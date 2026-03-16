Người có tuổi thọ ngắn thường lộ 4 thói quen khi ăn uống

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng một số hành vi ăn uống phổ biến có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thậm chí rút ngắn tuổi thọ nếu duy trì trong thời gian dài.

Nếu bạn đang có những thói quen dưới đây, các chuyên gia khuyên nên điều chỉnh càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bỏ bữa sáng: Thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ

Bữa sáng từ lâu đã được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cơ thể cần được bổ sung năng lượng và dưỡng chất để khởi động các hoạt động của não bộ cũng như các cơ quan nội tạng.

Vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa sáng có thể được xem là bữa ăn "quyết định tuổi thọ". Một bữa sáng đầy đủ và cân đối giúp duy trì năng lượng ổn định, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngược lại, việc bỏ bữa sáng lại có thể mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố năm 2019 trên Tạp chí American College of Cardiology đã theo dõi hơn 6.500 người trưởng thành tại Mỹ và phát hiện rằng những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn tới 87% so với những người ăn sáng đầy đủ.

Ngoài ra, thói quen này còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, rối loạn cholesterol và huyết áp. Các chuyên gia khuyến cáo, duy trì bữa sáng lành mạnh là một trong những bước quan trọng để bảo vệ trái tim và kéo dài tuổi thọ.

Ăn quá no vào bữa tối: Gánh nặng cho hệ tiêu hóa

Buổi tối là thời điểm cơ thể bắt đầu giảm nhịp độ hoạt động, trong đó hệ tiêu hóa cũng vận hành chậm hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bữa tối chỉ nên ăn khoảng 70–80% mức no.

Nếu ăn quá no vào buổi tối, đặc biệt là ăn muộn, cơ thể sẽ khó tiêu hóa hết thức ăn trước khi đi ngủ. Khi nằm xuống trong lúc dạ dày vẫn còn đầy, nhiều người có thể gặp phải các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày hoặc mất ngủ.

Không chỉ vậy, khi lượng protein dư thừa không được tiêu hóa hết, vi khuẩn đường ruột có thể phân hủy chúng thành các chất độc hại. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng.

Bên cạnh đó, ăn tối quá no còn liên quan đến nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ lại có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nghiên cứu của Trường Y Harvard cho thấy những người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với những người ngủ từ 6–8 tiếng.

Một nghiên cứu khác tại châu Âu trên 8.000 người từ 50 đến 70 tuổi cũng cho thấy những người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn 30% so với những người ngủ từ 7 tiếng trở lên.

Uống nhiều soda: Nguy cơ tiềm ẩn làm rút ngắn tuổi thọ

Các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là soda, là thức uống phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Jama đã phân tích dữ liệu của hơn 451.000 người trưởng thành tại châu Âu trong vòng 16 năm. Kết quả cho thấy việc uống khoảng hai lon nước ngọt mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Nguyên nhân được cho là do lượng đường cao trong soda có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Một đánh giá khoa học năm 2021 cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có thể gây ra những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột, thúc đẩy tình trạng viêm và căng thẳng oxy hóa – những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa sớm.

Các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế soda và thay thế bằng những lựa chọn lành mạnh hơn như nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước trái cây ít đường.

Ăn quá nhiều protein: Lợi bất cập hại với tuổi thọ

Protein là dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể xây dựng và duy trì cơ bắp, nhưng tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt từ nguồn động vật, cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy chế độ ăn quá giàu protein ở người trung niên có thể gây hại cho cơ thể tương đương với việc hút thuốc lá.

Theo nghiên cứu này, những người trung niên tiêu thụ nhiều protein từ động vật như thịt đỏ, phô mai có nguy cơ tử vong vì ung thư cao gấp 4 lần so với những người ăn ít protein. Đồng thời, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng khoảng 74%.

Cụ thể, những người nhận ít nhất 20% lượng calo hàng ngày từ protein có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư và tiểu đường cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng protein không phải là chất dinh dưỡng cần phải loại bỏ. Chế độ ăn hợp lý với lượng protein vừa phải, đặc biệt từ các nguồn thực vật như đậu, hạt và các loại đậu, có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhất là với người trên 65 tuổi.

Ngoài ra, người trẻ tuổi vẫn cần bổ sung đầy đủ protein để duy trì cân nặng hợp lý, phát triển cơ thể và đảm bảo sức khỏe tổng thể.