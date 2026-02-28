Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Ngày 28/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát và nắm bắt tình hình, Công an xã Đồng Tiến phát hiện và xử lý một công dân trên địa bàn có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.
Theo kết quả xác minh, cuối năm 2024, chị N.TL. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Bèo, xã Đồng Tiến) sang Campuchia để lao động.
Sau gần nửa năm làm việc, chị có nguyện vọng trở về quê hương nhưng do bị mất hộ chiếu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên chị thông qua móc nối, thuê một đối tượng lạ mặt đưa về nước qua đường tiểu ngạch khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An với giá khoảng 7 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ giải thích rõ về các quy định của pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh, chị L. nhận thức được hành vi vi phạm.
Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 18, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Đồng Tiến ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định". Mức phạt là 4 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.
