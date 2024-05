Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 27/5 – 2/6/2024): Nắng nóng quay trở lại, khu vực mất điện tăng cao, có nơi 16 tiếng không có điện để dùng

Nội dung/lý do

An Dương

30/05/2024

8h00-24h00

Tại E2.33: Tách MC 172, 131, 132, 133, MBA T1, MBA T2, MBA T3; Cắt+kéo MC: 431, 432, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, T401, 441, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, T402, 442, 433, 423 ra khỏi vị trí VH; Kéo TUC41, TUC42, TUC43, 412-2, 413-3 ra khỏi vị trí VH Kết thúc toàn bộ công tác tại trạm E2.33: Khôi phục các MBA T1, T2, T3 HĐNT đóng điện thanh cái C43 & kiểm tra đồng vị pha C41&C43, C42&C43 + Kiểm tra vecto so lệch MBA T3 mang tải