Mẫu dây chuyền giá rẻ nhưng sang trọng, tôn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ đang ưa chuộng nhất năm 2026

Xu hướng dây chuyền nào đang được ưa chuộng nhất năm 2026?

Cùng với sự thay đổi không ngừng của trang sức, thiết kế dây chuyền cũng liên tục được làm mới để bắt kịp xu hướng thẩm mỹ và nhu cầu cảm xúc của người đeo. Mỗi năm trôi qua, gu trang sức của khách hàng ngày càng rõ ràng hơn, họ tìm kiếm những mẫu dây chuyền đẹp không chỉ hợp mốt mà còn phản ánh phong cách sống và cá tính riêng.

Bên cạnh yếu tố xu hướng, nhiều người lựa chọn thiết kế dây chuyền mới như một cách làm mới hình ảnh bản thân, tạo điểm nhấn cho phong cách thường ngày hoặc lựa chọn làm quà tặng trong những dịp đặc biệt. Một sợi dây chuyền tinh tế, mang hơi thở của phong cách hiện đại, còn là món trang sức lý tưởng để đánh dấu những cột mốc cảm xúc quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm hay lời nhắn gửi yêu thương đầy ý nghĩa.

Chính sự kết hợp giữa giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng cao và khả năng truyền tải cảm xúc đã khiến các xu hướng thiết kế dây chuyền luôn nhận được sự quan tâm và săn đón qua từng năm.

Năm 2026 xu hướng trang sức tiếp tục thay đổi và phát triển. Dây chuyền là một phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp, cũng không nằm ngoài cuộc chơi này. Với vô vàn kiểu dáng, chất liệu và phong cách, việc lựa chọn một chiếc dây chuyền ưng ý trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Năm nay, chứng kiến sự bùng nổ của xu hướng trang sức bạc, đặc biệt là dây chuyền.

Các mẫu dây chuyền được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026

Dây chuyền vàng đính bi

Mở đầu danh sách những thiết kế dây chuyền được yêu thích, mẫu dây chuyền bạch kim đính bi ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp tinh giản nhưng đầy cuốn hút. Không cần phô trương hay cầu kỳ, từng viên bi nhỏ được sắp xếp khéo léo trên sơi dây chuyền vàng mềm mại, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng mỗi khi chuyển động.

Thiết kế mang tinh thần hiện đại, thanh lịch này dễ dàng đồng hành cùng nàng trong mọi khoảnh khắc, từ những ngày làm việc nơi công sở, những buổi dạo phố thư thả cho đến các dịp gặp gỡ, sự kiện trang trọng. Một thiết kế dây chuyền vừa đủ tinh tế để tôn lên phong cách, vừa đủ sang trọng để trở thành điểm nhấn cảm xúc theo năm tháng.

Dây chuyền vàng mắt xích

Mang trong mình sắc vàng rực rỡ đầy cuốn hút, dây chuyền vàng mắt xích là lựa chọn dành cho những ai yêu thích phong cách rõ nét và tự tin thể hiện bản thân. Các mắt xích được chế tác tỉ mỉ, liên kết hài hòa tạo nên tổng thể chắc chắn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có của một thiết kế trang sức cao cấp.

Thiết kế này có thể được đeo riêng như một điểm nhấn nổi bật, hoặc kết hợp cùng mặt dây chuyền để tạo nên phong cách cá nhân riêng biệt. Dù xuất hiện trong những dịp thường ngày hay các sự kiện quan trọng, thiết kế dây chuyền vàng mắt xích vẫn toát lên thần thái sang trọng, khẳng định gu thẩm mỹ và đẳng cấp của người đeo theo cách rất riêng.

Dây chuyền vàng trắng

Dây chuyền vàng trắng Ý ghi dấu ấn bằng sắc trắng thanh khiết và vẻ đẹp hiện đại đầy cuốn hút. Dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách trang phục, từ diện mạo thường ngày đến những khoảnh khắc trang trọng, thiết kế dây chuyền vàng trắng nhẹ nhàng tôn lên nét duyên dáng tự nhiên và khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của người đeo.

Dây chuyền vàng xoắn kép

Dành cho những ai yêu vẻ đẹp mềm mại nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn khác biệt, dây chuyền vàng xoắn kép chinh phục ánh nhìn ngay từ những chuyển động đầu tiên. Các đường xoắn được chế tác tinh xảo, đan cài nhịp nhàng tạo nên hiệu ứng bắt sáng tự nhiên, giúp tổng thể trở nên nổi bật mà không mất đi sự thanh lịch vốn có.

Sắc vàng ấm áp mang lại cảm giác sang trọng nhẹ nhàng, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách trang phục, đặc biệt là những gam màu trung tính như đen, trắng hay be. Một thiết kế dây chuyền vừa đủ cuốn hút để tôn lên nét quyến rũ, vừa đủ tinh tế để đồng hành cùng bạn trong những khoảnh khắc thường ngày lẫn dịp đặc biệt.

