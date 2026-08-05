Nữ sinh quê Ninh Bình thần tượng Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc được chuyên gia nhân trắc học đánh giá cao ở Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Khánh Vi - nữ sinh Ninh Bình bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn chị Đỗ Mỹ Linh và đang tích cực rèn luyện để thể hiện tài năng, vẻ đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
MC Đức Bảo: 'Mình là người chồng tệ'Giải trí -
GĐXH - MC Đức Bảo gây chú ý khi trong ngày sinh nhật bà xã Phương Thảo đã thừa nhận "là người chồng tệ".
Hình ảnh tuyệt đẹp của con trai Khánh Thi bên bạn nhảy 'duyên nợ'Giải trí -
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ ảnh con trai Kubi và bạn nhảy "duyên nợ" của cậu bé. Những khoảnh khắc đẹp của cặp vũ công nhí nhận được tình cảm yêu mến của khán giả.
Cuộc sống ở tuổi U70 của Quang Minh: Sống trong căn nhà rộng 233 m², có vợ trẻ đẹp và con trai đáng yêuGiải trí -
GĐXH - Dù đã ở tuổi U70, Quang Minh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và trẻ trung. Không chỉ sở hữu ngoại hình "lão hóa ngược", nam diễn viên còn có cuộc sống hiện tại viên mãn, ngập tràn niềm vui bên gia đình.
Khánh (Long Vũ) sụp đổ khi biết rõ bộ mặt thật của hotgirl trường múaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh tận mắt chứng kiến hotgirl trường múa lừa dối mình và đi với bạn trai thật sự.
Sắc vóc ở tuổi hưu của NSND Lê KhanhGiải trí -
GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi nghỉ hưu đang tận hưởng cuộc sống với nhiều niềm vui. Nhờ biết cách cân bằng cuộc sống, chị luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.
Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân', U60 viên mãn bên vợ hoa hậu nổi tiếngThế giới showbiz -
Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.
Tin sao 4/8: Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây sốtGiải trí -
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý với hình ảnh hài hước khi anh đội chiếc mũ che nắng độc đáo, trong khi đó hình ảnh mới của Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý bởi nhan sắc quyến rũ.
'Lão Công' NSƯT Hồ Phong: Ở nhà, tôi là 'thiên thần' của các conGiải trí -
GĐXH - NSƯT Hồ Phong cho biết, anh thường đảm nhận những vai phản diện nhưng ngoài đời lại là "thiên thần" trong mắt các con.
Vẻ ngoài dễ thương của con trai Phương OanhGiải trí -
GĐXH - Bé Jimmy - con trai của Phương Oanh, mới 2 tuổi nhưng đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
Con gái Ngô Thanh Vân chọn món quà độc lạ trong sinh nhật 1 tuổiGiải trí -
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái với những món quà độc lạ.