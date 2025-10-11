Mới nhất
4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025

Thứ bảy, 11:46 11/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Càng những ngày cuối tháng, các con giáp dưới đây càng gặp nhiều may mắn, tài chính có bước nhảy vọt. Hãy khám phá cơ hội và thành công đang chờ đón bạn.

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến độngCác con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025, các con giáp này có nhiều biến động.

1. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, những ngày cuối tháng 8 với Tử Vi cát tinh trợ lực, tuổi Dần không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống cũng như công việc khi mà bạn có đủ năng lực và ‘thiên thời địa lợi’ để vượt qua mọi thử thách. Mọi vấn đề được con giáp Dần giải quyết nhanh chóng, có được cơ hội mới để phát triển.

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025 - Ảnh 2.

Đây là giai đoạn thăng hoa hiếm có với con giáp Dần

Con giáp Dần trong tháng 8 âm lịch được xem là giai đoạn thăng hoa hiếm có. Sự quyết đoán và mạnh mẽ vốn có của con giáp này còn được hỗ trợ bởi vận khí hanh thông, tạo nên thế tiến vững vàng. Các dự án công việc từng trì hoãn hoặc gặp trục trặc nay được tháo gỡ, mang lại kết quả bất ngờ.

Tài chính của con giáp Dần có bước nhảy vọt so với giai đoạn trước. Những ai đầu tư dài hạn có thể nhìn thấy lợi nhuận rõ ràng, trong khi người kinh doanh gặp được khách hàng lớn, đối tác uy tín. Ngoài việc tiền bạc dồi dào, con giáp Dần còn mở rộng được các mối quan hệ xã hội, củng cố uy tín cá nhân. Đây là nền tảng giúp con giáp này tiến xa hơn trong sự nghiệp.

2. Con giáp Thìn

Con giáp Thìn cũng là một trong những con giáp có vận may mạnh mẽ vào những ngày tháng 8 Âm lịch. Nhiều kế hoạch công việc của con giáp Thìn đạt kết quả khả quan, thậm chí vượt ngoài mong đợi.

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025 - Ảnh 3.

Tài chính của con giáp Thìn có bước vượt trội

Tài chính của con giáp Thìn có thể đón nhận nguồn thu nhập lớn nhờ sự nỗ lực không ngừng. Những dự án kinh doanh hoặc đầu tư bắt đầu sinh lợi, mang lại sự yên tâm về tiền bạc. Một số cơ hội mới xuất hiện, khuyến khích con giáp Thìn mở rộng hướng đi, nhưng khuyên bạn cần giữ sự tỉnh táo, cẩn trọng trước mỗi quyết định.

Các mối quan hệ trong công việc, cuộc sống của con giáp Thìn hài hòa hơn, có sự trợ giúp của họ để Thìn dễ tiến xa hơn. Đây được coi là tháng bản lề giúp con giáp Thìn định vị rõ ràng hơn con đường phát triển dài hạn, có bước tiến mọi mặt vào những tháng cuối năm.

3. Con giáp Ngọ

Nguyệt lệnh Trường Sinh giúp Ngọ đón tháng 8 âm lịch có nhiều may mắn và thay đổi mọi mặt trong cuộc sống theo hướng tích cực. Con giáp Ngọ khá năng động, nhiệt tình và có sự trợ giúp của quý nhân nên dễ có thành công trên con đường công danh, sự nghiệp.

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025 mở ra thời kỳ thuận lợi nhất cho tuổi Ngọ trong năm nay. Không chỉ công việc mà cả đời sống cá nhân đều có những chuyển biến tích cực. Năng lượng và sự sáng tạo của tuổi Ngọ giúp họ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công việc, dễ dàng được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

4 con giáp may mắn, có bước nhảy mọi về mọi mặt những ngày cuối tháng 8 âm lịch 2025 - Ảnh 4.

Tài chính của con giáp Ngọ ổn định, có cơ hội thu nhập ngoài nguồn chính. Những người có ý định mở rộng kinh doanh, thử sức ở lĩnh vực mới sẽ dễ dàng gặp thuận lợi. Tài vận bội thu, cuộc sống thêm sung túc nên con giáp Ngọ có phần thoải mái hơn trong mọi chi tiêu của mình.

Trong thời gian này, con giáp Ngọ sẽ dễ mở rộng mối quan hệ. Nhờ những cuộc gặp gỡ, kết nối mới có thể mang lại cơ hội hợp tác dài hạn, củng cố nền tảng sự nghiệp.

4. Con giáp Hợi

Đây là một trong những con giáp thuộc top may mắn những ngày tháng 8 âm lịch 2025. May mắn có Thiên Vu, cộng thêm tính chăm chỉ, con giáp Hợi có thể kiếm được thu nhập đáng kể.

Hơn nữa, con giáp Hợi cũng đạt được sự tăng trưởng tài chính thông qua hợp tác và sự giúp đỡ của người khác. Bởi vậy, khuyên con giáp này cần chú ý đến các cơ hội hợp tác, tận dụng các mối quan hệ cá nhân và lập kế hoạch tài chính một cách khôn ngoan để cho những tháng cuối năm không phải chật vật.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hà My
