Phương Nghi - nữ sinh Ngoại thương gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ hai, 20:00 03/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lê Phương Nghi là một trong 21 thí sinh mới lọt qua vòng sơ khảo miền Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026. Với danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, cô không giấu mong muốn giành vương miện tại cuộc thi năm nay.

Phương Nghi - nữ sinh Ngoại thương gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Nữ sinh quê Hải Phòng trượt sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dù từng vào Top 20 Miss World Vietnam là ai?

GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh Hải Phòng, vừa trượt sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô từng gây ấn tượng với câu chuyện vượt khó và dự án nhân ái tại Miss World Vietnam 2025.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Lê Phương Nghi sinh năm 2006 là một trong 21 thí sinh lọt qua vòng sơ khảo miền Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026. 

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Cô là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025, đồng thời giành giải Người đẹp Ống kính. Bên cạnh thành tích học tập với IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Trước khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng chia sẻ mong muốn “vượt giới hạn bản thân để tỏa sáng”. Đến khi có mặt tại vòng Chung khảo, cô nhận ra rào cản khó chinh phục nhất không phải kỹ năng hay áp lực từ bên ngoài, mà là những kỳ vọng do chính mình đặt ra. “Mình luôn muốn làm thật tốt, nên đôi khi áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi”, Phương Nghi chia sẻ.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Theo người đẹp, cuộc thi đã giúp cô thay đổi góc nhìn về sự hoàn hảo. Thay vì cố gắng che giấu những điểm chưa hoàn thiện, cô học cách chấp nhận cả ưu điểm lẫn hạn chế của bản thân để tự tin hơn trên hành trình của mình.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.
Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam diễn ra với cường độ cao khiến Phương Nghi phải thay đổi nhiều hơn cô từng nghĩ. Không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử hay xây dựng hình ảnh cá nhân, cô còn phải chủ động sắp xếp lịch học, lịch tập luyện và tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình.

Lê Phương Nghi - nữ sinh Ngọai thương nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Phương Nghi không giấu mong muốn chinh phục danh hiệu cao nhất: "Tôi nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam đều mong muốn chạm đến danh hiệu cao nhất. Nhưng điều mình trân trọng hơn cả là hành trình được rèn luyện bản lĩnh để vượt qua giới hạn của chính mình, được trao quyền để cất lên tiếng nói và dùng sức trẻ để hành động vì những giá trị tốt đẹp".

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