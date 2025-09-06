Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thực hiện thành công ca nội soi can thiệp cắt tách dưới niêm mạc, điều trị sớm ung thư trực tràng cho bệnh nhân N.H.T (73 tuổi, thường trú tại TP Hạ Long).

Người bệnh nhập viện với tình trạng đại tiện ra máu, mệt mỏi kéo dài, kèm đau bụng âm ỉ.

Hình ảnh khối u trực tràng trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Qua nội soi đại trực tràng, chúng tôi phát hiện một khối u dạng lan tỏa có hạt không đều (LST-G-Mix), kích thước khoảng 8cm x 4cm, nằm tại trực tràng thấp. Đây là dạng tổn thương có nguy cơ tiến triển ác tính cao. Kết quả giải phẫu bệnh từ mẫu sinh thiết cho thấy: U tuyến ống loạn sản độ thấp.

Đặc biệt, người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp và tuổi cao, vì vậy nếu phải phẫu thuật cắt đoạn trực tràng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật ESD để loại bỏ toàn bộ khối u.

Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật do BSCKI. Nguyễn Văn Vĩnh – Phó khoa Thăm dò chức năng, kíp nội soi đã tiến hành cắt tách dưới niêm mạc và loại bỏ thành công toàn bộ khối u theo khối (En bloc resection). Thủ thuật đảm bảo giữ nguyên cấu trúc giải phẫu trực tràng, tránh cho bệnh nhân phải trải qua cuộc đại phẫu, giảm thiểu đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục và bảo tồn tối đa chức năng tiêu hóa.

BS Nguyễn Văn Vĩnh khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi, nữ giới trên 45 tuổi, hoặc những người có yếu tố nguy cơ (uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, tiền sử cắt polyp, gia đình có người mắc ung thư đường tiêu hóa...) cần thực hiện nội soi thực quản – dạ dày – đại trực tràng định kỳ. Đây là phương pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư cũng như các bệnh lý khác của hệ tiêu hóa, từ đó có hướng điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.