Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ
GĐXH - Sống thọ là mong ước của hầu hết mọi người. Dù tuổi thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, lối sống và môi trường, nhưng theo các nghiên cứu, nhiều dấu hiệu sức khỏe có thể được nhận biết ngay trên khuôn mặt.
Nếu muốn biết một người có khả năng sống thọ hay không, bạn có thể quan sát một số đặc điểm cơ bản như nước da, hàm răng, đôi mắt và đôi môi. Đây đều là những "tín hiệu" phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.
Nước da hồng hào: Dấu hiệu của khí huyết lưu thông tốt
Nước da là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của sức khỏe tổng thể.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh đã khảo sát 1.826 cặp song sinh trên 70 tuổi và phát hiện rằng những người có làn da tươi tắn, trẻ trung thường có xu hướng sống thọ hơn so với những người trông già nua, kém sức sống.
Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu xuất hiện tình trạng da sạm, môi thâm hoặc sắc mặt kém tươi. Điều này thường liên quan đến việc khí huyết lưu thông kém và chức năng cơ thể suy giảm.
Ngược lại, nếu sau tuổi 70 mà da vẫn hồng hào, gương mặt tươi sáng thì đó thường là dấu hiệu cho thấy khí huyết lưu thông tốt, cơ thể khỏe mạnh và khả năng sống thọ cao hơn.
Người sống thọ thường sở hữu hàm răng chắc khỏe
Từ xa xưa đã có câu: "Răng chắc khỏe, sống trăm tuổi". Quan niệm này không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà còn được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Mỹ cho thấy sức khỏe răng miệng có thể là yếu tố dự báo tuổi thọ.
Nhiều công trình trước đó cũng phát hiện rằng tình trạng mất răng sớm có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.
Răng khỏe mạnh cho thấy cơ thể có nền tảng sức khỏe tốt, đặc biệt liên quan đến chức năng của thận và các cơ quan nội tạng.
Ngược lại, răng yếu, xỉn màu hoặc dễ lung lay có thể liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như cao huyết áp, bệnh tim mạch và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.
Chính vì vậy, một hàm răng chắc khỏe không chỉ giúp ăn uống tốt mà còn là dấu hiệu của người có khả năng sống thọ.
Đôi mắt sáng: Đặc điểm phổ biến của người sống thọ
Người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", nhưng trên thực tế, đôi mắt còn phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe của một người.
Những người cao tuổi sống thọ thường có ánh mắt sáng, linh hoạt và vẫn nhìn rõ mọi vật. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì được chức năng tốt, ít mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến thị lực.
Ngược lại, nhiều bệnh lý trong cơ thể có thể biểu hiện qua đôi mắt như khô mắt, đau nhức, tiết nhiều dịch hoặc suy giảm thị lực. Đôi mắt cũng là bộ phận dễ bị lão hóa theo thời gian, vì vậy tình trạng của mắt có thể phản ánh tốc độ lão hóa của cơ thể.
Đặc biệt, đôi mắt sáng và có thần thường gắn liền với tâm thái sống tích cực. Các nghiên cứu cho thấy sức khỏe tinh thần có thể ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ, thậm chí chiếm tới 50% khả năng sống thọ của con người.
Vì vậy, việc bảo vệ đôi mắt bằng cách nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế căng thẳng và chăm sóc sức khỏe thị lực là điều rất quan trọng.
Đôi môi hồng hào: Biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh
Đôi môi không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn là "tấm gương" phản chiếu sức khỏe của cơ thể. Môi chứa hàng triệu đầu dây thần kinh nên rất nhạy cảm với những thay đổi của cơ thể.
Một đôi môi hồng hào, căng bóng thường cho thấy máu lưu thông tốt và cơ thể hoạt động khỏe mạnh. Đây cũng là một trong những đặc điểm thường thấy ở những người sống thọ.
Ngược lại, nếu môi trở nên nhợt nhạt, tím tái hoặc nứt nẻ bất thường thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề. Môi nhợt nhạt thường liên quan đến thiếu máu hoặc khí huyết kém, trong khi môi tím có thể là dấu hiệu của rối loạn tuần hoàn.
Ngoài ra, nếu viền môi đột nhiên sẫm màu, nhiều trường hợp có thể liên quan đến các vấn đề về thận hoặc huyết áp.
Nhìn chung, khuôn mặt có thể phản ánh khá nhiều về sức khỏe tổng thể của một người. Những dấu hiệu như da hồng hào, răng chắc khỏe, mắt sáng và môi tươi tắn thường xuất hiện ở những người có nền tảng sức khỏe tốt và khả năng sống thọ cao hơn.
Tuy nhiên, để kéo dài tuổi thọ, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
