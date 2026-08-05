Nữ sinh quê Ninh Bình thần tượng Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc được chuyên gia nhân trắc học đánh giá cao ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ tư, 15:54 05/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Khánh Vi - nữ sinh Ninh Bình bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn chị Đỗ Mỹ Linh và đang tích cực rèn luyện để thể hiện tài năng, vẻ đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004 đến từ Ninh Bình đã có tên trong top thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Theo BTC, Khánh Vi được các chuyên gia, bác sĩ nhân trắc học của cuộc thi đánh giá là các tỷ lệ cơ thể cân đối. Ngoài ra, cô được khen ngợi khi có khuôn mặt hài hòa, cân đối và ưa nhìn.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Khánh Vi nổi bật với thành tích tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương - ngôi trường được coi là "cái nôi" của hoa hậu. Cô cũng từng giành giải Người “đẹp toàn năng” tại Duyên dáng Ngoại thương 2022.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Đến từ ngôi trường vốn nổi tiếng với nhiều hoa hậu, Á hậu bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, Khánh Vi cho biết rất ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Điều khiến Khánh Vi ấn tượng nhất ở đàn chị không chỉ là danh hiệu mà là cách gìn giữ giá trị của danh hiệu ấy sau đăng quang. Đặc biệt, dự án "Cõng điện lên bản" giúp cô hiểu rằng, một hoa hậu không chỉ lan tỏa vẻ đẹp, mà còn có thể tạo nên những giá trị rất thiết thực cho xã hội.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

"Là một sinh viên trường ĐH Ngoại thương, mình cảm thấy tự hào khi ngôi trường có những thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa biết dùng tri thức và sức ảnh hưởng của mình để cống hiến cho xã hội. Đó cũng là điều mình muốn học hỏi", Khánh Vi chia sẻ.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Vi tập catwalk để cải thiện phong thái, sự tự tin trên sân khấu, học múa để tăng khả năng biểu cảm và sự mềm mại trong chuyển động. 

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Đồng thời, người đẹp Ninh Bình cũng luyện hát để hoàn thiện khả năng trình diễn và thể hiện bản thân. 

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ năng giao tiếp và xây dựng sự tự tin để có thể thể hiện tốt nhất trong cuộc thi.

Nữ sinh Ninh Bình Khánh vi thần tượng Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình - vùng đất có núi non hùng vĩ, có những dòng sông rất hiền và có những con người mộc mạc, chân thành. Có lẽ, vì thế mà tôi tin rằng vẻ đẹp không nhất thiết phải rực rỡ để được nhìn thấy mà đôi khi vẻ đẹp càng lặng lẽ lại càng bền vững. Với tôi, "Miền hương sắc" không chỉ là vẻ đẹp của một vùng đất, mà còn là "miền" của những giá trị được nuôi dưỡng trong mỗi con người: Tri thức để hiểu, lòng nhân ái để sẻ chia và bản lĩnh để theo đuổi điều mình tin là đúng", Khánh Vi chia sẻ.

 

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