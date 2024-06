Người dân vật vã mưu sinh dưới cái nóng như đổ lửa

Gần 8h sáng, mọi người đã cảm nhận rõ cái nắng. Nhiều người lao động trước khi ra ngoài trời đã chuẩn bị mọi vật dụng để chống cái nắng "như đổ lửa".



Công nhân mưu sinh dưới nắng nóng

Anh Nguyễn Hữu Tình (công nhân thi công vỉa hè trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, biết nắng nóng gay gắt nên trước khi đi làm chuẩn bị nước, áo có trang bị quạt. "Làm ngoài trời khoảng 1 giờ đồng hồ nước chuẩn bị cho cả ngày đã cạn. Thời tiết quá nóng, lại làm việc giữa tuyến đường vừa rải nhựa khiến mọi người kiệt sức", anh Tình quệt mô hôi nói.

Anh Nguyễn Hữu Tình (công nhân làm việc trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An) gồng mình dưới cái nắng như đổ lửa.

Từ 11 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng đỉnh điểm khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc nặng ở bên ngoài.

Người lao động tranh thủ tìm chỗ có bóng râm để nghỉ ngơi, uống nước.

Người dân trang bị áo chống nắng nhiều lớp để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ cho biết, trong mấy ngày qua, nhiệt độ tại Nghệ An đo được phổ biến từ 30 - 38 độ C. Riêng, TP Vinh nhiệt độ từ 30 - 39 độ C. Người lao động làm việc ngoài trời giữa thời tiết này cần mắc đồ chống nóng, bổ sung nhiều nước và có chế độ làm việc hợp lý.

Người hùng kể phút phá lan can ban công, cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy