnh minh họa: TL

Chi tiết mức lệ phí làm hộ chiếu năm 2025 là:

STT

Nội dung

Mức thu

(Đồng/lần cấp)

1

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

a

Cấp mới

100.000

b

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

200.000

c

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

50.000

2

Lệ phí cấp giấy thông hành

a

Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia

25.000

b

Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc

25.000

c

Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc

2.500

d

Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam

25.000

3

Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh

a

Cấp giấy phép xuất cảnh

100.000

b

Cấp công hàm xin thị thực

5.000

c

Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC

- Cấp lần đầu

600.000

- Cấp lại

500.000

4

Lệ phí cấp tem AB

25.000

Việc giảm phí không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn khuyến khích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính hiện đại, thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa kịp làm hộ chiếu trong năm 2025, người dân sẽ mất quyền lợi giảm 50% lệ phí và phải chi trả số tiền cao hơn.

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.

Hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành?Hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành?

GĐXH - Nhiều người đặt câu hỏi, hộ chiếu (passport), thẻ căn cước có phải làm lại khi sáp nhập tỉnh, thành? Dưới đây là thông tin cụ thể.

