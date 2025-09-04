Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự

Thứ năm, 19:40 04/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Anh trai mất, chị dâu bỏ đi, ông chọn nuôi 4 cháu và cái kết tuổi già viên mãn bất ngờ.

Câu chuyện của ông Lý, 60 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) là minh chứng cảm động cho tình yêu thương và trách nhiệm gia đình. Dẫu bước vào tuổi già mà không có vợ con kề bên, ông vẫn có cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Gánh vác trách nhiệm thay anh trai

Ông Lý chia sẻ, gia đình có hai anh em. Khi người anh trai kết hôn chưa được bao lâu thì qua đời vì bạo bệnh. Chị dâu không chịu nổi cảnh khó khăn nên bỏ đi, để lại 4 đứa con thơ bơ vơ.

Lúc ấy, ông Lý đã đưa ra quyết định thay anh gánh vác trách nhiệm, nuôi dạy các cháu khôn lớn.

Đó không phải là lựa chọn dễ dàng với một người đàn ông độc thân. Ban đầu, ông còn mẹ hỗ trợ chăm nom các cháu, trong khi mình đi làm kiếm tiền.

Nhưng sau đó, mẹ ông già yếu, nằm liệt giường, ông vừa phải lo cho mẹ, vừa nuôi dạy 4 đứa trẻ. Nguồn tài chính eo hẹp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Nhiều người khuyên ông nên gửi bọn trẻ vào trại mồ côi, nhưng ông Lý kiên quyết từ chối.

Ông nói: "Dù có nhặt ve chai, tôi cũng phải nuôi chúng nên người". Bởi trong ký ức, chính bố của 4 đứa trẻ từng chăm sóc ông tận tình thuở nhỏ, khi cha mẹ ông đi làm xa. Vì thế, ông tin rằng đây là trách nhiệm không thể chối bỏ.

Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự - Ảnh 1.

Chỉ sau vài năm, cả 4 cháu đều thành đạt và không quên công lao của người chú. Họ góp tiền xây cho ông một căn biệt thự khang trang, ngôi nhà lớn nhất làng. Ảnh minh họa

Gian khó nhưng đầy tình yêu thương

Ngôi nhà gỗ tồi tàn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của 5 chú cháu. Ông Lý luôn dành phần tốt nhất cho các cháu: từ miếng ăn ngon đến chỗ ngủ ấm áp.

Sáng sớm, ông thức dậy từ 5 giờ nấu cơm, đưa các cháu đến trường rồi tất tả đi làm đến tối muộn. Càng lớn, bọn trẻ càng hiểu chuyện, tự lập, đỡ đần việc nhà để chú bớt vất vả.

Thành tích học tập của 4 đứa cháu chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ông Lý. Chúng học giỏi, giành học bổng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.

Từ việc anh lớn kèm cặp em nhỏ, cả 4 cùng nhau nỗ lực vươn lên, khẳng định quyết tâm thoát nghèo.

Quả ngọt ở tuổi già

Khi trưởng thành, cả 4 người cháu đều học đại học ở thành phố, đi làm thêm để không cần đến sự chu cấp của chú.

Ra trường, họ nhanh chóng có việc làm, sự nghiệp vững vàng. Người anh cả mở công ty chế biến thực phẩm, người thứ hai cùng bạn kinh doanh chuỗi cửa hàng ăn uống.

Chỉ sau vài năm, cả 4 đều thành đạt và không quên công lao của người chú. Họ góp tiền xây cho ông một căn biệt thự khang trang, ngôi nhà lớn nhất làng.

Từ một mái nhà gỗ cũ kỹ, ông Lý nay được sống trong không gian đầy đủ tiện nghi, điều mà cả đời ông chưa từng dám mơ.

Không chỉ lo nơi ở, hàng tháng các cháu còn chu cấp tiền để ông chi tiêu, tận hưởng tuổi già an nhàn.

Cuối tuần, cả 4 đứa lại về thăm, quây quần, khiến ông chưa bao giờ thấy cô đơn dù không có vợ con.

Hạnh phúc giản dị tuổi già

Giờ đây, sau bao năm gian khó, ông Lý đã có cuộc sống tuổi già hạnh phúc, trọn vẹn trong tình yêu thương và sự hiếu thảo của 4 đứa cháu.

