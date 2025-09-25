Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu táo bón, tiêu chảy

Vào đầu tháng 4 năm 2024, bệnh nhân V đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ, không đau bụng, không sụt cân, bác sĩ tư vấn cho anh nội soi tầm soát ung thư đại trực tràng.

Kết quả nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phát hiện một polyp kích thước 20mm tại đại tràng. Mẫu mô được lấy sinh thiết ngay sau đó. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tế bào ác tính.

Tiếp tục chụp CT Scan và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân không có dấu hiệu di căn, xác định chẩn đoán: ung thư đại trực tràng giai đoạn II.

Đây là một trường hợp điển hình của ung thư giai đoạn sớm, việc điều trị có khả năng mang lại kết quả rất tích cực nếu được can thiệp đúng thời điểm.

Bệnh nhân được phát hiện ung thư trực tràng trong lần đi khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: BVCC

Ung thư trực tràng giai đoạn sớm: Ca mổ diễn ra thuận lợi

Với kết quả lâm sàng và mô bệnh học rõ ràng, bệnh nhân không cần hóa trị bổ sung, chỉ cần theo dõi định kỳ theo đúng phác đồ chuyên khoa. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ đoạn đại tràng chứa tổn thương, ca mổ diễn ra thuận lợi. Kết quả mô bệnh học hậu phẫu xác nhận khối u được loại bỏ hoàn toàn, không xâm lấn hạch, không di căn.

Từ tháng 4/2024 đến nay, bệnh nhân đã được theo dõi sát qua các xét nghiệm máu định kỳ, nội soi kiểm tra lại, chụp CT vùng bụng và ngực. Tất cả kết quả đều ổn định, không có dấu hiệu tái phát hay biến chứng.

Ung thư trực tràng: Đừng chờ triệu chúng mới đi khám

BS.CKI Phạm Cao Thành – Khoa Ung bướu của bệnh viện chia sẻ: "Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Trường hợp bệnh nhân V là minh chứng rõ ràng: chỉ một lần nội soi tầm soát đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong việc điều trị, giảm nguy cơ tái phát, tăng tỉ lệ sống còn của người bệnh. Ngoài ra với việc không phải hóa trị người bệnh có quá trình điều trị nhẹ nhàng hơn, không phải chịu tác dụng phụ của hóa chất và giảm chi phí điều trị".

Trường hợp này là lời nhắc mạnh mẽ rằng: tầm soát ung thư không dành riêng cho người có triệu chứng. Việc kiểm tra định kỳ, đặc biệt đối với ung thư đường tiêu hóa, chính là cơ hội để phát hiện sớm khi bệnh chưa gây ra biểu hiện rõ ràng nhưng đã âm thầm tiến triển trong cơ thể.

Đừng chờ triệu chứng mới đi khám. Hãy chủ động kiểm tra định kỳ đặc biệt là nội soi tiêu hóa để bảo vệ chính bạn và người thân.