Ngoại tình khiến mẹ vợ đột tử, con rể vẫn đòi chia tài sản

Mẹ vợ đột tử khi phát hiện con rể ngoại tình

Theo City Express, cặp vợ chồng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã kết hôn khoảng 20 năm. Sau khi chồng qua đời vì bệnh, người mẹ vợ suy sụp tinh thần trong thời gian dài, thông tin trên VTC News.

Đầu năm 2024, người vợ đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Không ngờ, họ bắt gặp người chồng đang mua sắm cùng một phụ nữ khác. Nghi ngờ chồng ngoại tình, người vợ tức giận chất vấn ngay giữa phố.

Trong lúc hai vợ chồng tranh cãi, người mẹ cố gắng can ngăn và hòa giải. Tuy nhiên, bà bất ngờ lên cơn đau tim rồi qua đời tại hiện trường.

Bắt gặp con rể ngoại tình, mẹ vợ bị đột quỵ và qua đời tại chỗ. Ảnh minh họa

Con rể ngoại tình vẫn đòi chia 2 căn nhà

Ba tháng sau khi hoàn tất tang lễ cho mẹ, người vợ quyết định ly hôn. Người chồng nhanh chóng đồng ý nhưng đưa ra yêu cầu khiến cô không thể tin nổi, anh ta muốn chia đều hai căn nhà mà cô được thừa kế từ cha mẹ.

"Làm sao anh có thể đòi chia tài sản của bố mẹ tôi?", người vợ phản ứng.

Không đạt được thỏa thuận, hai bên đưa tranh chấp ra tòa. Cuối cùng, người vợ thất bại trong yêu cầu giữ toàn bộ hai căn nhà.

Vì sao người chồng vẫn có quyền đối với tài sản?

Theo quy định pháp luật Trung Quốc được City Express dẫn lại, tài sản mà một bên vợ hoặc chồng được thừa kế trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc có thể được xác định là tài sản chung, nếu không có thỏa thuận hoặc di chúc quy định khác.

Ye Shijuan, một quan chức tại Cơ sở dữ liệu di chúc Chiết Giang, cho biết kết quả có thể khác nếu người mẹ lập di chúc, chỉ rõ tài sản được dành riêng cho con gái.

Câu chuyện nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng dù hành vi ngoại tình không phải yếu tố quyết định quyền đối với tài sản trong vụ án, việc người chồng yêu cầu chia tài sản sau những gì xảy ra với mẹ vợ vẫn khiến họ khó chấp nhận.

4 dấu hiệu cảnh báo người đàn ông đang ngoại tình

Khi đã có nhân tình bên ngoài, người đàn ông thường tỏ ra hờ hững, mệt mỏi và liên tục tìm lý do từ chối những cử chỉ thân mật, những cái ôm hay những lời nói ngọt ngào từ vợ. Ảnh minh họa

1. Chăm chút ngoại hình bất thường và giờ giấc sinh hoạt biến động

Nhiều người vợ bỗng nhiên thấy chồng mình xuất hiện những thói quen rất lạ như chăm chút kiểu tóc, xịt nước hoa thường xuyên hay đột ngột làm mới tủ đồ bằng phong cách thời trang trẻ trung hơn, theo Lao Động.

Đi kèm với việc tân trang diện mạo, quỹ thời gian của người đàn ông cũng có sự biến động lớn khi liên tục báo bận, thường xuyên tăng ca đột xuất hoặc phát sinh những chuyến công tác dày đặc vào cuối tuần.

Các chuyên gia tâm lý quốc tế cảnh báo rằng sự thay đổi đột ngột mang tính hệ thống này chính là tín hiệu ngầm cho thấy họ đang đầu tư thời gian và tâm sức để thu hút một đối tượng khác bên ngoài.

2. Bảo mật điện thoại một cách cực đoan và né tránh các cuộc gọi

Một biểu hiện rõ ràng và phổ biến nhất trong đời sống hôn nhân hiện đại là chiếc điện thoại của người chồng bỗng nhiên trở thành vật bất ly thân.

Họ cài đặt mật khẩu mới, luôn úp màn hình điện thoại xuống bàn hoặc thậm chí mang cả vào nhà tắm để nhắn tin lén lút.

Khi có cuộc gọi đến, người đàn ông thường có xu hướng giật mình, né tránh hoặc chủ động đi ra một góc khuất để trả lời một cách thì thầm, bí ẩn.

Sự bế tắc trong giao tiếp bắt đầu xuất hiện khi họ tìm mọi cách để cắt đứt sự tò mò của bạn đời đối với không gian riêng tư của mình.

3. Lạnh nhạt chuyện phòng the hoặc thay đổi tần suất yêu bất thường

Sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng luôn phản ánh rất rõ nét thông qua đời sống tình dục của các cặp đôi.

Khi đã có nhân tình bên ngoài, người đàn ông thường tỏ ra hờ hững, mệt mỏi và liên tục tìm lý do từ chối những cử chỉ thân mật, những cái ôm hay những lời nói ngọt ngào từ vợ.

Ngược lại, trong một số trường hợp, họ lại đột ngột đòi hỏi những tư thế mới lạ hoặc tỏ ra nhiệt tình hơn mức bình thường do cảm giác tội lỗi thúc đẩy.

4. Thường xuyên cáu gắt vô cớ và liên tục chỉ trích lỗi lầm của vợ

Để tự bào chữa cho hành vi sai trái của mình, người đàn ông ngoại tình có xu hướng tìm cách đổ lỗi và tạo ra khoảng cách tâm lý với gia đình.

Thay vì bao dung, thấu hiểu như trước, họ liên tục chỉ trích để biến người vợ thành người có lỗi, từ đó lấy cớ rời khỏi nhà mà không bị cắn rứt lương tâm.