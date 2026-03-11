Mới nhất
Những mẫu nhẫn nam đẹp nhất nhất năm 2026 theo phong cách doanh nhân, trẻ trung, cá tính nào đàn bán chạy số 1

Thứ tư, 18:58 11/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhẫn luôn là món trang sức được phái mạnh yêu thích, như một cách để khẳng định phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ riêng của mình. Vậy, năm 2026 mẫu nhẫn nam nào đang được ưa chuộng nhất?

Xu hướng nhẫn nam được ưa chuộng nhất năm 2026

Xu hướng nhẫn nam 2026 hướng đến sự tối giản nhưng tinh tế. Các mẫu nhẫn được chế tác từ chất liệu cao cấp như vàng 18K, bạch kim, titanium và kim loại tái chế thân thiện với môi trường. Thiết kế mỏng nhẹ, bề mặt bóng mờ hoặc nhám giúp nhẫn trở nên nam tính và dễ dàng phối hợp với trang phục.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa phong cách tối giản và nhẫn kim cương nam đang trở thành tâm điểm của năm nay. Thay vì những thiết kế hầm hố, các quý ông hiện đại ưu tiên mẫu nhẫn trơn đính một viên kim cương chủ duy nhất (kiểu Solitaire) hoặc nhẫn nạm kim cương tấm chìm (Flush setting) để tạo điểm nhấn đẳng cấp mà không mất đi vẻ lịch lẫm, tiết chế.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 1.

Các mẫu nhẫn nam được chế tác từ chất liệu cao cấp như vàng 18K, bạch kim, titanium và kim loại tái chế thân thiện với môi trường đang nhận được nhiều sự quan tâm của phái mạnh.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu cung cấp dịch vụ khắc tên, chữ ký hoặc họa tiết ẩn bên trong nhẫn để tạo dấu ấn cá nhân. Một số mẫu nhẫn hiện đại còn tích hợp công nghệ NFC, giúp người dùng mở khóa điện thoại hoặc thanh toán không chạm. Nhẫn cặp tối giản cũng trở thành lựa chọn phổ biến cho các cặp đôi yêu thích phong cách thanh lịch.

Các kiểu nhẫn nam phong cách nổi bật nhất 2026

Nhẫn nam phong cách tối giản

Nhẫn nam phong cách tối giản là những thiết kế kinh điển với kiểu dáng không cầu kỳ và được tinh gọn một cách tinh tế. Những mẫu nhẫn này thường là những thiết kế trơn hoặc tối giản họa tiết, tập trung vào chính vào các đường nét sắc sảo từ thân nhẫn. Kiểu dáng này không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và thời thượng cho người đeo.

Với phong cách tối giản, nhẫn tập trung vào form dáng hơn để nâng tầm trải nghiệm của người đeo. Nhờ kiểu dáng linh hoạt và dễ phối, nhẫn tối giản phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ công sở đến đời thường, từ những buổi gặp gỡ hằng ngày đến các dịp cần sự chỉn chu, trở thành lựa chọn trang sức mang tính ứng dụng cao cho phái mạnh hiện đại.

Nhẫn nam cá tính

Nhẫn nam cá tính luôn thu hút và được phái mạnh quan tâm bởi những thiết kế độc đáo. Kiểu nhẫn này tập trung vào các họa tiết độc lạ và khác biệt, chủ đích hướng tới các quý ông đang tìm kiếm những món phụ kiện cá tính.

Dòng nhẫn này không giới hạn về tư duy sáng tạo trong thiết kế, mỗi họa tiết đều mang một ý nghĩa và vẻ đẹp riêng. Các chi tiết khắc hình học, ký tự, biểu tượng trừu tượng hay mảng khối được xử lý tinh gọn, tạo chiều sâu cho bề mặt nhẫn mà vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể. Mỗi họa tiết đều được tính toán kỹ lưỡng về bố cục và độ sắc nét, giúp chiếc nhẫn thể hiện cá tính mạnh mẽ nhưng không rời xa tinh thần sang trọng vốn có của trang sức bạc cao cấp.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 2.

Nhẫn nam cá tính luôn thu hút và được phái mạnh quan tâm bởi những thiết kế độc đáo.

Bên cạnh thiết kế ấn tượng, nhẫn nam cá tính còn được đánh giá cao về tính ứng dụng. Kiểu dáng linh hoạt giúp dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ trang phục thường ngày đến những set đồ mang tinh thần hiện đại hoặc cá tính rõ nét. Dù xuất hiện trong môi trường công việc, các buổi gặp gỡ hay những dịp cần tạo dấu ấn riêng, nhẫn vẫn giữ được vẻ chỉn chu và phong thái tự tin cho người đeo. Chính sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo và khả năng ứng dụng cao đã khiến nhẫn nam cá tính trở thành lựa chọn được phái mạnh quan tâm khi tìm kiếm một món trang sức thể hiện rõ phong cách cá nhân.

