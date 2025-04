Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 ở Nam Định có gì đặc biệt?

Những ngày này, nhiều người dân từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước trở về lễ hội Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để chiêm bái, cầu tài lộc, bình an.

Ngày 2/4, ghi nhận của PV, ngày thứ 2 diễn ra lễ hội, người dân và du khách thập phương bắt đầu đổ về Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy. Tại khu vực Phủ Tiên Hương, bên trong có đông người dân xếp hàng dâng lễ để chiêm bái, cầu tài lộc, bình an.

Tại các tuyến đường dẫn vào quần thể di tích Phủ Dầy đang chật kín người và xe. Dòng người tấp nập, tay mang theo lễ vật, thành tâm hướng về các đền, phủ để dâng hương, cầu an. Không khí lễ hội rộn ràng, náo nhiệt với những đoàn rước kiệu, những điệu múa lân sư rồng uyển chuyển, những tiếng hát văn chầu vang vọng.

Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Kim Huệ - thủ nhang Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy) cho biết, lễ hội Phủ Dầy năm nay diễn ra vào ngày trong tuần nên lượng khách có phần giảm hơn so với các năm trước. Phủ Tiên Hương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân khi về chiêm bái để bảo tồn, giữ gìn những giá trị của di sản và di tích.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 bắt đầu khai mạc vào ngày 31/3 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) UBND huyện Vụ Bản.

Theo một đại diện UBND huyện Vụ Bản cho biết, Ban Tổ chức đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các dịch vụ "chặt chém", mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình; đồng thời, yêu cầu đơn vị quản lý các đền, phủ, chùa, lăng trong quần thể di tích tuyệt đối không được tổ chức các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, cần tập trung hướng tới xây dựng lễ hội lành mạnh, văn minh.

Được biết, tối 31/3 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định), UBND huyện Vụ Bản tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2025.

Theo đó, lễ hội Phủ Dầy là 1 trong 5 lễ hội truyền thống lớn của cả nước, gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh - 1 trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo hồ sơ tư liệu di sản, quần thể di tích Phủ Dầy được xây dựng trên mảnh đất quê hương nơi Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần thứ hai.

Hằng năm, lễ hội Phủ Dầy được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh đặc sắc tại hơn 20 điểm di tích đền, đình, chùa, lăng, miếu, phủ,... - một hệ thống thần điện Đạo Mẫu hoàn chỉnh, đầy đủ, quy mô lớn nhất cả nước. Trong đó, trung tâm là 3 di tích: Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia.

Nhiều người dân đến dâng lễ trong những ngày diễn ra lễ hội Phủ Dầy.

"Lễ hội Phủ Dầy" và "Nghi lễ Chầu văn của người Việt" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 5/4 (tức từ mùng 3 đến mùng 8/3 âm lịch). Trong đó, ngày 31/3 (tức mùng 3/3 âm lịch) tổ chức khai hội, dâng hương và các hoạt động văn hoá, thể thao dân gian tại quần thể di tích Phủ Dầy. Ngày 1/4 (tức mùng 4/3 âm lịch) tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du Phủ Tiên Hương và Phương du Phủ Vân Cát.

Ngày 2/4 (tức mùng 5/3 âm lịch) tổ chức lễ rước Mẫu thỉnh Kinh từ Phủ Vân Cát lên Chùa Báng (Linh Sơn tự); buổi tối tổ chức lễ rước đuốc đăng long, bắn pháo hoa tại Phủ Tiên Hương. Ngày 3/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) tổ chức lễ rước Mẫu thỉnh Kinh từ Phủ Tiên Hương lên Chùa Tiên Hương (Tiên Linh tự); tổ chức thi đấu cờ người tại Phủ Vân Cát.

Trong các ngày 4 và 5/4 (tức mùng 7 và mùng 8/3 âm lịch), tại Phủ Vân Cát và Phủ Tiên Hương diễn ra hội kéo chữ (Hoa trượng hội) với các bộ chữ "Mẫu nghi thiên hạ" và "Quốc thái dân an". Trong các ngày diễn ra lễ hội còn có các hoạt động văn hóa tâm linh, nghệ thuật dân gian đặc sắc như: hầu đồng, hát văn, múa lân - sư - rồng, thả rồng bay, hát chèo…

Lễ hội Phủ Dầy là 1 trong 5 lễ hội truyền thống lớn của cả nước, gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh cho biết, quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy và lễ hội Phủ Dầy ngày càng khẳng định được vị thế và trở thành điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đến nay, lễ hội Phủ Dầy vẫn giữ được quy mô, xứng đáng là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định cũng như mang tầm quốc gia.

Để Lễ hội Phủ Dầy năm 2025 diễn ra an toàn, lành mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội, UBND xã Kim Thái, các thủ nhang, đồng, đền,... thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của tỉnh về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội theo hướng giao cho cộng đồng nhân dân làm chủ thể văn hóa trực tiếp tham gia quản lý di tích và thực hành các nghi thức đối với di sản văn hóa phi vật thể, tránh những biểu hiện sai lệch, biến tướng.

Đặc biệt, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh; nhất là công tác an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tại di tích, tập trung giải quyết tốt các vấn đề như: vệ sinh môi trường, hành khất, bán hàng hóa trong khuôn viên di tích. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham quan, du lịch, sinh hoạt văn hóa tâm linh, giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Xem thêm video đang được quan tâm: