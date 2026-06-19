Quảng Ninh trao trả 7 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa trao trả 7 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.
Vừa qua, Trạm Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 (Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái) phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao trả 7 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.
Trước đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc trao trả theo đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Qua xác minh, 7 công dân Trung Quốc trên có hành vi nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Quá trình bàn giao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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