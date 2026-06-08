Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa

Giúp việc 10 năm với mức lương khiêm tốn

Năm 2008, chị Vương rời quê nhà ở Giang Tô (Trung Quốc) để lên Thượng Hải tìm kế sinh nhai. Trải qua nhiều công việc khác nhau với thu nhập bấp bênh, đến năm 2014, chị được giới thiệu làm giúp việc cho một gia đình kinh doanh nội thất gỗ.

Công việc hằng ngày của chị chủ yếu là chăm sóc hai đứa trẻ trong nhà và hỗ trợ một số việc sinh hoạt thường nhật.

Mức lương chị nhận được chỉ khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương hơn 15 triệu đồng), kèm theo chỗ ở và các bữa ăn.

So với mặt bằng thu nhập của nghề giúp việc tại Thượng Hải thời điểm đó, đây không phải là con số cao. Thế nhưng suốt nhiều năm, chị Vương chưa từng phàn nàn hay có ý định rời đi.

Theo lời chị, điều khiến chị trân trọng nhất không phải là tiền lương mà là cách gia đình chủ đối xử với mình.

Họ luôn tôn trọng chị như một thành viên trong nhà, thường xuyên tặng quà vào các dịp lễ, Tết và chưa bao giờ có những lời nói khiến chị tổn thương.

"Cô chủ đối xử với tôi rất tử tế. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn và quý mến tôi. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng nên luôn muốn gắn bó lâu dài", chị chia sẻ.

Họ luôn tôn trọng chị như một thành viên trong nhà, thường xuyên tặng quà vào các dịp lễ, Tết và chưa bao giờ có những lời nói khiến chị tổn thương. Ảnh minh họa

Xin nghỉ sau một thập kỷ gắn bó

Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào được chị chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đã dần trưởng thành. Dù vậy, chúng vẫn giữ thói quen gọi chị bằng cái tên thân mật là "dì Vương".

Đầu năm 2024, trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và việc con trai lớn chuẩn bị bước vào đại học, chị Vương quyết định tìm kiếm một công việc có thu nhập tốt hơn.

Sau nhiều đắn đo, chị thông báo ý định nghỉ việc với gia đình chủ.

Nghe tin này, bà chủ tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị. Hai bên chia tay trong không khí đầy lưu luyến sau quãng thời gian dài gắn bó.

Đến ngày cuối cùng làm việc, bà chủ trao cho chị Vương một túi giấy nhỏ như món quà kỷ niệm. Chị vui vẻ nhận lấy mà không nghĩ ngợi nhiều.

Tuy nhiên, khi trở về nhà và mở chiếc túi ra, chị hoàn toàn bất ngờ.

Hai tờ giấy khiến người phụ nữ bật khóc

Bên trong túi không phải tiền mặt hay quà lưu niệm như chị tưởng tượng. Thứ chị nhìn thấy là hai tờ giấy đặc biệt.

Một tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng một mảnh đất rộng hơn 100m² nằm ở khu vực ngoại ô. Tờ còn lại là lá thư tay do chính bà chủ viết.

Trong thư, gia đình chủ bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp âm thầm của chị Vương trong suốt 10 năm qua.

Họ cho biết thực tế từ khi hai con bước vào cấp hai, gia đình không còn quá cần đến người giúp việc. Tuy nhiên, vì các con rất yêu quý chị và đánh giá cao sự tận tâm của chị nên họ vẫn mong muốn chị tiếp tục đồng hành.

Khi biết chị quyết định nghỉ việc để tìm cơ hội tốt hơn, họ chuẩn bị món quà này như một lời tri ân.

Gia đình viết rằng họ hy vọng mảnh đất sẽ giúp chị có thêm điều kiện ổn định cuộc sống hoặc làm vốn cho những dự định trong tương lai.

Đọc những dòng thư chân thành ấy, chị Vương không cầm được nước mắt. Điều khiến chị xúc động không chỉ là giá trị của mảnh đất mà còn là sự ghi nhận dành cho những năm tháng lao động tận tụy của mình.

Người giúp việc nhận phần thưởng xứng đáng sau 10 năm tận tụy

Sau khi nhận món quà bất ngờ, chị Vương dự định bán một phần diện tích đất để lấy vốn mở quán ăn nhỏ tại quê nhà. Phần còn lại chị muốn giữ lại như tài sản dành cho con trai sau này.

Người phụ nữ cho biết điều quý giá nhất mà mình nhận được trong suốt 10 năm làm việc không phải là vật chất, mà là sự tôn trọng và tình cảm chân thành từ gia đình chủ.

"Tôi biết ơn họ rất nhiều. Họ cho tôi một môi trường làm việc tử tế, nơi tôi luôn cảm thấy mình được đối xử công bằng và được coi trọng", chị nói.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng đây là minh chứng đẹp cho mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trong bối cảnh không ít vụ việc liên quan đến tranh chấp hoặc đối xử thiếu tôn trọng với người giúp việc vẫn xuất hiện, câu chuyện của chị Vương được xem như lời nhắc nhở rằng sự chân thành và tử tế luôn có giá trị.

Đôi khi, những điều tốt đẹp nhất lại đến từ sự ghi nhận và lòng biết ơn giữa con người với con người.

Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.

Theo Toutiao