Dây chuyền phong thủy

Dây chuyền phong thủy là một sản phẩm trang sức độc đáo, được thiết kế dựa trên những nguyên lý phong thủy cổ xưa nhằm mang đến nhiều lợi ích tinh thần cho người sử dụng.

Sản phẩm này được chế tác từ những viên đá quý như thạch anh trắng, phỉ thúy, hay thạch anh tím,... được kết hợp tinh tế với những họa tiết tinh xảo. Những loại đá quý này được cho là có khả năng tăng cường sự cân bằng năng lượng, mang đến sự bình an và may mắn cho chủ nhân.

Ngoài ra, thiết kế của dây chuyền phong thủy cũng rất tinh tế và trang nhã. Từng chi tiết được tạo tỉ mỉ, tạo nên một món trang sức vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa sâu sắc về mặt phong thủy. Người đeo sẽ cảm thấy tự tin và thu hút mọi ánh nhìn.

Dây chuyền trái tim

Dây chuyền trái tim không chỉ đơn thuần là một món trang sức, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ xinh. Hình trái tim là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu. Không chỉ là một trái tim đơn thuần, những chiếc dây chuyền này được trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, từ đường nét mềm mại của hình trái tim cho đến sự sắp xếp tinh tế của những viên đá nhỏ li ti lấp lánh.

Sự kết hợp hài hòa giữa sự đơn giản và phức tạp tạo nên một vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ điển, phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Dây chuyền mặt hồ ly

Dây chuyền mặt hồ ly là một món trang sức được ưa chuộng bởi vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hình ảnh con hồ ly được chế tác tỉ mỉ, mềm mại, mang đến sự sang trọng và quý phái cho người đeo.

Dưới đây là một số thông tin giới thiệu về dây chuyền mặt con hồ ly . Theo truyền thuyết, hồ ly là một sinh vật huyền bí, thông minh và có sức quyến rũ phi thường. Dây chuyền mặt con hồ ly được tin là mang lại may mắn trong tình yêu, công việc và cuộc sống.

Đối với phụ nữ: Hồ ly tượng trưng cho sắc đẹp, sự thông minh và khả năng thu hút người khác. Dây chuyền mặt con hồ ly có thể giúp phụ nữ gia tăng sự tự tin, thu hút tình duyên và gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Đối với nam giới: Hồ ly tượng trưng cho sự quyền lực, mưu trí và bản lĩnh. Dây chuyền mặt con hồ ly có thể giúp nam giới khẳng định bản thân, thu hút vận may và đạt được mục tiêu trong công việc.

Dây chuyền bạc trái tim đôi

Dây chuyền bạc trái tim đôi từ lâu đã trở thành món quà ý nghĩa dành cho các cặp đôi, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự gắn kết bền chặt và những lời hứa hẹn ngọt ngào. Với thiết kế tinh tế, sang trọng, cùng ý nghĩa sâu sắc, dây chuyền bạc trái tim đôi luôn là lựa chọn hàng đầu để thể hiện tình cảm yêu thương.

Hình ảnh hai trái tim lồng vào nhau tượng trưng cho sự gắn kết bền chặt, tình yêu thương nồng nàn và vĩnh cửu giữa hai người. Dây chuyền bạc trái tim đôi là lời hứa hẹn về một tình yêu lâu dài, bất chấp mọi thử thách và sóng gió.

Dây chuyền bạc trái tim đôi có nhiều kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, từ đơn giản, tinh tế đến cầu kỳ, sang trọng. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn được một sợi dây chuyền phù hợp với phong cách và sở thích của bản thân và người ấy.

Trong năm 2026, xu hướng trang sức đã chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu dây chuyền đa dạng về kiểu dáng và ý nghĩa. Từ sự tinh tế, tối giản đến sự phá cách, cá tính của dây chuyền layer, mỗi mẫu dây chuyền đều mang đến một vẻ đẹp riêng biệt, đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân.

Việc lựa chọn một chiếc dây chuyền không chỉ đơn thuần là làm đẹp mà còn là cách thể hiện phong cách và cá tính riêng. Dây chuyền mặt chữ giúp bạn khẳng định bản thân, dây chuyền hình trái tim tượng trưng cho tình yêu, còn dây chuyền đính đá thì tôn lên vẻ sang trọng và quý phái.

Dây chuyền bạc thiên nga

Dây chuyền bạc thiên nga là một thiết kế trang sức đặc biệt, vừa mang vẻ đẹp thanh nhã và sang trọng, vừa gói gọn những ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Về mặt hình thức, dây chuyền được chế tác từ bạc nguyên chất, với hình ảnh chim thiên nga tinh xảo nổi bật trên dây. Đây là loài chim được coi là biểu tượng của sự duyên dáng, quý phái và khí chất cao quý.