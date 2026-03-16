Người có tuổi thọ ngắn thường lộ 4 thói quen khi ăn uống
GĐXH - Thói quen ăn uống hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng một số hành vi ăn uống phổ biến có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thậm chí rút ngắn tuổi thọ nếu duy trì trong thời gian dài.
Nếu bạn đang có những thói quen dưới đây, các chuyên gia khuyên nên điều chỉnh càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Bỏ bữa sáng: Thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ
Bữa sáng từ lâu đã được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể cần được bổ sung năng lượng và dưỡng chất để khởi động các hoạt động của não bộ cũng như các cơ quan nội tạng.
Vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa sáng có thể được xem là bữa ăn "quyết định tuổi thọ". Một bữa sáng đầy đủ và cân đối giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Ngược lại, việc bỏ bữa sáng lại có thể mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố năm 2019 trên Tạp chí American College of Cardiology đã theo dõi hơn 6.500 người trưởng thành tại Mỹ và phát hiện rằng những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn tới 87% so với những người ăn sáng đầy đủ.
Ngoài ra, thói quen này còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, rối loạn cholesterol và huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo, duy trì bữa sáng lành mạnh là một trong những bước quan trọng để bảo vệ trái tim và kéo dài tuổi thọ.
Ăn quá no vào bữa tối: Gánh nặng cho hệ tiêu hóa
Buổi tối là thời điểm cơ thể bắt đầu giảm nhịp độ hoạt động, trong đó hệ tiêu hóa cũng vận hành chậm hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bữa tối chỉ nên ăn khoảng 70–80% mức no.
Nếu ăn quá no vào buổi tối, đặc biệt là ăn muộn, cơ thể sẽ khó tiêu hóa hết thức ăn trước khi đi ngủ. Khi nằm xuống trong lúc dạ dày vẫn còn đầy, nhiều người có thể gặp phải các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày hoặc mất ngủ.
Không chỉ vậy, khi lượng protein dư thừa không được tiêu hóa hết, vi khuẩn đường ruột có thể phân hủy chúng thành các chất độc hại. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng.
Bên cạnh đó, ăn tối quá no còn liên quan đến nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ lại có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nghiên cứu của Trường Y Harvard cho thấy những người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với những người ngủ từ 6–8 tiếng.
Một nghiên cứu khác tại châu Âu trên 8.000 người từ 50 đến 70 tuổi cũng cho thấy những người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn 30% so với những người ngủ từ 7 tiếng trở lên.
Uống nhiều soda: Nguy cơ tiềm ẩn làm rút ngắn tuổi thọ
Các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là soda, là thức uống phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Jama đã phân tích dữ liệu của hơn 451.000 người trưởng thành tại châu Âu trong vòng 16 năm. Kết quả cho thấy việc uống khoảng hai lon nước ngọt mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.
Nguyên nhân được cho là do lượng đường cao trong soda có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.
Một đánh giá khoa học năm 2021 cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có thể gây ra những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột, thúc đẩy tình trạng viêm và căng thẳng oxy hóa – những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa sớm.
Các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế soda và thay thế bằng những lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước trái cây ít đường.
Ăn quá nhiều protein: Lợi bất cập hại với tuổi thọ
Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể xây dựng và duy trì cơ bắp, nhưng tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt từ nguồn động vật, cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy chế độ ăn quá giàu protein ở người trung niên có thể gây hại cho cơ thể tương đương với việc hút thuốc lá.
Theo nghiên cứu này, những người trung niên tiêu thụ nhiều protein từ động vật như thịt đỏ, phô mai có nguy cơ tử vong vì ung thư cao gấp 4 lần so với những người ăn ít protein. Đồng thời, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng khoảng 74%.
Cụ thể, những người nhận ít nhất 20% lượng calo hàng ngày từ protein có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư và tiểu đường cao hơn đáng kể.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng protein không phải là chất dinh dưỡng cần phải loại bỏ. Chế độ ăn hợp lý với lượng protein vừa phải, đặc biệt từ các nguồn thực vật như đậu, hạt và các loại đậu, có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhất là với người trên 65 tuổi.
Ngoài ra, người trẻ tuổi vẫn cần bổ sung đầy đủ protein để duy trì cân nặng hợp lý, phát triển cơ thể và đảm bảo sức khỏe tổng thể.
Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnhSống khỏe - 2 phút trước
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy tổn thương thận, suy thận.
5 tác hại khi uống trà buổi sáng lúc bụng đóiSống khỏe - 50 phút trước
Uống trà ngay khi thức dậy là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, việc uống trà khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến dạ dày, khả năng hấp thu sắt và gây ra một số triệu chứng khó chịu...
Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện EY tế - 16 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…
Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Trường hợp cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung sau khi bỏ qua dấu hiệu ra máu bất thường là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm virus HPV và tầm quan trọng của việc tầm soát sớm.
Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnhSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.
Một loại quả là 'khắc tinh' của 6 loại ung thư, cực tốt cho nhan sắc và sức khỏe nữ giớiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Lựu được xem là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng lựu có thể có nhiều lợi ích cho cơ thể và làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau.
Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sống thọ là mong ước của hầu hết mọi người. Dù tuổi thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, lối sống và môi trường, nhưng theo các nghiên cứu, nhiều dấu hiệu sức khỏe có thể được nhận biết ngay trên khuôn mặt.
Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên ViệtY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.
6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bạiSống khỏe - 1 ngày trước
Ăn quá ít hay ăn thiếu một số món, cách chọn thức uống sai lầm... cũng có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân của bạn.
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước lá vối mỗi ngày?Sống khỏe - 1 ngày trước
Lá vối chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và bảo vệ gan khi dùng đúng cách.
Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnhSống khỏe
GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.