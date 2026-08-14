Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Có 3 kiểu quan hệ cắt đứt càng sớm cuộc sống càng bình yên

Nghỉ hưu không có nghĩa là phải sống cô lập, nhưng quan trọng là chọn được những mối quan hệ phù hợp, mang lại niềm vui và năng lượng tích cực. Một số người tiếp xúc nhiều chỉ khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, theo Đời sống pháp luật.

Dưới đây là 3 kiểu người mà người nghỉ hưu nên tránh xa càng xa càng tốt:

1. Sau khi nghỉ hưu, hãy cảnh giác với người thân quá ích kỷ

Người thân luôn là những người chúng ta dễ tin tưởng nhất. Tuy nhiên, không phải ai mang danh người nhà cũng thật lòng đối xử tốt với bạn.

Có những người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Khi cần giúp đỡ, họ tìm đến bạn; khi bạn gặp khó khăn, họ lại tìm cách né tránh. Thậm chí, một số người còn coi sự hy sinh của cha mẹ, anh chị em hay họ hàng là điều hiển nhiên.

Nếu nhận ra một người thân thường xuyên lợi dụng lòng tốt, chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ nghĩ đến cảm xúc và hoàn cảnh của bạn, hãy học cách đặt ra giới hạn.

Bạn có thể góp ý chân thành nếu còn cơ hội thay đổi. Nhưng nếu đối phương liên tục làm tổn thương, lợi dụng hoặc khiến bạn phải chịu thiệt thòi, giữ khoảng cách là lựa chọn khôn ngoan.

Tuổi già vốn cần sự thanh thản. Đừng vì hai chữ "người thân" mà chấp nhận để mình sống trong mệt mỏi và ấm ức.

Sau khi nghỉ hưu, bạn không cần có quá nhiều bạn bè. Một vài người chân thành, đáng tin cậy còn quý giá hơn rất nhiều mối quan hệ xã giao nhưng thiếu sự tử tế. Ảnh minh họa

2. Người sống giả tạo, nói một đằng làm một nẻo

Có những người luôn “lấy mồm miệng để đỡ tay chân”. Họ chỉ nói suông chứ hiếm khi thực hiện được điều mình đã hứa. Lời nói và hành động bất nhất khiến người xung quanh mất đi niềm tin vào những người này, theo Thể thao & Văn hóa.

Trước mặt bạn, họ có thể dành vô số lời khen ngợi, tỏ ra thân thiết và luôn miệng nói rằng sẽ giúp đỡ khi bạn cần. Nhưng khi quay lưng, họ lại có thể nói xấu, đặt điều hoặc tìm cách hạ thấp bạn.

Điều đáng sợ nhất ở kiểu người này không phải là họ nói nhiều, mà là họ khiến người khác tin tưởng trước khi bộc lộ bộ mặt thật. Khi bạn đã trao niềm tin, tiền bạc, bí mật hay các mối quan hệ cho họ, hậu quả đôi khi rất khó lường.

Sau khi nghỉ hưu, bạn không cần có quá nhiều bạn bè. Một vài người chân thành, đáng tin cậy còn quý giá hơn rất nhiều mối quan hệ xã giao nhưng thiếu sự tử tế.

Vì vậy, hãy quan sát hành động thay vì chỉ nghe lời nói. Người thực sự tốt với bạn sẽ thể hiện qua cách họ cư xử lâu dài, chứ không phải những lời hứa đẹp đẽ nhất thời.

3. Người có quá nhiều thói quen xấu

Người xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Môi trường và những người chúng ta thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, cảm xúc và cách sống.

Một số người có thói quen nói xấu, soi mói, phán xét người khác. Trong mắt họ, dường như ai cũng có khuyết điểm và mọi câu chuyện đều có thể trở thành đề tài để bàn tán.

Nếu thường xuyên ở cạnh những người như vậy, bạn rất dễ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện tiêu cực. Cuộc sống vốn bình yên lại trở nên nặng nề bởi chuyện của người khác.

Cũng có người luôn khoe khoang về tiền bạc, con cái, gia đình hay cuộc sống của mình. Họ không ngừng so sánh và muốn chứng minh rằng bản thân vượt trội hơn người khác. Những mối quan hệ như vậy rất dễ khiến bạn mệt mỏi, tự ti hoặc bị kéo vào vòng xoáy hơn thua.

Khi tuổi tác ngày càng lớn, điều đáng quý nhất không còn là có bao nhiêu mối quan hệ mà là những mối quan hệ ấy có thực sự khiến mình hạnh phúc hay không.

Nghỉ hưu rồi, hãy biết chọn người để ở bên

Khi còn trẻ, chúng ta thường cố gắng mở rộng các mối quan hệ vì công việc, sự nghiệp và nhiều mục tiêu khác. Trải qua những năm tháng ấy, có lẽ không ít người từng bị phản bội, lợi dụng hoặc tổn thương bởi những người mình từng tin tưởng.

Nhưng khi nghỉ hưu, cuộc sống bước sang một giai đoạn khác. Bạn không còn cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn cũng không cần duy trì những mối quan hệ chỉ vì sợ người khác phật ý.

Hãy dành thời gian cho những người chân thành, biết tôn trọng và luôn mong điều tốt đẹp đến với bạn. Đồng thời, hãy mạnh dạn giữ khoảng cách với những người khiến cuộc sống của bạn thêm bất an.

Tuổi già không cần quá nhiều người bên cạnh. Chỉ cần gia đình yêu thương, vài người bạn đáng tin và một tâm thế bình thản, đó đã là một loại phúc khí rất đáng quý.

Bởi suy cho cùng, biết rời xa những mối quan hệ không xứng đáng không phải là sống lạnh lùng. Đó là cách một người trưởng thành bảo vệ thời gian, lòng tự trọng và sự bình yên mà mình đã mất cả đời để có được.