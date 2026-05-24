Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ qua
GĐXH - Người bệnh 74 tuổi nhập viện với dấu hiệu đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ, được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.
Ung thư trực tràng ở người sau 50 tuổi dễ bị bỏ qua
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng, làm miệng nối trực tràng thấp cho bệnh nhân Nguyễn Xuân L. (74 tuổi) mắc ung thư trực tràng.
Người bệnh nhập viện với các triệu chứng điển hình của ung thư đường tiêu hóa như đi ngoài phân máu và đau bụng âm ỉ. Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện khối u sùi chiếm nửa chu vi trực tràng, cách rìa hậu môn khoảng 6cm.
Theo các chuyên gia, ở người cao tuổi, những dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa thông thường, khiến nhiều người chủ quan, dẫn đến phát hiện muộn. Trong khi đó, phát hiện sớm đóng vai trò quyết định hiệu quả điều trị.
Loại bỏ tổn thương ung thư, bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và nội soi đại tràng xác định người bệnh mắc ung thư trực tràng giai đoạn III (3B), khối u thuộc đoạn trực tràng trung bình, có dấu hiệu di căn hạch lân cận.
Trước phẫu thuật, bệnh nhân được hóa xạ trị tiền phẫu nhằm thu nhỏ kích thước khối u, giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt căn. Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt, không còn xâm lấn các tổ chức xung quanh.
Tuy nhiên, thách thức lớn là khối u nằm ở vị trí rất thấp, gần ranh giới hậu môn – trực tràng, đòi hỏi kỹ thuật bóc tách chính xác để vừa loại bỏ triệt để tổn thương ung thư, vừa bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh.
Phẫu thuật nội soi robot giúp tăng độ chính xác
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch bằng phương pháp nội soi robot.
Với sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, ê-kíp có thể phẫu tích chính xác từng lớp mô, giải phóng khối u khỏi các cấu trúc xung quanh, đồng thời thực hiện miệng nối trực tràng thấp trong điều kiện quan sát rõ nét và thao tác tinh vi.
Đặc biệt, việc bảo tồn cơ thắt hậu môn là yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì chất lượng sống sau điều trị.
Người trên 50 tuổi: Khi nào cần tầm soát ung thư trực tràng?
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, hầu như không mất máu và thời gian nằm viện được rút ngắn đáng kể so với mổ mở truyền thống.
Theo TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, với các trường hợp ung thư trực tràng phức tạp, đặc biệt sau xạ trị, phẫu thuật nội soi robot giúp tăng độ chính xác, giảm xâm lấn và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh hơn.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người trên 50 tuổi – cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư trực tràng.
Việc tầm soát định kỳ và phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội điều trị ít xâm lấn, bảo tồn chức năng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