Câu chuyện của ông khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ, bởi không phải ai cũng có được cái kết viên mãn như vậy sau một đời hy sinh.

Ở tuổi già, ông Lý có thể mỉm cười mãn nguyện. Bởi với ông, tài sản lớn nhất không phải của cải vật chất, mà chính là 4 người cháu hiếu thảo, thành đạt, luôn coi ông như cha ruột.

Đó cũng là điều mà biết bao cụ ông, cụ bà khao khát có được trong những năm tháng cuối đời.

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độcCả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

GĐXH - Tuổi trẻ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nhưng khi tuổi già ập đến, cụ ông hối hận vì quyết định sai lầm.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Tháng sinh Âm lịch của người được trời ban khí chất hơn người

Tháng sinh Âm lịch của người được trời ban khí chất hơn người

Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Cùng chuyên mục

Vu lan: Khi 'tấm lòng' được chuyển phát nhanh, còn mẹ già cô đơn tựa cửa

Vu lan: Khi 'tấm lòng' được chuyển phát nhanh, còn mẹ già cô đơn tựa cửa

Gia đình - 1 giờ trước

Trong phong bì gửi mẹ, tôi viết: “Con đã lo hết tiền lễ mùa Vu lan, con bận không về được”; mẹ lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn thờ rồi ngồi tựa cửa nhìn ra hẻm đợi chờ.

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Báo hiếu mùa Vu lan không khó tìm, bởi nằm trong từng điều yêu thương bình dị. Và sau đây là những món quà mùa Vu lan có ý nghĩa nhất, trong đó có món quà cha mẹ nào cũng thích.

5 thói quen sau nghỉ hưu người khôn ngoan tránh xa nhưng người dại dột lao vào khiến tuổi già chật vật

5 thói quen sau nghỉ hưu người khôn ngoan tránh xa nhưng người dại dột lao vào khiến tuổi già chật vật

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu đáng lẽ phải là quãng thời gian an nhàn sau cả đời vất vả. Thế nhưng, không ít người lại tự đẩy mình vào cảnh lao đao chỉ vì mắc phải những sai lầm nhỏ nhặt.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Trầm cảm - cơn bão ngầm ở trẻ vị thành niên

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Trầm cảm - cơn bão ngầm ở trẻ vị thành niên

Gia đình - 8 giờ trước

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 10-20% trẻ vị thành niên từng trải qua ít nhất một rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm là phổ biến nhất. Tại Việt Nam, tỉ lệ này dao động 5-8% nhưng nhiều trường hợp bị bỏ sót do người lớn nhầm lẫn với dấu hiệu “khủng hoảng tuổi mới lớn”, hoặc đơn giản là không tin con mình bị trầm cảm. Nhận diện được cơn bão ngầm này thực sự rất quan trọng để giúp trẻ tránh được những cái kết thương tâm.

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người vốn sở hữu bản lĩnh, trách nhiệm và sự quyết đoán nổi bật, khiến họ dễ dàng trở thành "thủ lĩnh" trong mọi môi trường.

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'

Hai con thành đạt, nhà sang nhất làng, cụ ông bật khóc: 'Tôi chẳng cần chúng giàu đến thế'

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống tuổi già của ông đều phải ghen tỵ. Nhưng chính ông phải thừa nhận mọi thứ bên trong không màu hồng như thế.

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim

Gia đình - 14 giờ trước

Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Mẹ già 109 tuổi ra tận ga tàu đón con gái U80 khiến nhiều người xúc động

Gia đình - 1 ngày trước

Đoạn video ghi lại hình ảnh cụ bà 109 tuổi ra ga Giới Thủ (TP Phụ Dương, An Huy) đón con gái U80 đã khiến nhiều người xúc động.

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Nghỉ hưu 7 năm rồi tôi mới hiểu: Con cái không phải chỗ dựa, chỉ có tiền mới an toàn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu lẽ ra là khoảng thời gian an nhàn sau nhiều năm cống hiến, nhưng với bà Phi, quãng đời này lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi anh ra đi đột ngột ở tuổi 24, sự thật đằng sau 5 chiếc thẻ ngân hàng mà anh để lại đã khiến cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Gia đình
Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Những cung hoàng đạo là 'thỏi nam châm' hút vận may

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top