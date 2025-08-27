Khuya ngày 26/8, người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình, che ô, mặc áo mưa, đứng thâu đêm để "xí" chỗ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối ngày 27/8 .

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Báo Dân tộc, từ khoảng 23 giờ đêm 26/8, khu vực gần Quảng trường Ba Đình đã có đông người dân tập trung, trải bạt, dựng lều ngay trên vỉa hè để giữ chỗ ngồi. Một số gia đình, nhóm bạn trẻ đến từ sớm, mang theo thức ăn, nước uống và chăn màn, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến thời điểm diễn ra Sơ duyệt vào tối ngày 27/8.

Tuyến đường Hùng Vương vắng vẻ trong đêm.

Các bạn trẻ mang đồ đạc đến giao lộ đường Hùng Vương - Trần Phú để nghỉ qua đêm, "xí" chỗ.

Người dân mang đồ đạc đến đường Trần Phú để thức thâu đêm giữ chỗ.

Em Lê Xuân Dũng (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), cho biết: “Ban đầu em định 6 giờ sáng ngày 27/8 mới ra, tuy nhiên, khuya ngày 26/8 thấy trên mạng xã hội nhiều người đã đến từ rất sớm để dựng lều “xí” chỗ ngồi, em lo không còn chỗ đẹp để xem, nên quyết định đi ngay trong đêm”.

Em Lê Xuân Dũng ̣̣(bên trái) cùng bạn, đã đến đường Hùng Vương từ khuya ngày 26/8 để chờ đợi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, lực lượng công an phường, Cảnh sát 113 đã có mặt tại khu vực, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không tụ tập, nghỉ lại qua đêm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên trở về nhà rồi quay lại sáng 27/8 chờ đợi xem buổi Sơ duyệt.sau đó, phần lớn người dân đã rời đi vị trí khác để chờ đợi.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa ra đường để ngủ qua đêm giữ chỗ xem diễu binh.

Lực lượng Công an khuyên người dân về nhà ngủ để sáng hôm sau rồi tới chờ đợi.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 27/8 và 30/8, tại Quảng trường Ba Đình. Trong đó, buổi Sơ duyệt sẽ diễn ra vào tối ngày 27/8, còn buổi Tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 30/8 với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối đứng nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Lo sợ không có vị trí đẹp để xem diễu binh, nhiều người dân đã đến gần Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ từ khuya ngày 26/8.

Sau khi di chuyển qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia thành 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Người dân có thể theo dõi sự kiện trực tiếp tại các khu vực đoàn diễu hành đi qua hoặc thông qua hệ thống 270 màn hình LED lớn được lắp đặt tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, đại biểu nhân dân và khách quốc tế.