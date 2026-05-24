Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Sáng 24/5, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất (TPHCM), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6, thu hút hơn 3.000 người dân tham gia thăm khám, tư vấn sức khỏe và hòa mình vào các hoạt động vận động cộng đồng sôi nổi.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã xếp hàng tại các khu vực đăng ký để được kiểm tra sức khỏe, đo chỉ số cơ thể và tư vấn dinh dưỡng miễn phí.
Tại 10 gian tư vấn chuyên sâu, các bác sĩ, chuyên gia trực tiếp đo chỉ số BMI, hướng dẫn tính toán nhu cầu calo , xây dựng thực đơn phù hợp và giải đáp các vấn đề liên quan đến bệnh lý chuyển hóa, thừa cân, suy dinh dưỡng.
Người dân được các chuyên gia hàng đầu tư vấn sức khoẻ.
PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong - Trưởng khoa Y tế công cộng - ĐHYD TPHCM cho rằng, nhận thức của cộng đồng về dinh dưỡng hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn và được quan tâm hơn so với trước đây.
PGS.TS.BS Nguyễn Duy Phong nhấn mạnh, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhưng không phải duy nhất để tạo nên một cơ thể khỏe mạnh. Để nâng cao thể chất và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả, cần kết hợp hài hòa giữa chế độ dinh dưỡng khoa học và lối sống năng động, lành mạnh.
Ông Trần Văn Phúc (ngụ phường Gò Vấp) cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và vận động vì bản thân đang mắc bệnh lý về huyết áp và mỡ máu.
"Tôi thấy chương trình rất thiết thực vì người dân được kiểm tra sức khỏe miễn phí, được các bác sĩ tư vấn trực tiếp về chế độ ăn uống và vận động phù hợp với từng người. Nhiều thông tin tưởng đơn giản nhưng trước giờ tôi chưa thực sự để ý khiến sức khoẻ không được ổn định", ông Phúc chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Mai (80 tuổi) cho biết, trước đây bà chưa thực sự quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình, bà nhận thấy việc xây dựng thói quen ăn uống khoa học là rất cần thiết, đặc biệt đối với các cháu của bà.
Bà Mai chia sẻ: "Các cháu của tôi hiện có dấu hiệu thừa cân nhẹ nên sau ngày hội, tôi sẽ nhắc nhở và động viên các cháu điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp hơn với thể trạng, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe thông qua dinh dưỡng hằng ngày".
Anh Đặng Thanh Luy (25 tuổi) cho biết, hiện anh đang trong quá trình tìm hiểu và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bản thân. Từ khi chủ động quan tâm hơn đến dinh dưỡng và được tiếp cận với môi trường có nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe, anh nhận thấy thể trạng và chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
"Tôi thấy đây là chương trình thiết thực và có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân vì không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe một cách bài bản, vì vậy những sự kiện cộng đồng như thế này rất tốt và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước", anh Luy chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 còn diễn ra sôi động với phần thi vận động và thi kiến thức dinh dưỡng của 20 đội chơi. Các đội mang đến nhiều tiết mục aerobic, zumba, nhảy hiện đại được đầu tư công phu, truyền tải thông điệp rèn luyện thể chất gắn liền với chế độ dinh dưỡng khoa học.
Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam sau 6 mùa tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và chủ động phòng ngừa bệnh tật.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: "Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động" tại thành phố Đà Nẵng.
GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
