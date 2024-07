Người đàn ông 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim khi chơi tennis thừa nhận có thói quen nhiều nam giới Việt mắc phải

Người phụ nữ 37 tuổi ở Tuyên Quang bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt đang mắc phải GĐXH - Người phụ nữ Tuyên Quang phát hiện ung thư buồng trứng có dấu hiệu phổ biến ở nhiều chị em như: Bụng chướng, tiểu rắt, tiểu buốt, đại tiện phân lỏng...

Anh Phong, 45 tuổi, đang chơi tennis thì đau ngực dữ dội, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong trạng thái khó thở, vật vã, toát mồ hôi lạnh, đau ngực từng cơn mức độ tăng dần. Tinh thần bệnh nhân hoảng loạn vì lo tính mạng bị đe dọa.

Được biết trước đó hai tuần, bệnh nhân thỉnh thoảng nặng ngực, ho, khó thở nhưng nghĩ bệnh phổi nên không đi khám (anh hút thuốc lá nhiều năm nay), chỉ uống thuốc giảm ho.

Thăm khám ban đầu xác định chỉ số huyết áp và nồng độ oxy máu tụt dần, tim co bóp yếu (chức năng co bóp còn 30%), rối loạn nhịp tim nguy hiểm. “Đây là những dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp điển hình, có chiều hướng diễn tiến sốc tim, cần dùng vận mạch, thuốc trợ tim để ổn định tình trạng cho người bệnh”, ThS.BS.CKII Võ Anh Minh -Trung tâm Can thiệp Mạch, Trung tâm Tim mạch cho biết.

Bệnh nhân giảm tối đa di chứng sau nhồi máu cơ tim do được cấp cứu kịp thời.

Trong vòng 10 phút kể từ lúc đến viện, anh Phong được chẩn đoán đầy đủ, sau đó đưa lên phòng DSA để chụp mạch vành. Kết quả cho thấy thân chung động mạch vành trái hẹp 99% tại chỗ chia ba, huyết khối lấp gần tắc lòng mạch vành.

BS.CKII Huỳnh Ngọc Long nhận định, bệnh nhân đối diện với cửa tử vì rơi vào tình trạng “nghẹt ác tính” – nghẹt tại vị trí dễ gây đột tử trong quá trình điều trị nếu bác sĩ sơ sẩy. Do đó, ê kíp phải hội chẩn khẩn để lên phương án tối ưu giải cứu con tim.

Ngay lập tức, đội ngũ ê kíp gồm bác sĩ Cấp cứu, Nội Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức cùng các điều dưỡng, kỹ thuật viên… hợp sức cứu mạch vành tắc nghẽn cho người bệnh.

Bệnh nhân được dùng thuốc kháng đông tối ưu trước can thiệp để ngăn hình thành huyết khối. Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) được chuẩn bị để dự phòng cho tình huống xấu nhất là ngưng tim.

Bác sĩ luồn dây dẫn qua đoạn mạch hẹp, đưa bóng vào nong để mở rộng lòng mạch. Lúc này các vi huyết khối bong ra, bác sĩ nhanh chóng sử dụng thuốc bơm vào lòng mạch vành để các vi mạch vành giãn thêm, giúp vi huyết khối không gây tắc vi mạch. Điều này giúp mạch máu lưu thông tốt, tránh làm chậm dòng chảy gây suy tim mất bù.

Lòng mạch thông thoáng, bác sĩ đặt một stent tại thân chung mạch vành, tái thông động mạch liên thất trước và động mạch mũ. Siêu âm sau can thiệp cho thấy dòng chảy cải thiện tốt, stent nở trọn áp sát thành mạch.

Người bệnh tỉnh táo hơn ngay sau ca thủ thuật, giảm nặng ngực và khó thở nhiều. Bác sĩ luồn dây dẫn qua đường động mạch quay ở cổ tay, thay vì động mạch đùi khiến phải nằm bất động trong 24 giờ. Anh chỉ còn đau ngực nhẹ âm ỉ, huyết áp ổn định, điện tâm đồ giảm chênh xuống nhiều. 5 ngày sau, triệu chứng hết hẳn, anh xuất viện.

Cảnh giác với dấu hiệu bệnh nhồi máu cơ tim

Ảnh minh họa

Bác sĩ Long đánh giá thành công của ca thủ thuật đến từ nhiều yếu tố gồm bệnh nhân tới viện rất sớm, sự phối hợp của bác sĩ nhiều chuyên khoa, trang thiết bị hiện đại hỗ trợ. Từ lúc anh Phong được đưa vào chẩn đoán cho đến khi hoàn thành đặt stent chỉ 45 phút. "Đây là khoảng thời gian lý tưởng theo chuẩn thế giới (dưới 60 phút), giúp giảm tối đa di chứng sau nhồi máu cơ tim", bác sĩ Long nói.

Theo bác sĩ Minh, nhồi máu cơ tim đang ngày càng trẻ hóa. Người trẻ dưới 50 tuổi thường xuyên hút thuốc lá, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, ít vận động… là những yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.

Để ngăn ngừa và phát hiện sớm bệnh, mỗi người nên tuân thủ lối sống khoa học, tầm soát sức khỏe tim mạch định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau nặng ngực, khó thở, choáng váng, đau vùng thượng vị, buồn nôn…, cần đến bệnh viện ngay để được chụp mạch vành chẩn đoán bệnh và có phương án can thiệp kịp thời.

