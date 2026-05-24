Ngừng thở 3 phút vì 1 miếng bít tết, người phụ nữ kể trải nghiệm kỳ lạ ở “thế giới bên kia”
Người phụ nữ suýt tử vong vì hóc miếng bít tết kể lại trải nghiệm cận tử ám ảnh khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống.
Một người phụ nữ đã ngừng thở suốt ba phút cho biết cô như được đưa sang “thế giới bên kia” để nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình.
Kelsey Abernathy McLean khi đó đang háo hức tận hưởng buổi tối quây quần bên gia đình với một bữa tiệc nướng. Nhưng ngay sau miếng bít tết đầu tiên, cô rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Người phụ nữ 53 tuổi cố nhai một miếng bít tết lớn nhưng nó bị mắc trong cổ họng. Dù mọi người đã thực hiện thủ thuật Heimlich, dị vật vẫn không thể được đẩy ra ngoài.
Thoáng nhìn thấy “thế giới bên kia”
Kelsey, trong lúc khó thở dữ dội, nhớ lại cảm giác mình trôi vào một khoảng tối sâu thẳm và bị bao bọc trong một chiếc kén chặt kín.
“Tôi chưa sẵn sàng rời khỏi cuộc sống này,” cô kể.
“Tôi vô cùng muốn được nhìn con trai nhỏ trưởng thành và muốn già đi cùng chồng mình, Rob.”
“Khi ánh sáng dần tắt, tôi cảm thấy như mình được bao bọc trong một chiếc kén của tình yêu vô tận. Thời gian dường như không tồn tại — không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Không ai nói gì, nhưng tôi hiểu một thứ ngôn ngữ mang tính vũ trụ.”
Cô kể rằng mình bắt đầu nhìn thấy từng đoạn ký ức cuộc đời, giống như đang xem một bộ phim trên màn ảnh lớn.
“Tôi thực sự cảm nhận được cảm xúc mà hành động của mình đã gây ra cho người khác — cả tốt lẫn xấu. Cuộc đời hiện lên cho tôi thấy nghiệp mà mình đã tạo ra.”
“Tôi buồn khi thấy mình từng làm tổn thương người khác và muốn được tha thứ. Nhưng tôi cũng tự hào về những lần mình đối xử yêu thương với mọi người, đặc biệt là với cả những người không xứng đáng, và tôi đã tha thứ cho họ.”
“Tôi nhận ra vật chất, địa vị hay tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống. Và tôi thấy thật vô lý khi mình đã dành quá nhiều thời gian để bận tâm tới những thứ không thể mang theo khi chết đi.”
Kelsey, sống tại Philadelphia, Mỹ, trước đó đã xem lại những bức ảnh gia đình. Một tấm ảnh của chồng cô (Rob) được cô cất trong ví — và Kelsey tin rằng nó giống như “thiên thần hộ mệnh” đã giúp cô quay trở lại sự sống.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuyên qua cô.
“Trong vài giây, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra,” cô kể.
“Tôi đã bất tỉnh suốt 3 phút 30 giây — mà chỉ sau 4 phút, não đã có thể bắt đầu bị tổn thương.”
Ngoài vài chiếc xương sườn bị bầm tím, các nhân viên y tế cho biết việc Kelsey sống sót là một “phép màu”.
Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nghẹt thở do tắc hoàn toàn đường thở là nguyên nhân gây tử vong do tai nạn ngoài ý muốn đứng thứ tư tại Mỹ. Khoảng 5.500 người tử vong vì tình trạng này mỗi năm.
Giờ đây, Kelsey cho biết cô đang sống với một thái độ hoàn toàn khác sau những gì trải qua nơi “thế giới bên kia”.
Cô nói thêm: “Tôi rất sợ phải trải qua thêm một trải nghiệm cận tử nữa vì lần này thực sự quá sát cái chết. Tôi chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt.”
“Tôi cắt thức ăn thành miếng nhỏ hơn, nhai kỹ hơn và đã tham gia lớp học CPR cùng chồng và con trai.”
“Nhưng điều lớn nhất tôi học được là tha thứ cho bản thân và cho người khác, sống tử tế hơn và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá.”
“Tôi bắt đầu tự hỏi mỗi hành động của mình liệu sẽ trở thành một khoảnh khắc tích cực trong lần ‘xem lại cuộc đời’ tiếp theo, hay là một nỗi đau mà một ngày nào đó chính tôi sẽ phải cảm nhận.”
“Nhưng nhìn chung, tôi biết ơn trải nghiệm cận tử này. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi theo những cách kỳ diệu. Trước đây tôi rất sợ chết, nhưng giờ tôi không còn sợ nữa sau khi thoáng nhìn thấy thế giới bên kia.”
“Điều tôi sợ bây giờ là không sống trọn vẹn cuộc đời này và không biết trân trọng những gì mình đang có. Và tôi nhận ra nghiệp báo là có thật.”
“Tôi hy vọng khi mình qua đời, cuộc đời hiện lên trước mắt sẽ khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Phép màu thực sự ở đây là tôi đã được trao cơ hội thứ hai.”
