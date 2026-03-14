Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Thứ bảy, 07:14 14/03/2026 | Tâm sự

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh, công việc bận rộn từ sáng đến tối mịt. Với đứa con nhỏ mới 2 tuổi, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải thuê người giúp việc. 

Thế nhưng, với mẹ chồng tôi, việc bỏ ra gần chục triệu đồng mỗi tháng để thuê người làm việc nhà là một sự "phung phí không thể chấp nhận được".

Mẹ tôi vốn là người tiết kiệm, điều đó tốt, nhưng sự tiết kiệm của bà lại biến thành nỗi ám ảnh cho những người làm. 

Hễ thấy chị giúp việc vừa đặt lưng xuống ghế nghỉ ngơi sau khi xong việc, bà lại "ngứa mắt". Thế là bà bắt đầu "vẽ việc". 

Khi thì bà bảo lau lại cái cầu thang vốn đã bóng loáng, lúc lại bắt dọn dẹp kho đồ giữa trưa nắng gắt. Bà quan niệm rằng: "Đã mất tiền thuê thì phải làm cho "hết đồng tiền" không được để họ rảnh tay".

Nhiều lần trong bữa cơm, mẹ lại nói: "Thôi đừng thuê mướn gì cho tốn kém, để mẹ trông cháu, cơm nước dọn dẹp mẹ lo tất". 

Nghe mẹ nói, vợ chồng tôi vừa thương vừa lo. Thương vì bà đã già, lo vì chúng tôi thừa hiểu sức khỏe của bà thế nào. 

Thực tế, chỉ cần trông thằng bé 2 tuổi chạy nhảy một lúc là bà đã hụt hơi, lưng đau gối mỏi. Việc nhà thì chất đống, cơm nước chẳng kịp nấu, nhưng hễ chúng tôi bàn chuyện thuê người là bà lại gạt đi vì "xót tiền".

Đến khi thuê được người, sự bẳt bẻ của bà khiến ai cũng "khiếp vía". Bà soi xét từ cách chị giúp việc rửa rau đến việc chị dùng bao nhiêu nước giặt. 

Những lời trách móc, soi mói vụn vặt cứ thế lặp đi lặp lại khiến những người hiền lành nhất cũng phải xin thôi việc.

Giờ đây, nhìn cảnh mẹ chồng vừa mệt mỏi vì cố ôm đồm việc nhà, vừa bực dọc vì tiếc tiền, tôi thấy lòng nặng trĩu. 

Thuê người giúp việc là để giải phóng sức lao động, để gia đình có thời gian chất lượng bên nhau, nhưng sao với nhà tôi, điều đó lại khó khăn đến thế? Chẳng lẽ cứ phải để bà kiệt sức thì bà mới hiểu rằng, có những giá trị không thể chỉ đo đếm bằng tiền?

Xách vali rời đi sau 15 năm làm giúp việc, tôi bị giữ lại vì một lý do không ngờ

GĐXH - Sau 15 năm làm giúp việc cho một gia đình, bà không ngờ ngày rời đi lại khiến lòng mình nặng trĩu đến vậy.

VyVy/VOV.VN (Ghi)
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

5 cung hoàng đạo sống tinh tế bậc nhất: Đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng

GĐXH - Chấp nhận tha thứ cho người chồng thua bạc nửa tỷ đồng, tôi cùng anh về quê làm lại từ đầu với hy vọng có gia đình bảo bọc. Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng, tôi nhận ra mình không chết vì nghèo, mà đang héo mòn vì sự soi mói, hai mặt của mẹ chồng và thái độ im lặng khó hiểu của người đàn ông bên cạnh. Hóa ra, đường về nhà đôi khi còn gian nan hơn cả đường đi lánh nợ.

Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Dù cuộc sống đầy đủ mọi thứ, đi làm về nhà cơm không phải nấu, nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ra thuê nhà trọ ở riêng.

Cho hàng xóm vay tiền chữa bệnh, tôi không ngờ món quà cảm ơn lại vượt xa tưởng tượng

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Chồng cũ ngoại tình liên tục, 3 con từ chối góp 1 tỷ cứu bố ung thư giai đoạn cuối

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

