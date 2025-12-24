Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Người lao động được nghỉ dài 4 ngày Tết Dương lịch 2026?

Ngày 24/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo công văn, phúc đáp Công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến đối với phương án nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn. Theo đó, 63% người được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ (25.154 người tham gia bình chọn).

Căn cứ vào kết quả trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến như sau:

Nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ công chức, viên chức sẽ được:

Nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định.

Nghỉ ngày 2/1/2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục (từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026).

Tết dương lịch 2026, người lao động được nghỉ dài 4 ngày. Ảnh minh họa: TL

Đi làm ngày Tết Dương lịch 2026 lương được tính ra sao?

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào 1 ngày Tết Dương lịch.

Do vậy, trường hợp không nghỉ mà đi làm vào ngày Tết thì người lao động sẽ được tính 02 lần lương bao gồm: Lương ngày nghỉ và lương làm thêm giờ khi đi làm.

Theo đó, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đi làm ngày Tết được tính lương như sau:

- Nếu làm việc vào ban ngày: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 300% lương ngày làm việc bình thường.

- Nếu làm việc vào ban đêm: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động sẽ được trả ít nhất 400% lương/ngày nếu làm ban ngày và ít nhất 490% lương nếu làm ban đêm.