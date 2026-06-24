Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua Australia
GĐXH - Trong hành trình vượt biên trái phép, suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da.
Nhiều rủi ro và vi phạm pháp luật
Với mong muốn đổi đời, những năm qua, nhiều người dân tìm cách di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Australia. Họ liều lĩnh đánh đổi tài sản, công việc và cả tính mạng để thực hiện những chuyến hải trình đầy rủi ro.
Nhưng thực tế cho thấy không có "miền đất hứa" nào dành cho những hành trình bất hợp pháp. Nhiều trường hợp phải đối mặt với hiểm nguy trên biển, bị bắt giữ, trục xuất về nước và gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Theo thống kê, trong 5 năm qua, có 163 công dân của tỉnh Quảng Trị bị lực lượng chức năng Australia bắt giữ khi tìm cách xâm nhập trái phép vào vùng biển nước này.
Anh N.M.T., trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị là một trong những người từng tham gia hành trình vượt biển trái phép sang Australia. Nhớ lại hành trình sinh, tử đó anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh T. kể, sau những thông tin không kiểm chứng, anh cùng 5 người khác góp tiền mua tàu, chuẩn bị nhiên liệu, lương thực để vượt biên trên biển. Anh không nghĩ hành trình ấy sẽ khó khăn, nguy hiểm như vậy.
Suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da. Khi thuyền vừa tiếp cận vùng biển Australia thì bị lực lượng chức năng nước này phát hiện và bắt giữ.
"Tất cả đều nghĩ rằng sang được Australia sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Những ngày trên biển là chuỗi ngày căng thẳng, lo sợ và kiệt sức, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Khi bị bắt giữ, toàn bộ tàu thuyền, nhiên liệu, nhu yếu phẩm đều bị tịch thu. Khi trở về nước, chúng tôi trắng tay", anh T. chia sẻ.
Từ trải nghiệm của bản thân, anh T. khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống giàu sang nơi xứ người thông qua con đường di cư bất hợp pháp.
"Australia có các quy định rất nghiêm ngặt về nhập cư. Những người vượt biên trái phép gần như không có cơ hội được chấp nhận. Đừng đánh đổi tương lai và tính mạng của mình bằng những chuyến đi như vậy", anh T. nói.
Theo các cơ quan chức năng, hành trình vượt biển trái phép sang Australia tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người tham gia có thể gặp tai nạn trên biển, thiếu lương thực, nước uống, hỏng hóc phương tiện hoặc gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trong trường hợp bị phát hiện, họ sẽ bị bắt giữ, xử lý theo quy định của nước sở tại và trục xuất về nước. Không ít gia đình rơi vào cảnh nợ nần do vay mượn tiền để tổ chức chuyến đi nhưng cuối cùng không đạt được mục đích.
Đẩy mạnh công tác truyền thông
Tại tỉnh Quảng Trị, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về di cư an toàn, hợp pháp đang được các lực lượng chức năng đẩy mạnh. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về di cư an toàn.
Thượng tá Đoàn Thị Thu Hường, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cùng chính quyền các địa phương tổ chức nhiều sự kiện truyền thông cộng đồng.
"Thông qua các hoạt động truyền thông, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động ở nước ngoài, nhận diện những thủ đoạn lôi kéo, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe, không tin theo các đối tượng môi giới bất hợp pháp, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật", Thượng tá Đoàn Thị Thu Hường nhấn mạnh.
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