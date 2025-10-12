Vụ tài xế 'nóng ruột' vì chờ đoàn đón dâu quá lâu: Người chú đặt xe lên tiếng
Chờ đoàn đón dâu hơn 1,5 tiếng, tài xế ở Phú Thọ buông lời than, từ chối chở tiếp và bị hành hung ngay trên xe. Chú họ của chú rể – người đặt chuyến xe – kể lại diễn biến, hé lộ nguyên nhân vụ việc.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết kể về việc một đám cưới tại tỉnh Phú Thọ thuê xe để chở đoàn nhà trai đi đón dâu xa. Sau khi chờ từ 5h30 đến hơn 7h mọi người mới lên xe, tài xế Trần Đình Trung (37 tuổi, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) đã than "chờ lâu quá" và yêu cầu mọi người xuống xe, từ chối chở tiếp.
Theo nội dung đoạn clip do tài xế chia sẻ, sau khi anh Trung và một số người lời qua tiếng lại, có 2 người đã hành hung anh ngay trên xe.
Trao đổi với PV VietNamNet , anh Nguyễn Văn Chung (39 tuổi, trú xã Tam Sơn) - chú họ của chú rể và là người đặt chuyến xe trên đã xác nhận sự việc đúng như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.
Anh Chung cho biết, khi tài xế Trung nhắn tin, anh bận việc nên chưa kịp trả lời. Sau đó anh có nhắn lại, muốn anh Trung thông cảm chờ thêm vì thành viên đoàn chưa đủ. Nhưng khi lên xe, tài xế Trung lại bảo mọi người xuống, không chở nữa, từ đó dẫn đến tranh cãi, xô xát.
"Cả 2 bên đều có những biểu hiện nóng giận không đáng có. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người có liên quan đã phối hợp làm việc với cơ quan công an. Đồng thời, tôi cùng người nhà chú rể đã đến nhà anh Trung để xin lỗi và bày tỏ thiện chí hòa giải. Tuy nhiên, tài xế Trung cho biết đang nằm viện, chờ khi nào ổn định sức khỏe sẽ giải quyết sau", anh Chung nói.
Trao đổi với PV VietNamNet , ông Nguyễn Ngọc Khang, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, vụ việc trên xảy ra tại địa bàn vào ngày 30/9 và đang được Công an xã thụ lý, giải quyết theo quy định, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau.
Trước đó, ngày 11/10, tài xế Trần Đình Trung cho biết, ngày 30/9, anh có lịch hẹn đưa đoàn nhà trai từ Phú Thọ đi đón dâu tại tỉnh Thanh Hoá. Hai bên thỏa thuận sẽ bắt đầu xuất phát từ 5h30 cùng ngày và quay về vào 1/10.
Theo anh Trung, ngày hôm đó trời mưa rất to, khu vực miền Trung có mưa lũ, nên gần 5h, trước khi đi anh có nhắn tin hỏi lại người đặt xe của nhà trai xem lịch trình có thay đổi không. Tuy nhiên, tin nhắn không được phản hồi và anh Trung vẫn đến đúng giờ để đợi.
Sau khi đợi được khoảng 30 phút, anh Trung tiếp tục nhắn tin nhắc mọi người ra xe thì phía nhà trai báo lại mọi người vẫn đang ăn sáng và chưa đủ người lên xe.
"Vì không có hợp đồng, nhà trai đặt xe qua một người khác giới thiệu nên tôi cũng lo bị lừa. Tôi có ý định quay về nhưng suy nghĩ lại, đã đến rồi thì cố ngồi đợi xem sao", anh Trung chia sẻ.
Anh Trung cho biết, đến hơn 7h, khi mọi người lên xe, anh có nói: "Bình thường cháu chỉ đợi khoảng 30 phút thôi, hôm nay mọi người để cháu chờ lâu quá, đến hơn 1 tiếng rưỡi".
Cũng theo nam tài xế, thời điểm đó anh khá bức xúc và nóng giận nên đã yêu cầu mọi người xuống xe và nói: “Cháu không chở nữa”. Ngay sau đó, chú rể và bố chú rể đã có lời lẽ chửi bới, rồi lao lên xe hành hung anh.
Sau sự việc, anh quyết định dừng chở khách và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
