Con hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tên

Thứ ba, 08:16 16/09/2025 | Gia đình
Một cặp vợ chồng ở Thượng Hải đã quyết định ly hôn sau nhiều tháng xảy ra tranh cãi vì không thể thống nhất được việc cho con mang họ của người nào.

Theo Oddity Central, tòa án nhân dân quận Phố Đông (Thượng Hải) gần đây đã thụ lý vụ ly hôn của anh Wang và chị Li. Cặp đôi kết hôn vào năm 2023 và một năm sau đón con trai đầu lòng.

Con hơn 1 tuổi vẫn chưa khai sinh vì bố mẹ tranh cãi chuyện đặt tên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Unsplash

Mâu thuẫn nảy sinh khi hai bên không thống nhất được việc cho con mang họ người nào. Wang khẳng định rằng theo truyền thống Á Đông, con trai phải mang họ cha để nối dõi và duy trì huyết thống gia tộc.

Ngược lại, Li phản đối gay gắt, cho rằng xã hội hiện đại đề cao bình đẳng giới, việc con mang họ mẹ cũng hợp lý, vừa thể hiện vai trò người phụ nữ trong gia đình , vừa tôn trọng công lao sinh thành.

Gia đình hai bên nhiều lần đứng ra hòa giải, thậm chí gợi ý kết hợp cả hai họ. Tuy nhiên, cả Wang và Li đều không chấp nhận, mỗi người kiên quyết giữ lập trường riêng và coi đó là nguyên tắc không thể thỏa hiệp.

Bé trai hiện đã hơn 1 tuổi nhưng tới giờ vẫn chưa có giấy khai sinh, chưa được đăng ký hộ khẩu, thậm chí việc tiêm chủng cũng bị trì hoãn vì bất đồng của cha mẹ.

Theo hồ sơ tòa án, mâu thuẫn kéo dài khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt nghiêm trọng, không thể hàn gắn. Cả hai quyết định nộp đơn ly hôn và từ chối hòa giải.

Sự việc sau khi được đưa tin đã nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ cảm thông, cho rằng áp lực từ quan niệm truyền thống đôi khi nặng nề đến mức phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Ngược lại, không ít ý kiến chỉ trích cặp đôi quá cứng nhắc, thiếu bao dung, bởi tình yêu và trách nhiệm với con cái quan trọng hơn nhiều so với “danh xưng họ tộc”.

"Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ"'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

Chuyện một chàng trai cảm kích vì cán bộ xã giúp anh thoát khỏi cái tên "Thù Hận" khơi cuộc thảo luận của cư dân mạng về chuyện đặt tên có ý nghĩa tiêu cực cho con.

Đỗ An
Top