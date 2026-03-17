Ngoài nhẫn vàng, đây là loại nhẫn được chị em săn đón nhiều nhất năm 2026

Xu hướng nhẫn nữ 2026 hot nhất hiện nay

Xu hướng trang sức 2026 dự báo bùng nổ với xu hướng cá nhân hóa và tối giản hiện đại. Những chiếc nhẫn nữ với thiết kế gọn gàng, giàu tính ứng dụng nhưng vẫn thể hiện rõ dấu ấn riêng đang trở thành tâm điểm trong các bộ sưu tập năm nay.

Nhẫn bạc là một trong những loại trang sức được nhiều người trẻ ưa chuộng.

Những xu hướng nhẫn nữ nổi bật nhất 2026 gồm:

Đường nét gọn gàng – thiết kế tinh tế: Các mẫu nhẫn mảnh, bo tròn nhẹ tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng tôn dáng tay và mang lại vẻ thanh thoát hiện đại.

Xu hướng stacking (xếp chồng): Phối 2–3 chiếc nhẫn nhỏ đẹp để tạo chiều sâu thị giác – phong cách Gen Z yêu thích vì linh hoạt và thời trang.

Hiệu ứng trong suốt: Nhẫn baguette hoặc solitaire đính đá nhỏ đang "lên ngôi" nhờ vẻ trong trẻo, sang trọng và dễ phối outfit.

Kim loại hỗn hợp (mixed metal): Phối bạc – vàng hồng – titan tạo hiệu ứng thời trang mới lạ nhưng vẫn tinh gọn, tối giản.

Chất liệu dẫn đầu 2026: Bạc 925, vàng hồng và bạch kim thuộc nhóm chất liệu nổi bật nhờ độ bền, độ sáng cao và hợp xu hướng tối giản hiện đại.

Tiêu chí chọn nhẫn bạc cao cấp

Nhẫn bạc cao cấp hiện nay rất đa dạng, từ kiểu dáng, màu sắc đến giá thành. Bạn có thể tùy chọn mẫu nhẫn phù hợp với nhu cầu, sở thích và phong cách riêng của mình. Tuy vậy, bạn cần lưu ý một số tiêu chí để có thể chọn mua mẫu nhẫn bạc ưng ý nhất.

Về chất liệu, nên chọn chất liệu bạc 925 cao cấp để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Đây là chất liệu được đánh giá cao về độ sáng bóng và độ bền so với các chất liệu khác. Tiếp theo là về kiểu dáng, không chỉ ở hình thức mà còn nêu bật được gu thẩm mỹ của bạn. Một chiếc nhẫn bạc cao cấp được hoàn thiện bởi kỹ thuật chế tác và chạm khắc tinh xảo trên từng chi tiết. Sự kết hợp giữa chất liệu và kỹ thuật chế tác đã tạo nên những thiết kế nhẫn bạc cá tính, sang trọng và thời thượng cho giới trẻ.

Nhẫn bạc cao cấp hiện nay rất đa dạng, từ kiểu dáng, màu sắc đến giá thành.

Khi chọn nhẫn, bạn có thể thỏa sức tùy chọn theo phong cách cá nhân để tôn lên cá tính và gu thẩm mỹ. Nếu bạn theo đuổi phong cách hiện đại và tối giản, các mẫu nhẫn trơn với đường nét gọn gàng sẽ mang đến cảm giác tinh tế và dễ phối trang phục hằng ngày. Với phong cách cá tính và mạnh mẽ thì các thiết kế nhẫn cầu kỳ nhiều chi tiết hay đính đá sẽ là điểm nhấn ấn tượng khiến bạn nổi bật hơn.

Top nhẫn bạc cao cấp được săn đón đầu 2026

Nhẫn bạc cuban

Nhẫn bạc cuban với kiểu dáng cuban kinh điển, luôn là mẫu phụ kiện được cái tín đồ trang sức săn đón. Các mắt xích tròn vừa mang nét mềm mại vừa đan xen nét cá tính, mang đến cảm giác mạnh mẽ và nam tính cho người đeo.

