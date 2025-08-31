Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9
Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.
Anh Hảo (38 tuổi, quê Ninh Bình) đưa vợ và hai con nhỏ lên Hà Nội từ tối 30/8. Cả gia đình đi xe khách rồi thuê taxi về thẳng Quảng trường Ba Đình. Sáng hôm sau, anh cùng con trai nhanh chóng trải bạt, dựng lều nhỏ trên vỉa hè đường Hùng Vương. “Cả đời tôi chỉ xem diễu binh qua màn hình. Năm nay đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi xác định sẽ ngủ lại ngoài đường hai đêm, dù có bất tiện một chút nhưng đổi lại được hòa vào không khí thiêng liêng, tôi thấy rất xứng đáng”, anh Hảo chia sẻ.
Nhiều cách giữ chỗ xem diễu binh 2/9 của người dân.
Trong ngày 31/8, thời tiết Hà Nội khá thất thường, có lúc nắng gay gắt, có lúc lại đổ mưa nặng hạt. Tuy nhiên không vì thế mà dòng người thưa bớt. Mọi người khoác áo mưa, chụp ô, kéo bạt che kiên nhẫn lại ngồi chờ.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian cấm đường, phân luồng giao thông: Bắt đầu từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9. Lịch cấm đường lùi lại 4 tiếng so với kế hoạch trước đó.
