Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Thứ bảy, 12:56 28/02/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Ngày 28/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát và nắm bắt tình hình, Công an xã Đồng Tiến phát hiện và xử lý một công dân trên địa bàn có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch - Ảnh 1.

Công an xã Đồng Tiến tăng cường rà soát, nắm tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xuất, nhập cảnh.

Theo kết quả xác minh, cuối năm 2024, chị N.TL. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Bèo, xã Đồng Tiến) sang Campuchia để lao động.

Sau gần nửa năm làm việc, chị có nguyện vọng trở về quê hương nhưng do bị mất hộ chiếu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên chị thông qua móc nối, thuê một đối tượng lạ mặt đưa về nước qua đường tiểu ngạch khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An với giá khoảng 7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ giải thích rõ về các quy định của pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh, chị L. nhận thức được hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 18, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Đồng Tiến ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định". Mức phạt là 4 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạtNhập cảnh trái phép từ Campuchia, 2 nam thanh niên bị xử phạt

GĐXH - Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã Bình Thanh đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm nhập cảnh trái phép của 2 nam thanh niên Đ.X.L và N.V.P; đồng thời ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng

Được bạn học thuê chở người nhập cảnh trái phép, tài xế taxi nhận kết đắng

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Truy tìm 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh trong đêm khuya

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Xem nhiều

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top