Kiểu dáng cuban luôn giữ được sự hiện đại và thời thượng vượt thời gian. Từng mắt xích gắn kết một cách chắc chắn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế trong từng chi tiết. Chính thiết kế này đã tạo nên sự đực biệt cho nhẫn bạc cuban và trở thành lựa chọn để bạn thể hiện phong thái tự tin, cá tính cũng như gu thẩm mỹ thời thượng.

Nhẫn bạc cuban với kiểu dáng cuban kinh điển, luôn là mẫu phụ kiện được cái tín đồ trang sức săn đón.

Nhẫn bạc Puzzie

Nhẫn bạc Puzzie sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại, nổi bật với bản lớn, form dáng chữ nhật dày dặn và nam tính. Toàn bộ bề mặt nhẫn được đính đá moissanite một cách tỉ mỉ, vừa tạo hiệu ứng lấp lánh rực rỡ vừa mang lại cảm giác sang trọng khi đeo.

Điểm nhấn của mẫu nhẫn này chính là chữ Puzzie khắc nổi ở trung tâm nhẫn. Thiết kế này như một cách để nêu bật và truyền tải hình ảnh thương hiệu tới khách hàng. Như một tuyên ngôn cá tính của Puzzie, giúp bạn thể hiện sự tự tin và dấu ấn riêng cho phong cách thời trang của mình.

Nhẫn bạc Baguette

Là mẫu nhẫn bạc cao cấp với vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và đầy tinh tế. Mẫu nhẫn này gây ấn tượng bởi thiết kế đơn giản nhưng mang chiều sâu thẩm mỹ bởi kết hợp giữa hai kiểu dáng đá moissanite là brilliant và baguette. Sự đối lập về kiểu dáng đá đã tạo nên sự độc đáo và ấn tượng cho thiết kế nhẫn này. Nếu bạn mong muốn một điểm nhấn nhẹ nhàng và thời thượng thì mẫu nhẫn này là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Nhẫn bạc Oval

Là mẫu nhẫn bạc cao cấp và gây ấn tượng với những mắt xích oval cổ điển. Các mắt xích nối tiếp nhau tạo nên nét mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của dòng trang sức cao cấp.

Nhẫn được đính đá moissanite tinh xảo, mang lại hiệu ứng lấp lánh sang trọng như một điểm nhấn thời thượng trên tay bạn. Sự liên kết nhịp nhàng giữa các mắt xích không chỉ tạo cảm giác liền mạch mà còn thể hiện tinh thần thời thượng, phù hợp với những ai yêu thích thiết kế nổi bật, có điểm nhấn rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo tính sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết.

Ngày càng co nhiều loại nhẫn bạc với mẫu mã đa dạng được tung ra thị trường để phục vụ khách hàng.

Nhẫn bạc đính đá phong thủy

Những chiếc nhẫn bạc đính đá phong thủy được coi là mang lại may mắn và tình cảm tốt. Mỗi loại đá phong thủy đều mang ý nghĩa khác nhau và có tác dụng khác nhau đối với chủ nhân của nó. Ví dụ như đá thạch anh tím có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe.

Nhẫn bạc đá tự nhiên

Những chiếc nhẫn bạc đính đá tự nhiên sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn đẹp mắt và độc đáo. Các loại đá tự nhiên như đá mã não, đá thạch anh hồng và đá mắt hổ đều rất phổ biến và có tác dụng khác nhau đối với người sử dụng.

Nhẫn bạc đính đá CZ

Những chiếc nhẫn bạc đính đá CZ (Cubic Zirconia) được làm từ vật liệu nhân tạo và có độ bóng và sáng tương tự với kim cương. Chúng rất phổ biến trong các thiết kế trang sức và mang lại cho người sử dụng một cái nhìn rực rỡ và quý phái.