Cận cảnh Drone vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ
Viettel ứng dụng Drone trong cứu hộ, cứu nạn không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt mà còn mở ra hướng đi mới trong việc ứng phó với thiên tai.
Trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu vực tại miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên, Viettel đã triển khai hơn 300 chuyến bay bằng máy bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng tấn nhu yếu phẩm đến các vùng bị cô lập.
Drone Viettel Post đã sớm có mặt tại Thái Nguyên, tham gia ứng cứu, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị cô lập do nước xiết, xe và thuyền cứu hộ không thể tiếp cận.
1 máy bay không người lái (drone) của Viettel Post có tải trọng lên tới 50kg, tầm bay tối đa 5km, độ cao tối đa 100m so với mặt đất luôn trong trạng thái trực sẵn, đảm bảo an toàn và liên tục cho nhiệm vụ.
Trung bình mỗi chuyến hàng cứu trợ tải trọng tối đa 50kg, chỉ mất 5 phút để hoàn thành. Viettel cho biết, ngay trong ngày 9/10, thiết bị drone đã kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm cho gia đình có em bé 4 tháng tuổi bị sốt cao tại Thái Nguyên.
Tại nhiều xã ở Thái Nguyên, nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân ngập sâu, có nơi ngập tới 2m và bị cô lập hoàn toàn. Đường vào bị chia cắt, các phương tiện khó có thể tiếp cận nhưng niềm hy vọng đã đến từ chiếc Drone của Viettel Post!
Không chỉ dừng lại ở việc tiếp tế lương thực, các drone của Viettel còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đường cho hơn 30 chuyến thuyền cứu hộ, giúp lực lượng chức năng tiếp cận nhanh chóng các hộ dân bị cô lập. Nhờ khả năng bay linh hoạt và tiếp cận các khu vực hiểm trở, drone đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
Dù đường sá còn ngập nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ bay không người lái của Viettel Post, từng gói hàng cứu trợ vẫn được vận chuyển an toàn, nhanh chóng, kịp thời.
Trước đó hồi tháng 7, sau bão Wipha, drone của Viettel cũng tham gia hỗ trợ người dân, công tác cứu hộ tại tỉnh Nghệ An.
2 năm liền dính siêu bão, người trồng đào Nhật Tân, Hà Nội bật khóc lo mất TếtĐời sống - 31 phút trước
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Tin sáng 12/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng bởi các đợt không khí lạnh trong tháng 10, miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm còn 21-24 độ, ở vùng núi, nhiệt độ có thể xuống dưới 18 độ.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, một số nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 độĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.
Lễ hội đền Trần ở Ninh Bình thu hút người dân đến dâng lễ cầu mayĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Người dân, du khách thập phương thi nhau về lễ hội đền Trần 2025, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần - chùa Phổ Minh dâng lễ, cầu may.
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lậpĐời sống - 17 giờ trước
Trường ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.
Bồi thường hơn 1.670 tỷ đồng bảo hiểm do thiệt hại bãoĐời sống - 21 giờ trước
Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, tổng thiệt hại bảo hiểm do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính hơn 1.670 tỷ đồng.
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Càng những ngày cuối tháng, các con giáp dưới đây càng gặp nhiều may mắn, tài chính có bước nhảy vọt. Hãy khám phá cơ hội và thành công đang chờ đón bạn.
Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: 'Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo'Đời sống - 22 giờ trước
Cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Khi nhận cuộc gọi, thấy nói số tiền chuyển nhầm rất lớn, cô bàng hoàng, lo lắng sợ bị lừa đảo.
‘Vaccine số’ bảo vệ giới trẻ trên không gian mạngĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trong khi chờ hoàn thiện quy định quản lý chặt chẽ các công ty công nghệ xuyên biên giới, câu chuyện ‘tiêm vaccine số’ để giới trẻ lướt mạng an toàn được đặt ra như một yêu cầu cần làm ngay.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơmĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Người xưa tin rằng ngày sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một đời người mà còn ẩn chứa vận khí, phúc phận và trí tuệ mà trời đất ban tặng.
Hà Nội và Miền Bắc lại sắp có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?Đời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc đón nhận những đợt không khí lạnh đầu mùa liên tiếp tràn về trong tháng 10. Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.