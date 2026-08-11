Người đẹp quê Phú Thọ thần tượng Đỗ Thị Hà, gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Với Hồng Hạnh, sức hút của Hoa hậu Việt Nam đến từ sự uy tín và những giá trị mà cuộc thi đã gìn giữ suốt 40 năm qua. Đây không chỉ là nơi tìm kiếm một cô gái đẹp, mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách và sự cống hiến. "Đối với tôi, được góp mặt tại cuộc thi năm nay đã là một niềm tự hào. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không bỏ lỡ cơ hội quý giá này", cô nói.