Nhẫn nam sang trọng

Nhẫn nam phong cách sang trọng là lựa chọn hoàn hảo cho những anh chàng yêu thích những thiết kế hoa mỹ và thời thượng. Kiểu nhẫn này thường được trau chuốt kỹ lưỡng từng chi tiết, tập trung vào chiều sâu thẩm mỹ để tôn lên sự sang trọng và thời thượng. Những thiết kế nhẫn nam theo phong cách này được nhấn nhá bằng những chi tiết tinh tế, tạo điểm nhấn ấn tượng và đẳng cấp cho phái mạnh.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 3.

Nhẫn nam phong cách sang trọng là lựa chọn hoàn hảo cho những anh chàng yêu thích những thiết kế hoa mỹ và thời thượng.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, các thiết kế nhẫn này còn được đánh giá cao bởi tính ứng dụng linh hoạt. Nhẫn sang trọng dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục công sở chỉn chu, trang phục thường ngày tinh giản cho đến những dịp cần sự chỉn chu và lịch thiệp hơn. Thiết kế trung tính nhưng có chiều sâu giúp nhẫn phù hợp để đeo hằng ngày mà không gây cảm giác nặng nề, đồng thời vẫn đủ nổi bật trong các buổi gặp gỡ quan trọng hay sự kiện đặc biệt. Đây là kiểu trang sức không bị giới hạn bởi xu hướng nhất thời, mà hướng đến giá trị lâu dài, phản ánh phong thái điềm đạm, tự tin và bản lĩnh của người đàn ông hiện đại.

Nhẫn viên chủ

Nhẫn viên chủ đang là xu hướng mới được phái mạnh quan tâm trong những năm gần đây. Kiểu nhẫn này thường có phần thân nhẫn trơn đơn giản và tập trung chính vào viên chủ rực rỡ ở trung tâm. Đây là thiết kế mang dáng vẻ cứng cáp và khỏe khoắn, tạo nên phong cách mạnh mẽ và nam tính cho các anh chàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu nhẫn để tham dự các dịp quan trọng hoặc sự kiện đặc biệt thì đây là món phụ kiện hoàn hảo dành cho bạn.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 4.

Nhẫn viên chủ đang là xu hướng mới được phái mạnh quan tâm trong những năm gần đây.

Gợi ý những mẫu nhẫn nam trơn đẹp, mới nhất 2026

Năm 2026, nhẫn nam trơn tiếp tục trở thành xu hướng nhờ thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, nam tính. Những mẫu nhẫn trơn không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, phù hợp cho cả thời trang hàng ngày và các dịp quan trọng. Dưới đây là những thiết kế nhẫn nam trơn đẹp và đáng chú ý nhất trong năm 2026.

Nhẫn vàng 18K trơn bóng

Nhẫn vàng 18K luôn giữ vững vị thế trong làng trang sức nhờ vẻ đẹp cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời. Mẫu nhẫn này có bề mặt sáng bóng, thiết kế trơn đơn giản nhưng đầy tinh tế. Không chỉ phù hợp với phong cách thanh lịch, nhẫn vàng còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 5.

Nhẫn vàng 18K luôn giữ vững vị thế trong làng trang sức nhờ vẻ đẹp cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời.

Nhẫn nam trơn bạch kim

Bạch kim là một trong những kim loại quý hiếm, có độ bền cao và màu sắc trung tính, phù hợp với mọi phong cách. Những mẫu nhẫn bạch kim 2026 thường có thiết kế trơn, bề mặt nhám hoặc phay xước nhẹ để tạo điểm nhấn tinh tế. Kiểu dáng này mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét tối giản đầy cuốn hút.

Nhẫn bạc nam trơn

Nhẫn bạc nam trơn là một trong những lựa chọn phổ biến nhờ vẻ đẹp đơn giản, dễ phối hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chất liệu bạc không chỉ mang lại sự thanh lịch mà còn có giá thành hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng.

Đặc biệt, những mẫu nhẫn bạc năm 2026 có thiết kế hiện đại với bề mặt sáng bóng hoặc nhám mờ, tạo điểm nhấn tinh tế. Tuy nhiên, nhược điểm của nhẫn bạc là dễ bị xỉn màu theo thời gian nếu không bảo quản đúng cách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những chàng trai yêu thích sự tối giản, trẻ trung nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng.

