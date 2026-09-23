Người bệnh sốt xuất huyết nên và không nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Dinh dưỡng quan trọng thế nào với người bệnh sốt xuất huyết?

Theo chuyên gia hệ thống nhà thuốc Long Châu, sốt xuất huyết là bệnh do virus Dengue gây ra, có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn. Trong giai đoạn sốt cao, người bệnh thường chán ăn, buồn nôn, nôn hoặc mệt mỏi, dẫn đến lượng thức ăn và nước uống đưa vào cơ thể giảm.

Vì vậy, chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp người bệnh duy trì năng lượng, hạn chế mất nước và hỗ trợ quá trình hồi phục. Tuy nhiên, không có loại thực phẩm nào có thể thay thế thuốc hoặc điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết.

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Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn gì để nhanh bình phục?

Theo ThS.BS Phạm Thị Hạnh Phúc - Trưởng Khoa Khám bệnh & Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, người bệnh sốt xuất huyết cần bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm sau:

Bổ sung đủ nước

Người bệnh sốt xuất huyết thường mất nước do sốt cao, vì vậy bù nước là một trong những vấn đề quan trọng. Có thể cho người bệnh uống nước từng ngụm nhỏ, chia thành nhiều lần trong ngày, đặc biệt khi đang sốt.

Ngoài nước lọc, có thể sử dụng nước oresol theo đúng hướng dẫn, nước canh, nước ép trái cây hoặc các loại nước phù hợp với tình trạng của người bệnh. Với người đang nôn nhiều, cần chú ý uống từng lượng nhỏ để hạn chế kích thích gây nôn.

Ưu tiên cháo, súp và thức ăn mềm

Khi mệt mỏi hoặc buồn nôn, người bệnh nên được chia thành nhiều bữa nhỏ thay vì ăn quá nhiều trong một lần. Các món mềm, dễ tiêu như cháo, súp, cơm mềm, trứng, thịt, cá hoặc sữa có thể được lựa chọn tùy khả năng ăn uống.

Với trẻ đang bú mẹ, tiếp tục cho trẻ bú và có thể tăng số lần bú nếu trẻ có nhu cầu. Khi trẻ ăn dặm, nên chia nhỏ khẩu phần, không ép trẻ ăn quá nhiều trong một bữa.

Đảm bảo đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất

Người bệnh cần chế độ ăn đa dạng, có đủ nhóm chất, đặc biệt là protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các thực phẩm phù hợp với khả năng tiêu hóa.

Rau củ và trái cây cũng nên được bổ sung để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi có thể dùng dưới dạng nguyên quả hoặc nước ép nếu người bệnh dễ uống.

Không cần ép người bệnh sử dụng một loại nước ép hoặc thực phẩm với mục đích "tăng tiểu cầu" hay "chữa sốt xuất huyết", bởi chưa có bằng chứng cho thấy một loại thực phẩm cụ thể có thể thay thế điều trị y tế.

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Thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên hạn chế

Theo các bác sĩ BVĐK Thu Cúc, khi bị sốt xuất huyết, người bệnh nên hạn chế ăn những thực phẩm sau:

Đồ ăn quá cay, nóng hoặc khó tiêu

Khi bị sốt xuất huyết, đặc biệt nếu có buồn nôn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, nên hạn chế các món quá cay, nhiều gia vị hoặc khó tiêu vì có thể làm người bệnh khó chịu hơn.

Ưu tiên thức ăn mềm, dễ tiêu, chế biến đơn giản và phù hợp với khả năng ăn uống của từng người.

Thức ăn nhiều dầu mỡ

Các món chiên rán, nhiều dầu mỡ có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người đang buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa. Người bệnh nên ưu tiên các món luộc, hấp, nấu hoặc chế biến ít dầu mỡ.

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Người bị sốt xuất huyết nên tránh rượu, bia và các đồ uống có cồn. Những loại đồ uống này không giúp bù nước, đồng thời có thể làm cơ thể mất nước và gây thêm gánh nặng cho cơ thể trong thời gian đang mắc bệnh.

Nước ngọt có gas cũng không phải lựa chọn phù hợp để bù nước khi bị sốt xuất huyết. Người bệnh nên ưu tiên nước lọc, dung dịch bù nước điện giải theo hướng dẫn và các loại nước phù hợp khác.

Chế độ ăn cho trẻ khi bị sốt xuất huyết

Sau khi hết sốt, trẻ có thể vẫn còn mệt và ăn uống chưa trở lại bình thường. Cha mẹ nên tiếp tục cho trẻ ăn đủ các nhóm thực phẩm, chia thành nhiều bữa nhỏ và lựa chọn món trẻ dễ ăn.

Không nên ép trẻ ăn quá nhiều để "ăn bù" ngay sau khi khỏi bệnh. Khi sức khỏe và khẩu vị trở lại, có thể từng bước đưa khẩu phần về mức bình thường để giúp trẻ phục hồi thể trạng.

Bên cạnh chế độ ăn, người bệnh sốt xuất huyết cần được theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo. Khi có đau bụng nhiều, nôn liên tục, lừ đừ, chảy máu bất thường, tay chân lạnh, tiểu ít hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

Dinh dưỡng hợp lý giúp người bệnh có đủ nước và năng lượng trong quá trình hồi phục, nhưng không thay thế việc theo dõi và điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.