Người EQ thấp khi sử dụng mạng xã hội thường để lộ đặc điểm này
EQ không thể được đánh giá chỉ qua vài bài đăng trên mạng xã hội nhưng cách một người ứng xử trong không gian trực tuyến lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc.
Mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ hình ảnh hay cập nhật cuộc sống, mà còn phần nào phản ánh cách một người suy nghĩ, giao tiếp và ứng xử với người khác. Chỉ qua vài dòng bình luận, một trạng thái hay cách phản hồi trước ý kiến trái chiều, người đối diện đôi khi cũng có thể cảm nhận được mức độ tinh tế và khả năng quản lý cảm xúc của bạn.
Những người có EQ thấp thường không cố tình tạo ấn tượng xấu, nhưng chính một số thói quen tưởng rất bình thường trên mạng xã hội lại vô tình khiến họ mất điểm trong mắt người khác.
Thích phản ứng ngay lập tức, nhưng ít khi dành thời gian để thấu hiểu
Một trong những biểu hiện dễ thấy của người có trí tuệ cảm xúc (EQ) chưa cao là phản ứng quá nhanh trước mọi thông tin. Chỉ cần đọc một tiêu đề, xem một đoạn video ngắn hay bắt gặp một bình luận trái ý, họ lập tức đưa ra nhận xét, tranh luận hoặc chỉ trích mà chưa dành thời gian tìm hiểu đầy đủ ngữ cảnh.
Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh, việc phản ứng theo cảm xúc tức thời dễ khiến con người nói hoặc viết những điều sau này phải hối tiếc. Không ít cuộc tranh cãi bắt đầu chỉ vì một sự hiểu lầm, một câu nói bị cắt khỏi bối cảnh hoặc một thông tin chưa được kiểm chứng.
Những người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc ở những thời điểm như vậy. Họ dễ để sự tức giận, thất vọng hay cảm giác bị xúc phạm chi phối cách hành xử. Thay vì đặt câu hỏi "Có thể mình đang hiểu thiếu điều gì không?", họ thường mặc định rằng góc nhìn của mình là đúng và tìm cách bảo vệ nó đến cùng.
Một trong những năng lực cốt lõi của trí tuệ cảm xúc là khả năng tự nhận thức và tự điều chỉnh cảm xúc. Điều này không có nghĩa là kìm nén cảm xúc, mà là biết dừng lại đủ lâu để lựa chọn cách phản hồi phù hợp thay vì phản ứng theo bản năng.
Những người có EQ cao cũng có thể không đồng tình với một quan điểm nào đó. Tuy nhiên, họ thường chọn cách tìm hiểu thêm thông tin, cân nhắc nhiều góc nhìn hoặc đơn giản là bỏ qua nếu thấy cuộc tranh luận không mang lại giá trị. Họ hiểu rằng không phải ý kiến nào trên mạng cũng cần một câu trả lời, và không phải cuộc tranh luận nào cũng đáng để tiêu tốn thời gian cùng năng lượng.
Luôn muốn được chú ý, nhưng quên rằng mạng xã hội cũng cần sự tinh tế
Mạng xã hội tạo điều kiện để mỗi người thể hiện bản thân, nhưng ranh giới giữa việc chia sẻ và việc tìm kiếm sự chú ý đôi khi rất mong manh.
Người có EQ thấp thường có xu hướng đăng tải mọi cảm xúc ngay khi chúng vừa xuất hiện. Họ có thể liên tục than phiền về công việc, công khai mâu thuẫn với người khác, "đá xéo" ai đó bằng những dòng trạng thái ẩn ý hoặc kể quá nhiều về đời sống cá nhân mà không cân nhắc đến cảm nhận của người đọc.
Ở chiều ngược lại, họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những phản hồi trên mạng xã hội. Một bình luận tiêu cực có thể khiến họ mất bình tĩnh, trong khi việc nhận được ít lượt thích hơn mong đợi lại khiến tâm trạng bị tác động đáng kể. Khi giá trị bản thân phụ thuộc quá nhiều vào phản ứng của người khác, mạng xã hội rất dễ trở thành nơi nuôi dưỡng sự bất an thay vì kết nối tích cực.
Những người có EQ cao không nhất thiết sử dụng mạng xã hội ít hơn. Điểm khác biệt nằm ở cách họ sử dụng. Họ chia sẻ có chọn lọc, biết tôn trọng quyền riêng tư của bản thân và người khác, đồng thời hiểu rằng không phải mọi suy nghĩ đều cần được đăng tải ngay lập tức.
Họ cũng nhận thức rằng mỗi bài viết, mỗi bình luận đều góp phần tạo nên hình ảnh cá nhân trong mắt cộng đồng. Vì vậy, trước khi nhấn nút "Đăng" hay "Gửi", họ thường dành vài giây để tự hỏi: "Điều này có thực sự cần thiết không?", "Nó có khiến ai tổn thương không?" hoặc "Nếu đọc lại sau một năm nữa, mình có còn thấy đây là lựa chọn đúng không?".
EQ không thể được đánh giá chỉ qua vài bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách một người ứng xử trong không gian trực tuyến lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc, sự đồng cảm và mức độ tôn trọng người khác. Trong thời đại mà mọi dấu vết trên Internet đều có thể tồn tại rất lâu, sự tinh tế khi sử dụng mạng xã hội đôi khi không chỉ giúp một người xây dựng hình ảnh tích cực, mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành về mặt cảm xúc.
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