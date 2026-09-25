Người đàn ông 36 tuổi phản vệ nguy kịch sau một nốt ong đốt ở cổ

Một nốt ong đốt, người bệnh nhanh chóng tụt huyết áp

Người bệnh N.H.T., 36 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu sau khi bị ong đốt.

Khoảng 15 phút trước khi nhập viện, khi đang đi trên đường, người bệnh bất ngờ bị một con ong đốt một nốt vào vùng cổ. Sau đó, người bệnh xuất hiện khó thở và tự mua thuốc uống nhưng không cải thiện. Tình trạng khó thở tăng dần khiến gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, người bệnh tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, khó thở rõ, da toàn thân đỏ, tím môi và đầu chi. Vùng mắt và môi sưng nề. SpO₂ chỉ 88% khi tự thở, mạch 110 lần/phút, huyết áp tụt nghiêm trọng đến mức không đo được.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ III do ong đốt, có nguy cơ nhanh chóng tiến triển thành phản vệ độ IV, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở.

ThS.BS Nguyễn Thị Hoa – Khoa Cấp cứu thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Cấp cứu kịp thời, tình trạng nguy kịch được kiểm soát

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu triển khai điều trị theo phác đồ cấp cứu phản vệ, đồng thời theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn.

Sau điều trị, tình trạng khó thở của người bệnh cải thiện rõ rệt, huyết áp được phục hồi, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Sau 12 giờ theo dõi và điều trị, người bệnh ổn định, không ghi nhận diễn biến bất thường.

Sau 2 ngày, người bệnh được xuất viện và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe theo chỉ định.

Theo bác sĩ Bùi Thị Thương, Khoa Cấp cứu, phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên. Trong đó, côn trùng đốt là một trong những tác nhân có thể gây phản ứng phản vệ nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, mức độ nguy hiểm của phản vệ không phụ thuộc vào số lượng nốt đốt. Ngay cả một nốt ong đốt cũng có thể gây phản ứng dị ứng nặng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu cần cấp cứu ngay

Bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong. Có thể rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước, đồng thời chườm lạnh để giảm đau, sưng tại chỗ.

Nếu bị nhiều nốt ong đốt, trên 10 nốt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng như tiêu cơ vân, suy thận.

Sau khi bị ong đốt, cần theo dõi sát các biểu hiện của cơ thể, đặc biệt trong thời gian đầu. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ, ngứa toàn thân, sưng môi hoặc lưỡi, khàn tiếng, cảm giác nghẹn, khó thở, chóng mặt, lơ mơ hoặc tụt huyết áp, cần nghĩ đến phản vệ.

Trong những trường hợp này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời.