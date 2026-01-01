Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu

Tuổi già vẫn canh cánh vì chưa lo đủ cho con

Nhiều người tin rằng khi con cái trưởng thành, cha mẹ sẽ được an nhàn hưởng tuổi già. Thế nhưng với bà Lâm, một cụ bà gần 70 tuổi, nỗi lo cho con chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bà và chồng chỉ có một người con trai duy nhất, suốt đời lam lũ làm lụng, chắt chiu từng đồng để nuôi con khôn lớn. Dù không dư dả tiền bạc, bà luôn tự hào vì những hy sinh thầm lặng ấy.

Khi con trai lập gia đình, điều khiến bà Lâm day dứt nhất là không đủ điều kiện mua cho con một căn nhà mới.

Tất cả những gì hai vợ chồng bà có thể làm là lo chu toàn đám cưới, hỗ trợ một khoản tiền đặt cọc, còn lại vợ chồng con tự xoay xở vay mượn để mua căn nhà nhỏ ở quê.

Sống gần con cháu, bà Lâm từng nghĩ đó là hạnh phúc trọn vẹn của tuổi già.

Mang trong lòng cảm giác có lỗi vì chưa lo đủ cho con, bà Lâm và chồng quyết định tiếp tục đi làm dù đã ngoài 60 tuổi.

Bà làm tạp vụ cho một cửa hàng gần nhà, còn chồng làm bảo vệ tại một tòa nhà văn phòng.

Sau khi tằn tiện chi tiêu, mỗi tháng hai ông bà tiết kiệm được khoảng 7.000 NDT, tương đương 26 triệu đồng, rồi đưa hết cho con trai với mong muốn con bớt gánh nặng tài chính.

Bà Lâm vừa phải đi làm vất vả, ngày nghỉ lại quẩn quanh chăm cháu, nhưng sự hy sinh ấy không nhận được sự thấu hiểu hay cảm kích. Ảnh minh họa

Con dâu ở nhà, ông bà vừa đi làm vừa chăm cháu

Trái với kỳ vọng của bà Lâm, cuộc sống chung lại mang đến nhiều nỗi buồn.

Con dâu bà sau sinh không đi làm, thường xuyên nhờ ông bà chăm sóc cháu nội để rảnh rỗi tụ tập bạn bè, làm đẹp.

Bà Lâm vừa phải đi làm vất vả, ngày nghỉ lại quẩn quanh chăm cháu, nhưng sự hy sinh ấy không nhận được sự thấu hiểu hay cảm kích.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cháu nội vô tình vấp ngã bị thương. Không cần tìm hiểu rõ sự việc, con dâu bà Lâm to tiếng trách móc, cho rằng bà không để ý chăm sóc cháu.

Khi cháu phải nhập viện, cô còn tỏ thái độ khó chịu, không muốn bà Lâm xuất hiện.

Những hành xử ấy khiến người mẹ già vừa tủi thân, vừa chua xót vì cảm thấy mình không được tôn trọng.

Ngừng chu cấp, giữ tiền cho tuổi già và sự thay đổi của con dâu

Không muốn im lặng mãi, bà Lâm quyết định nói chuyện thẳng thắn với con dâu.

Không trách móc, không kể công, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc lại những gì ông bà đã làm cho các con, từ việc đi làm thêm kiếm tiền hàng tháng đến chăm sóc cháu nội mà chưa từng đòi hỏi báo đáp.

Rồi bà chậm rãi nói: "Nếu con không biết trân trọng cha mẹ hôm nay, sau này con của con cũng sẽ đối xử với con như vậy." Câu nói ấy khiến con dâu lặng lẽ cúi đầu.

Sau cuộc trò chuyện, bà Lâm quyết định không đưa tiền cho con trai mỗi tháng nữa. Số tiền ấy bà giữ lại làm khoản tiết kiệm phòng khi đau ốm, bệnh tật.

Khi cha mẹ biết dừng lại đúng lúc, con cái cũng dần thay đổi. Con dâu bà Lâm trở nên lễ phép hơn, biết tôn trọng và cư xử chừng mực với bố mẹ chồng.

Bài học cho cha mẹ: Thương con cũng cần đúng cách

Câu chuyện của bà Lâm là lời nhắc nhở nhiều bậc làm cha mẹ. Yêu thương con là bản năng, nhưng hy sinh quá mức đôi khi lại khiến con cái ỷ lại, coi sự giúp đỡ là điều hiển nhiên.

Cha mẹ khôn ngoan là người biết để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, còn bản thân giữ lại sự an yên và tự chủ cho tuổi già.



