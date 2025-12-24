Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày
GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Người lao động được nghỉ dài 4 ngày Tết Dương lịch 2026?
Ngày 24/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Theo công văn, phúc đáp Công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến đối với phương án nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn. Theo đó, 63% người được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ (25.154 người tham gia bình chọn).
Căn cứ vào kết quả trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến như sau:
Nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ công chức, viên chức sẽ được:
Nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định.
Nghỉ ngày 2/1/2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026.
Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục (từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026).
Đi làm ngày Tết Dương lịch 2026 lương được tính ra sao?
Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào 1 ngày Tết Dương lịch.
Do vậy, trường hợp không nghỉ mà đi làm vào ngày Tết thì người lao động sẽ được tính 02 lần lương bao gồm: Lương ngày nghỉ và lương làm thêm giờ khi đi làm.
Theo đó, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đi làm ngày Tết được tính lương như sau:
- Nếu làm việc vào ban ngày: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 300% lương ngày làm việc bình thường.
- Nếu làm việc vào ban đêm: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 390% lương của ngày làm việc bình thường.
Như vậy, nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động sẽ được trả ít nhất 400% lương/ngày nếu làm ban ngày và ít nhất 490% lương nếu làm ban đêm.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.
Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đènĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định đã thực hiện việc cắt điện tại lô đất C2 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tổ hợp sân thể thao trái phép tại đây vẫn "sáng đèn", hoạt động kinh doanh nhộn nhịp...
Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đếnĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang số mệnh đặc biệt, chủ nhân sở hữu khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy nhanh nhạy và càng về hậu vận càng dễ giàu có, dư dả.
Sử dụng cách này, lái xe có thể ngồi tại nhà tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xácĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Tra cứu phạt nguội là việc chủ phương tiện kiểm tra xem xe của mình có vi phạm giao thông bị ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tra cứu sao cho chính xác và hiệu quả.
Người ít dùng mạng xã hội thường có 7 đặc điểm: Khác số đông nhưng tỉnh táo và sâu sắcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mạng xã hội từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, vẫn có không ít người lựa chọn cách sống lặng lẽ hơn, hạn chế hiện diện trên mạng xã hội và dành phần lớn thời gian cho đời sống thực.
Thái Nguyên: Bụi trắng bủa vây đường 259, sức khỏe và đời sống người dân bị ảnh hưởngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều hộ dân dọc tuyến đường tỉnh 259, nối các xã ở miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đang phải sống chung với khói bụi, đường sá xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông do xe công trình hoạt động dày đặc.
Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Tử vi tuần mới từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ mang đến nhiều vận may cho bạn từ 22/12 đến 28/12/2025. Dưới đây là những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.
Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ nêu rõ thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công, trình Trung ương xem xét trong năm 2026.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Ngọ năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm tuổi của người tuổi Ngọ, phạm Trực Thái Tuế nên vận trình nhìn chung nhiều biến động, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất ổn cảm xúc.
3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nayĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.