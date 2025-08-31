Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Chủ nhật, 20:44 31/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 1.

Gần hai ngày nữa mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng từ sáng 31/8, các tuyến phố quanh khu vực trung tâm đã chật kín người dân đổ về.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 2.

Không chỉ đứng chờ, nhiều gia đình còn mang theo lều bạt, chiếu chăn, sẵn sàng ngủ lại ngay trên vỉa hè để giữ chỗ.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News trưa cùng ngày, trên tuyến phố Hùng Vương – được coi là “vị trí vàng” để theo dõi diễu binh A80 – hàng trăm chiếc chiếu đã được trải sẵn, xen lẫn những tấm bạt xanh đỏ dựng tạm và những chiếc ô lớn che nắng mưa.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 4.

Không khí nhộn nhịp những ngày gần đại lễ 2/9, tất cả đều chung mong muốn có mặt sớm để tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử hiếm có.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 5.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 6.

Anh Hảo (38 tuổi, quê Ninh Bình) đưa vợ và hai con nhỏ lên Hà Nội từ tối 30/8. Cả gia đình đi xe khách rồi thuê taxi về thẳng Quảng trường Ba Đình. Sáng hôm sau, anh cùng con trai nhanh chóng trải bạt, dựng lều nhỏ trên vỉa hè đường Hùng Vương. “Cả đời tôi chỉ xem diễu binh qua màn hình. Năm nay đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi xác định sẽ ngủ lại ngoài đường hai đêm, dù có bất tiện một chút nhưng đổi lại được hòa vào không khí thiêng liêng, tôi thấy rất xứng đáng”, anh Hảo chia sẻ.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 7.

Dọc đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học,... không khó bắt gặp những nhóm người mang theo ba lô, túi xách lỉnh kỉnh. Bên trong là nước uống, bánh mì, mì gói, thậm chí cả đèn pin và áo mưa.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 8.

Mỗi gia đình như đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại đặc biệt, nhưng điểm đến không phải khu du lịch, mà là những tuyến phố sát Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 9.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 10.

Nhiều cách giữ chỗ xem diễu binh 2/9 của người dân.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 11.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 12.

Trong ngày 31/8, thời tiết Hà Nội khá thất thường, có lúc nắng gay gắt, có lúc lại đổ mưa nặng hạt. Tuy nhiên không vì thế mà dòng người thưa bớt. Mọi người khoác áo mưa, chụp ô, kéo bạt che kiên nhẫn lại ngồi chờ.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 13.

Ông Hoàng Minh Giám, ở Đan Phượng, cùng năm người trong gia đình bắt chuyến xe đêm để kịp lên Hà Nội. Ông kể, gia đình vừa tới nơi lúc 5h ngày 31/8, mang theo một chiếc lều gấp và ít đồ ăn khô. “Ai cũng háo hức, nên chuyện nằm đất hay ngồi vỉa hè vài đêm không quan trọng. Điều tôi mong chờ nhất là khoảnh khắc được nhìn thấy từng đoàn quân hùng dũng đi qua, để cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc”, ông Giám nói.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 14.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 15.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 16.

Lực lượng công an, dân phòng thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập quá đông tại một số điểm nhằm bảo đảm an toàn và thuận lợi cho buổi tổng duyệt.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 17.

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành chính thức xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và đơn vị khách mời quốc tế. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia tổ chức, chưa kể lực lượng diễu hành. Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 18.

Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và nghệ thuật.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 19.

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9 - Ảnh 20.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Đời sống - 4 giờ trước

Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống - 13 giờ trước

Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống - 17 giờ trước

Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Đời sống - 1 ngày trước

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Đời sống - 1 ngày trước

Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.

Xem nhiều

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống

GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Đời sống
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top