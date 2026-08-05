Nữ sinh quê Ninh Bình thần tượng Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc được chuyên gia nhân trắc học đánh giá cao ở Hoa hậu Việt Nam 2026

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình - vùng đất có núi non hùng vĩ, có những dòng sông rất hiền và có những con người mộc mạc, chân thành. Có lẽ, vì thế mà tôi tin rằng vẻ đẹp không nhất thiết phải rực rỡ để được nhìn thấy mà đôi khi vẻ đẹp càng lặng lẽ lại càng bền vững. Với tôi, "Miền hương sắc" không chỉ là vẻ đẹp của một vùng đất, mà còn là "miền" của những giá trị được nuôi dưỡng trong mỗi con người: Tri thức để hiểu, lòng nhân ái để sẻ chia và bản lĩnh để theo đuổi điều mình tin là đúng", Khánh Vi chia sẻ.