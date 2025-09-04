Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự
GĐXH - Anh trai mất, chị dâu bỏ đi, ông chọn nuôi 4 cháu và cái kết tuổi già viên mãn bất ngờ.
Câu chuyện của ông Lý, 60 tuổi, sống tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) là minh chứng cảm động cho tình yêu thương và trách nhiệm gia đình. Dẫu bước vào tuổi già mà không có vợ con kề bên, ông vẫn có cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Gánh vác trách nhiệm thay anh trai
Ông Lý chia sẻ, gia đình có hai anh em. Khi người anh trai kết hôn chưa được bao lâu thì qua đời vì bạo bệnh. Chị dâu không chịu nổi cảnh khó khăn nên bỏ đi, để lại 4 đứa con thơ bơ vơ.
Lúc ấy, ông Lý đã đưa ra quyết định thay anh gánh vác trách nhiệm, nuôi dạy các cháu khôn lớn.
Đó không phải là lựa chọn dễ dàng với một người đàn ông độc thân. Ban đầu, ông còn mẹ hỗ trợ chăm nom các cháu, trong khi mình đi làm kiếm tiền.
Nhưng sau đó, mẹ ông già yếu, nằm liệt giường, ông vừa phải lo cho mẹ, vừa nuôi dạy 4 đứa trẻ. Nguồn tài chính eo hẹp khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.
Nhiều người khuyên ông nên gửi bọn trẻ vào trại mồ côi, nhưng ông Lý kiên quyết từ chối.
Ông nói: "Dù có nhặt ve chai, tôi cũng phải nuôi chúng nên người". Bởi trong ký ức, chính bố của 4 đứa trẻ từng chăm sóc ông tận tình thuở nhỏ, khi cha mẹ ông đi làm xa. Vì thế, ông tin rằng đây là trách nhiệm không thể chối bỏ.
Gian khó nhưng đầy tình yêu thương
Ngôi nhà gỗ tồi tàn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của 5 chú cháu. Ông Lý luôn dành phần tốt nhất cho các cháu: từ miếng ăn ngon đến chỗ ngủ ấm áp.
Sáng sớm, ông thức dậy từ 5 giờ nấu cơm, đưa các cháu đến trường rồi tất tả đi làm đến tối muộn. Càng lớn, bọn trẻ càng hiểu chuyện, tự lập, đỡ đần việc nhà để chú bớt vất vả.
Thành tích học tập của 4 đứa cháu chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời ông Lý. Chúng học giỏi, giành học bổng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.
Từ việc anh lớn kèm cặp em nhỏ, cả 4 cùng nhau nỗ lực vươn lên, khẳng định quyết tâm thoát nghèo.
Quả ngọt ở tuổi già
Khi trưởng thành, cả 4 người cháu đều học đại học ở thành phố, đi làm thêm để không cần đến sự chu cấp của chú.
Ra trường, họ nhanh chóng có việc làm, sự nghiệp vững vàng. Người anh cả mở công ty chế biến thực phẩm, người thứ hai cùng bạn kinh doanh chuỗi cửa hàng ăn uống.
Chỉ sau vài năm, cả 4 đều thành đạt và không quên công lao của người chú. Họ góp tiền xây cho ông một căn biệt thự khang trang, ngôi nhà lớn nhất làng.
Từ một mái nhà gỗ cũ kỹ, ông Lý nay được sống trong không gian đầy đủ tiện nghi, điều mà cả đời ông chưa từng dám mơ.
Không chỉ lo nơi ở, hàng tháng các cháu còn chu cấp tiền để ông chi tiêu, tận hưởng tuổi già an nhàn.
Cuối tuần, cả 4 đứa lại về thăm, quây quần, khiến ông chưa bao giờ thấy cô đơn dù không có vợ con.
Hạnh phúc giản dị tuổi già
Giờ đây, sau bao năm gian khó, ông Lý đã có cuộc sống tuổi già hạnh phúc, trọn vẹn trong tình yêu thương và sự hiếu thảo của 4 đứa cháu.
Câu chuyện của ông khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ, bởi không phải ai cũng có được cái kết viên mãn như vậy sau một đời hy sinh.
Ở tuổi già, ông Lý có thể mỉm cười mãn nguyện. Bởi với ông, tài sản lớn nhất không phải của cải vật chất, mà chính là 4 người cháu hiếu thảo, thành đạt, luôn coi ông như cha ruột.
Đó cũng là điều mà biết bao cụ ông, cụ bà khao khát có được trong những năm tháng cuối đời.
