Phương Nghi - nữ sinh Ngoại thương gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Lê Phương Nghi là một trong 21 thí sinh mới lọt qua vòng sơ khảo miền Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026. Với danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, cô không giấu mong muốn giành vương miện tại cuộc thi năm nay.
Trước khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng chia sẻ mong muốn “vượt giới hạn bản thân để tỏa sáng”. Đến khi có mặt tại vòng Chung khảo, cô nhận ra rào cản khó chinh phục nhất không phải kỹ năng hay áp lực từ bên ngoài, mà là những kỳ vọng do chính mình đặt ra. “Mình luôn muốn làm thật tốt, nên đôi khi áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi”, Phương Nghi chia sẻ.
Khoảng thời gian chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam diễn ra với cường độ cao khiến Phương Nghi phải thay đổi nhiều hơn cô từng nghĩ. Không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử hay xây dựng hình ảnh cá nhân, cô còn phải chủ động sắp xếp lịch học, lịch tập luyện và tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình.
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