Nhẫn đen trơn nam

Nhẫn đen trơn nam là xu hướng mới được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài hiện đại và độc đáo. Thường được làm từ titanium hoặc tungsten, nhẫn đen không chỉ có thiết kế đơn giản mà còn có độ bền cao, chống trầy xước và không bị phai màu theo thời gian. Chính vì vậy, mẫu nhẫn này rất phù hợp với những ai có phong cách mạnh mẽ, bí ẩn nhưng vẫn muốn giữ sự tinh tế trong cách ăn mặc.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 6.

Nhẫn đen trơn nam là xu hướng mới được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài hiện đại và độc đáo.

Nhẫn nam mặt vuông trơn

Nhẫn mặt vuông trơn mang đến vẻ ngoài quyền lực và lịch lãm, rất phù hợp với những người thích phong cách cổ điển hoặc muốn tạo dấu ấn cá nhân. Với thiết kế vuông vức, mẫu nhẫn này thường được làm từ vàng, bạc hoặc bạch kim, giúp tôn lên sự nam tính và mạnh mẽ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho doanh nhân, người làm nghệ thuật hoặc những ai muốn khẳng định cá tính một cách rõ nét.

Nhẫn trơn nam Titanium siêu nhẹ

Titanium là chất liệu được ưa chuộng nhờ trọng lượng nhẹ, độ bền cao và khả năng chống trầy xước tốt. Những mẫu nhẫn trơn làm từ titanium thường có màu xám bạc hoặc đen, với thiết kế gọn nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi đeo cả ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn có một chiếc nhẫn bền đẹp theo thời gian.

Những mẫu nhẫn nam nào đang bán chạy nhất năm 2026? - Ảnh 7.

Ngày càng nhiều các kiểu nhẫn nam được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhẫn trơn nam khắc tên

Nhẫn nam trơn không còn đơn điệu khi kết hợp với những chi tiết khắc tinh tế. Các mẫu nhẫn khắc tên, chữ ký, ngày kỷ niệm hoặc dấu vân tay ở mặt trong hoặc mặt ngoài đang trở thành xu hướng. Đây không chỉ là món trang sức mà còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, phù hợp làm nhẫn đôi hoặc quà tặng đặc biệt.

Top 10 mẫu nhẫn giá "hạt rẻ" được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026Top 10 mẫu nhẫn giá 'hạt rẻ' được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026

GĐXH - Nhẫn là một trong số loại trang sức được nhiều người ưa chuộng. Một chiếc nhẫn với thiết kế độc đáo, trẻ trung và đặc biệt có giá cả phải chăng đang là sự ưu tiên mua sắm hàng đầu.

Tin liên quan

Top 5 loại trang sức được ưa chuộng nhất dịp 8/3 năm nay

Top 5 loại trang sức được ưa chuộng nhất dịp 8/3 năm nay

Quà tặng ngày 8/3: Một loại trang sức nhỏ đẹp long lanh và ‘có võ’, khiến hội chị em 'tan chảy'

Quà tặng ngày 8/3: Một loại trang sức nhỏ đẹp long lanh và ‘có võ’, khiến hội chị em 'tan chảy'

Nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay…: Gợi ý món trang sức nhỏ thiết thực xinh, giá rẻ tặng phái đẹp dịp 8/3 không nên bỏ qua

Nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay…: Gợi ý món trang sức nhỏ thiết thực xinh, giá rẻ tặng phái đẹp dịp 8/3 không nên bỏ qua

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương đẹp nao lòng,… món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp

Quà tặng ngày 8/3/2026: Trang sức vàng, bạc, phong thủy, nhẫn kim cương đẹp nao lòng,… món quà nào giúp ‘đốn tim’ phái đẹp

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Cùng chuyên mục

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ - 47 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý các khoản chi được trừ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 12/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp.

Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota Vios

Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota Vios

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B Hyundai Accent 2026 với 25 thay đổi đáng chú ý về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua với Toyota Vios và Honda City.

Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?

Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Tại siêu thị, dưa hấu Gia Lai có giá bán niêm yết 7.500 đồng/kg và 8.500 đồng/kg. Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nguy cơ biến động vì giá xăng dầu.

Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ khi mở phiên giao dịch sáng 11/3. Mặc dù có thời điểm giao dịch quanh ngưỡng 91 triệu đồng/kg, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bán ra trên thị trường trong nước đã giảm so với đầu phiên.

