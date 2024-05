Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 13 – 19/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, tăng cả thời gian và khu vực mất điện

Nội dung/lý do

Kiến An

Kiến An

Kiến An

Thay TI định kỳ TBA May Minh Thành 1000kVA lộ 473E2.12, trạm Đại học Hàng hải M1+2 lộ 473E2.13

Cắt FCO trạm May Minh Thành 1000kVA từ 8h00-9h00, DPT 431-3& 432-3 trạm Đại học Hàng hải M1+2 từ 14h30-16h00

An Lão

An Dương

16/05/2024

6h30-11h30

Cắt ĐZ từ: LBS 371-7/34 An Đồng <=> CDPT 372-7/TC Nhà một cửa lộ 374E2.2 PT: Nháy MC 371 Rế, đóng CD 371-4 Rế, Cắt CDPT 372-7/TC Nhà một cửa, Cắt-khóa mạch ĐK LBS 371-7/34 An Đồng Kết thúc công tác ktra ĐVP tại LBS 371-7/34 An Đồng, nếu ngược pha cắt điện đảo được ĐVP theo phương án đã được phê duyệt.