Người cha gây tranh cãi khi trả tiền để con gái chịu liên lạc với bố mẹ

Thứ tư, 07:32 24/09/2025 | Gia đình
Một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc hứa cho con gái đi học xa nhà thêm 500 NDT (1,8 triệu đồng) mỗi tháng để giữ liên lạc hằng ngày.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hồi đầu tháng 9, ông Cao Qianhong (sống tại Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc) cho biết sẽ gửi cho con gái 18 tuổi 1.500 NDT (hơn 5,5 triệu đồng) mỗi tháng để trang trải sinh hoạt phí khi nhập học tại Đại học Đông Hồ Vũ Hán.

Ngoài ra, ông hứa sẽ cho thêm 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng) nếu “gái rượu” chịu nhắn cho mình ít nhất một tin mỗi ngày, thông tin từ SCMP.

- Ảnh 1.

Cho rằng con gái vốn là người hướng nội và lần đầu tiên sống ở một thành phố xa lạ nên ông Cao rất lo lắng. Ảnh chụp màn hình

“Tôi nói với con rằng tin nhắn có thể về bất cứ nội dung gì, từ một đoạn video ngắn, bức ảnh cho đến chỉ là dấu chấm, dấu phẩy… miễn là con giữ liên lạc với gia đình”, ông Cao chia sẻ. Nghe vậy, cô con gái đồng ý và còn ngoắc tay với cha để “làm cam kết”.

Ông Cao cũng than thở, trước đây con gái thường không nghe máy mỗi khi ông gọi, và lần duy nhất chủ động liên lạc là để… xin tiền.

Trong một chương trình truyền hình, GS Ye Xianfa - Chuyên gia tâm lý giáo dục của Đại học Hồ Bắc, thẳng thắn chỉ trích hành động của ông Cao.

“18 tuổi đồng nghĩa với việc con bé đã trưởng thành. Anh không thể chăm sóc con cả đời. Cách làm này không chỉ cản trở khả năng tự lập mà còn biến tình cảm thành sự kiểm soát bằng tiền”, GS Ye Xianfa nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Cao cho rằng mình chỉ muốn tạo thêm cơ hội trò chuyện với con để giúp cô làm quen với cuộc sống mới: “Tôi không hề gây áp lực. Ngay cả khi con quên nhắn, tôi vẫn sẽ gửi thêm khoản tiền đó".

Tin tức sau khi được đăng tải lập tức gây chú ý và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc này biến tình cảm gia đình thành nhiệm vụ, khiến con cái nghĩ chỉ nên liên lạc để nhận tiền.

Trái lại, cũng có bình luận bênh vực hành động của ông Cao, cho rằng phương pháp nào không quan trọng, miễn là cha mẹ biết con đang ổn.

Con hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tênCon hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tên

Một cặp vợ chồng ở Thượng Hải đã quyết định ly hôn sau nhiều tháng xảy ra tranh cãi vì không thể thống nhất được việc cho con mang họ của người nào.

Đỗ An
Top