Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sau

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Giàu sự quan tâm và tinh tế

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 tin rằng gia đình là nền tảng của mọi thành công. Ảnh minh họa

Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày 1, 11 hoặc 21 Âm lịch thường sống giàu tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Ngay từ nhỏ, họ đã biết quan tâm đến cha mẹ bằng những hành động giản dị nhưng chân thành. Họ nhạy bén trong việc nhận ra cảm xúc của người thân, dễ dàng phát hiện những thay đổi rất nhỏ để kịp thời chia sẻ và động viên.

Chính sự tinh tế ấy trở thành lợi thế lớn khi bước vào cuộc sống trưởng thành. Trong công việc, họ biết lắng nghe, thấu hiểu đối tác và đồng nghiệp nên thường xây dựng được các mối quan hệ bền vững.

Khi kinh doanh, họ cũng được đánh giá là người nhạy bén với nhu cầu của thị trường và biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 tin rằng gia đình là nền tảng của mọi thành công. Vì vậy, họ luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh để tích lũy phúc đức.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3: Biết trân trọng tình thân

Trong các mối quan hệ, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3 luôn khéo léo dung hòa giữa công việc và gia đình. Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường được xem là người sống nghĩa tình và rất coi trọng lời dạy của cha mẹ.

Từ nhỏ, họ biết lắng nghe, ghi nhớ những bài học trong gia đình và xem đó như kim chỉ nam cho cuộc sống. Chính nền tảng này giúp họ hình thành tính cách chín chắn và có trách nhiệm.

Khi trưởng thành, họ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Không chỉ ham học hỏi, họ còn biết trân trọng sự dìu dắt của cấp trên và những người đi trước.

Nhờ thái độ cầu thị, họ dễ tạo dựng uy tín và nhận được nhiều cơ hội phát triển.

Trong các mối quan hệ, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3 luôn khéo léo dung hòa giữa công việc và gia đình.

Họ dành thời gian chăm sóc người thân nhưng vẫn duy trì được mạng lưới quan hệ xã hội tích cực, từ đó cuộc sống ngày càng ổn định và viên mãn.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6: Gắn kết gia đình

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6 quan tâm đến việc chuẩn bị cho tương lai của gia đình, biết tích lũy và lên kế hoạch dài hạn nên cuộc sống thường ổn định hơn khi về sau. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào các ngày 6, 16 hoặc 26 Âm lịch thường đóng vai trò kết nối trong gia đình.

Họ có khả năng hòa giải mâu thuẫn, biết lắng nghe và luôn hướng mọi người đến sự đồng thuận.

Nhờ trí nhớ tốt và tình cảm sâu sắc, họ luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp cũng như truyền thống của gia đình.

Khi bước vào môi trường làm việc, ưu điểm này tiếp tục phát huy hiệu quả. Họ được đánh giá là người biết cân bằng lợi ích của tập thể, có khả năng phối hợp nhóm tốt và tạo được sự tin tưởng từ đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6 cũng có xu hướng quản lý tài chính cẩn trọng.

Họ quan tâm đến việc chuẩn bị cho tương lai của gia đình, biết tích lũy và lên kế hoạch dài hạn nên cuộc sống thường ổn định hơn khi về sau.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8: Biết nghĩ cho gia đình

Ngoài việc chú trọng phát triển sự nghiệp, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 cũng quan tâm đến việc chăm lo cho cha mẹ và xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình. Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày 8, 18 hoặc 28 Âm lịch thường được nhận xét là trưởng thành sớm trong suy nghĩ.

Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã biết tiết kiệm và quan tâm đến người thân thay vì chỉ nghĩ đến bản thân. Chính thói quen này giúp họ hình thành tư duy quản lý tài chính khá tốt khi trưởng thành.

Trong công việc, họ thường suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Dù làm việc trong môi trường doanh nghiệp hay tự kinh doanh, họ đều biết cách sử dụng nguồn lực hợp lý và hạn chế rủi ro.

Ngoài việc chú trọng phát triển sự nghiệp, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 cũng quan tâm đến việc chăm lo cho cha mẹ và xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình. Họ xem đây là khoản đầu tư lâu dài mang lại giá trị lớn nhất.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Chậm mà chắc, hậu vận nhiều phúc

Gia đình hòa thuận, con cái trưởng thành và bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khiến cuộc sống của những người sinh vào ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch ngày càng bình yên, đủ đầy. Ảnh minh họa



Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch thường không thích thể hiện bản thân quá nhiều.

Họ sống chân thành, kiên nhẫn và luôn giữ thái độ khiêm tốn. Dù không phải người nổi bật ngay từ đầu nhưng họ biết lắng nghe, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từng ngày.

Trong công việc, họ không chạy theo thành tích nhất thời mà lựa chọn con đường phát triển bền vững. Nhờ sự cẩn trọng này, họ tránh được nhiều rủi ro và dần tạo dựng được uy tín với mọi người.

Đến tuổi trung niên, những mối quan hệ tốt đẹp được vun đắp trong nhiều năm bắt đầu phát huy giá trị.

Gia đình hòa thuận, con cái trưởng thành và bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khiến cuộc sống của họ ngày càng bình yên, đủ đầy.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch 'vượng phát' của người tuổi Thân: Càng lớn tuổi càng nhiều tiền GĐXH - Với người tuổi Thân, có 3 tháng Âm lịch được xem là mang đến nhiều may mắn về công danh, tài chính và các mối quan hệ.

Theo Toutiao