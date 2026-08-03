Phương Nghi - nữ sinh Ngoại thương gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Trước khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng chia sẻ mong muốn “vượt giới hạn bản thân để tỏa sáng”. Đến khi có mặt tại vòng Chung khảo, cô nhận ra rào cản khó chinh phục nhất không phải kỹ năng hay áp lực từ bên ngoài, mà là những kỳ vọng do chính mình đặt ra. “Mình luôn muốn làm thật tốt, nên đôi khi áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi”, Phương Nghi chia sẻ.