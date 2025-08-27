eMagazine

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 2.

Khuya ngày 26/8, người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình, che ô, mặc áo mưa, đứng thâu đêm để "xí" chỗ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối ngày 27/8 .

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Báo Dân tộc, từ khoảng 23 giờ đêm 26/8, khu vực gần Quảng trường Ba Đình đã có đông người dân tập trung, trải bạt, dựng lều ngay trên vỉa hè để giữ chỗ ngồi. Một số gia đình, nhóm bạn trẻ đến từ sớm, mang theo thức ăn, nước uống và chăn màn, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến thời điểm diễn ra Sơ duyệt vào tối ngày 27/8.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 3.

Tuyến đường Hùng Vương vắng vẻ trong đêm.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 4.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 5.

Các bạn trẻ mang đồ đạc đến giao lộ đường Hùng Vương - Trần Phú để nghỉ qua đêm, "xí" chỗ.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 6.

Người dân mang đồ đạc đến đường Trần Phú để thức thâu đêm giữ chỗ.

Em Lê Xuân Dũng (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), cho biết: “Ban đầu em định 6 giờ sáng ngày 27/8 mới ra, tuy nhiên, khuya ngày 26/8 thấy trên mạng xã hội nhiều người đã đến từ rất sớm để dựng lều “xí” chỗ ngồi, em lo không còn chỗ đẹp để xem, nên quyết định đi ngay trong đêm”.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 7.

Em Lê Xuân Dũng ̣̣(bên trái) cùng bạn, đã đến đường Hùng Vương từ khuya ngày 26/8 để chờ đợi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, lực lượng công an phường, Cảnh sát 113 đã có mặt tại khu vực, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập, nghỉ lại qua đêm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên trở về nhà rồi quay lại sáng 27/8 chờ đợi xem buổi Sơ duyệt.sau đó, phần lớn người dân đã rời đi vị trí khác để chờ đợi.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 8.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa ra đường để ngủ qua đêm giữ chỗ xem diễu binh.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 9.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 10.

Lực lượng Công an khuyên người dân về nhà ngủ để sáng hôm sau rồi tới chờ đợi.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 27/8 và 30/8, tại Quảng trường Ba Đình. Trong đó, buổi Sơ duyệt sẽ diễn ra vào tối ngày 27/8, còn buổi Tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 30/8 với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối đứng nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 11.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 12.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 13.

Lo sợ không có vị trí đẹp để xem diễu binh, nhiều người dân đã đến gần Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ từ khuya ngày 26/8.

Sau khi di chuyển qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia thành 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Người dân có thể theo dõi sự kiện trực tiếp tại các khu vực đoàn diễu hành đi qua hoặc thông qua hệ thống 270 màn hình LED lớn được lắp đặt tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Người dân Hà Nội 'trải bạt giữ chỗ' xuyên đêm chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành - Ảnh 14.

 

Buổi lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, đại biểu nhân dân và khách quốc tế.

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 3 tháng sinh Âm lịch đặc biệt, càng trải qua gian khó càng tỏa sáng, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Đời sống - 1 ngày trước

Nhận tin cha qua đời, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng để tiếp tục ở lại, cùng đồng đội luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không ưa bon chen, chẳng thích tranh đấu thiệt hơn.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống

GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Đời sống

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Đời sống
Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống

