Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng

Chủ nhật, 18:20 12/10/2025 | Đời sống
Năm nào vào dịp Trung thu, người bố trẻ ở Gia Lai cũng mời đội múa lân đến biểu diễn trước mộ phần cậu con trai vắn số.

Múa lân trước mộ


Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn múa lân biểu diễn trước phần mộ của một cậu bé đoản mệnh. Sau khi kết thúc màn trình diễn, các thành viên trong đoàn không vội rời đi mà nán lại, chăm sóc mộ phần và trò chuyện cùng người quá cố.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi biết câu chuyện phía sau hành động đầy nhân văn ấy.

Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng - Ảnh 1.

Hình ảnh đoàn múa lân biểu diễn tại mộ phần của cậu bé vắn số dịp Trung thu 2025

Người tổ chức hoạt động múa lân trên là anh Lê Quang Hảo (SN 1998, Gia Lai ) - bố cậu bé xấu số tên L.L.B.L. (2019-2022).

Anh Hảo cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh mời đoàn lân đến biểu diễn trước mộ phần con trai. Từ khi con mất, mỗi dịp Trung thu, anh đều làm việc này như một cách thực hiện lời hứa với con.

Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng - Ảnh 2.

Trước đó, vào các năm 2023, 2024, anh Hảo cũng mời đoàn lân đến biểu diễn tại mộ phần con trai

Anh Hảo chia sẻ: “Trước đây, tôi và con trai đều rất thích xem múa lân. Mỗi dịp Trung thu, tôi thường bế con đi khắp xóm để xem các đoàn biểu diễn.

Mỗi lần như vậy, bé L. vui lắm. Tôi từng tự hứa với lòng rằng, dù bận thế nào, mỗi mùa Trung thu cũng sẽ đưa con đi xem. Nhưng rồi con đột ngột ra đi khi mới 3 tuổi.

Trung thu đầu tiên sau ngày con mất, tôi buồn lắm nên ra thăm mộ con. Ngồi đó một lúc, tôi thấy có đoàn múa lân đi ngang qua và chợt nghĩ, giá mà con được xem thêm một lần nữa.

Ban đầu tôi ngại, sợ họ không đồng ý múa trong nghĩa trang, nhưng vì thương con, tôi vẫn đến hỏi thử. Không ngờ khi nghe câu chuyện, họ gật đầu ngay”.

Ngay sau đó, đoàn lân đến trước mộ phần cậu bé cúi chào rồi nổi trống. Họ thực hiện các động tác múa đẹp mắt, nhiệt tình như đang biểu diễn giữa đám đông.

Kết thúc màn biểu diễn, mọi người trong đoàn tình nguyện nán lại cùng anh Hảo nhổ cỏ, lau dọn mộ phần. Kể từ lần đó, năm nào cũng vậy, gần dịp Trung thu, anh lại mời đoàn lân đến mộ phần con trai biểu diễn.

"Năm nay là năm thứ 3 tôi tổ chức múa lân cho con xem. Dù con không còn nhưng vẫn được xem những màn múa lân đẹp, sôi động như lúc còn sống.

Tôi quay phim các màn múa lân này rồi đăng tải lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm chứ không có mục đích gì khác. Vì vậy, tôi rất bất ngờ khi các clip được người xem đón nhận”, anh Hảo nói thêm.

Vượt qua khủng hoảng

Anh Hảo lập gia đình năm 2018. Năm sau, vợ chồng anh đón nhận đứa con trai đầu lòng. Bé L. kháu khỉnh, thông minh, phát triển bình thường. Thế nhưng bé trai đột ngột qua đời sau giấc ngủ trưa vào một ngày tháng 12/2022.

Trưa hôm đó, bé L. được mẹ ru ngủ trong phòng trên tầng 2. Khi con ngủ say, vợ Hảo rời phòng, xuống nhà dưới nấu cơm cho chồng.

Khoảng 30 phút sau khi vợ rời phòng, Hảo lên tầng trên thăm con thì phát hiện bé nằm sấp, có dấu hiệu ngưng thở. Hảo bàng hoàng hô hoán người nhà rồi bế con đến bệnh viện cấp cứu.

Dù vậy, mọi việc đã muộn. Các bác sĩ cho biết bé trai qua đời vì đột quỵ.

Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng - Ảnh 4.

Sau khi con mất, anh Hảo thường xuyên thăm, chăm sóc mộ phần của con trai

Mất con một cách đột ngột, vợ chồng Hảo đau đớn, bàng hoàng đến khủng hoảng tinh thần. Hảo không màng ăn uống, trò chuyện, còn vợ anh khóc ngất mỗi ngày.

Sau khi đưa con ra nghĩa trang, Hảo ngủ lại bên mộ bé mấy ngày liền trong cái rét căm căm của tiết trời phố núi giữa tháng 12. Những tháng ngày sau đó, anh không thiết đi làm, sống trong tuyệt vọng. Ngày nào anh Hảo cũng ra mộ con, ngồi trò chuyện như thể con vẫn còn bên cạnh.

Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng - Ảnh 5.

Anh cũng thường xuyên mang quà bánh, đồ chơi đến mộ cho con

Tại đây, anh chăm chút từng góc mộ phần, lắp đèn năng lượng mặt trời, trồng hoa, cây cảnh xung quanh.

Không chỉ thế, đi đâu, làm gì anh cũng mang quà về đặt lên mộ phần cho bé. Anh tâm sự: “Lúc con còn sống, đi đâu tôi cũng mua quà cho con. Lâu dần thành thói quen nên khi con mất, tôi vẫn làm như vậy.

Bây giờ, dù đi du lịch, dự đám tiệc… tôi cũng mua quà, lấy phần về đem ra mộ cho con. Lúc đầu, thấy tôi như vậy, mọi người cũng ái ngại, khó hiểu. Nhưng bây giờ quen rồi, không còn ai thắc mắc nữa.

Con mất, vợ chồng tôi khủng hoảng tinh thần hơn 1 năm. Sau này, khi thấy vợ gần như tự kỷ, tôi mới suy nghĩ lại và sinh thêm con. Bé ra đời, chúng tôi phần nào vơi bớt nỗi đau buồn để tập trung chăm lo cho con và cuộc sống gia đình”.

Hà Nguyễn
