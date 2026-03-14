Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Vợ chồng tôi đều làm kinh doanh, công việc bận rộn từ sáng đến tối mịt. Với đứa con nhỏ mới 2 tuổi, chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải thuê người giúp việc.
Thế nhưng, với mẹ chồng tôi, việc bỏ ra gần chục triệu đồng mỗi tháng để thuê người làm việc nhà là một sự "phung phí không thể chấp nhận được".
Mẹ tôi vốn là người tiết kiệm, điều đó tốt, nhưng sự tiết kiệm của bà lại biến thành nỗi ám ảnh cho những người làm.
Hễ thấy chị giúp việc vừa đặt lưng xuống ghế nghỉ ngơi sau khi xong việc, bà lại "ngứa mắt". Thế là bà bắt đầu "vẽ việc".
Khi thì bà bảo lau lại cái cầu thang vốn đã bóng loáng, lúc lại bắt dọn dẹp kho đồ giữa trưa nắng gắt. Bà quan niệm rằng: "Đã mất tiền thuê thì phải làm cho "hết đồng tiền" không được để họ rảnh tay".
Nhiều lần trong bữa cơm, mẹ lại nói: "Thôi đừng thuê mướn gì cho tốn kém, để mẹ trông cháu, cơm nước dọn dẹp mẹ lo tất".
Nghe mẹ nói, vợ chồng tôi vừa thương vừa lo. Thương vì bà đã già, lo vì chúng tôi thừa hiểu sức khỏe của bà thế nào.
Thực tế, chỉ cần trông thằng bé 2 tuổi chạy nhảy một lúc là bà đã hụt hơi, lưng đau gối mỏi. Việc nhà thì chất đống, cơm nước chẳng kịp nấu, nhưng hễ chúng tôi bàn chuyện thuê người là bà lại gạt đi vì "xót tiền".
Đến khi thuê được người, sự bẳt bẻ của bà khiến ai cũng "khiếp vía". Bà soi xét từ cách chị giúp việc rửa rau đến việc chị dùng bao nhiêu nước giặt.
Những lời trách móc, soi mói vụn vặt cứ thế lặp đi lặp lại khiến những người hiền lành nhất cũng phải xin thôi việc.
Giờ đây, nhìn cảnh mẹ chồng vừa mệt mỏi vì cố ôm đồm việc nhà, vừa bực dọc vì tiếc tiền, tôi thấy lòng nặng trĩu.
Thuê người giúp việc là để giải phóng sức lao động, để gia đình có thời gian chất lượng bên nhau, nhưng sao với nhà tôi, điều đó lại khó khăn đến thế? Chẳng lẽ cứ phải để bà kiệt sức thì bà mới hiểu rằng, có những giá trị không thể chỉ đo đếm bằng tiền?
