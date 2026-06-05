Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm

Câu chuyện của một phụ nữ Trung Quốc dưới đây là bài học đáng suy ngẫm về quản lý tài chính sau nghỉ hưu.

Những năm tháng làm việc vất vả và giấc mơ tận hưởng khi nghỉ hưu

Trước khi nghỉ hưu, tôi là công nhân đóng gói tại một nhà máy bánh kẹo. Công việc đều đặn nhưng khá nặng nhọc. Mỗi ngày, tôi phải ngồi liên tục từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ, thường xuyên đau lưng và mỏi vai gáy.

Nhà máy từng có thời kỳ phát triển mạnh, nhưng theo thời gian, hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn. Tiền lương không cao, đôi khi còn bị chậm trả. Nhiều lao động trẻ có năng lực đã lần lượt rời đi để tìm cơ hội tốt hơn.

Những người ở lại chủ yếu là lao động lớn tuổi, trong đó có tôi. Chúng tôi cố gắng bám trụ cho đến ngày đủ điều kiện nghỉ hưu.

Khi nhận được quyết định nghỉ việc ở tuổi 55, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ, tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc chỉ cần tận hưởng. Nhưng sau biến cố sức khỏe, tôi hiểu rằng tận hưởng và chuẩn bị cho tương lai phải song hành. Ảnh minh họa

Hoàn thành trách nhiệm với con cái, tôi bắt đầu chi tiêu không cần tính toán

Những năm đầu nghỉ hưu, tôi vẫn khá tiết kiệm vì con trai chưa lập gia đình. Tuy nhiên, sau khi con kết hôn, mọi thứ thay đổi.

Để hỗ trợ con mua nhà tại thành phố, vợ chồng tôi dành toàn bộ khoản tiết kiệm khoảng 400.000 NDT làm tiền đặt cọc. Sau đó, con trai tiếp tục tự trả phần còn lại bằng khoản vay ngân hàng.

Khi việc lớn của con cái đã ổn thỏa, tôi cảm thấy mình hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Tôi cho rằng từ nay hai vợ chồng có thể sống cho bản thân.

Cũng từ đó, thói quen mua sắm của tôi bắt đầu mất kiểm soát.

Ngày nào tôi cũng xem các buổi phát sóng bán hàng trực tuyến. Những món đồ giảm giá liên tục xuất hiện khiến tôi dễ dàng bấm nút đặt mua. Nhiều sản phẩm được giao đến nhưng gần như không sử dụng.

Tôi luôn tự nhủ rằng trước đây phải sống quá tiết kiệm nên giờ có quyền bù đắp cho bản thân.

Không chỉ mua sắm, tôi còn thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè. Mỗi tháng chúng tôi đều lên kế hoạch cho một chuyến đi mới, ưu tiên các khách sạn chất lượng cao để tận hưởng dịch vụ tốt nhất.

Dần dần, toàn bộ khoản lương hưu hàng tháng đều được chi hết. Hai vợ chồng gần như không còn khoản dự phòng nào cho tương lai.

Cuộc gặp gỡ khiến tôi nhìn lại chính mình

Một lần du lịch đến Nam Ninh, tôi tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ.

Trước đây, hoàn cảnh gia đình cô ấy khá khó khăn. Chồng bị tai nạn nên không thể làm việc nặng, mọi gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai cô.

Khi được mời về nhà chơi, tôi không khỏi bất ngờ trước căn nhà ba tầng khang trang với nội thất đẹp mắt.

Qua trò chuyện, tôi mới biết sau khi nghỉ hưu, cô không chọn cuộc sống an nhàn. Hai vợ chồng bắt đầu kinh doanh đồ ăn tại chợ đêm. Sau vài năm tích lũy vốn, họ mở được nhà hàng riêng.

Nhờ chăm chỉ làm việc, công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Mỗi năm gia đình có nguồn thu đáng kể và vẫn tiếp tục tích lũy tài sản.

Nghe câu chuyện của bạn, tôi vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng. Trong khi cô ấy dùng thời gian nghỉ hưu để tạo dựng thêm nguồn thu nhập, tôi lại dành phần lớn thời gian cho mua sắm và du lịch.

Lần đầu tiên, tôi thực sự lo lắng về tương lai tài chính của mình.

Biến cố sức khỏe và cú sốc mang tên viện phí

Không lâu sau chuyến đi đó, tôi liên tục bị đau bụng.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường nên không quá để tâm. Thế nhưng cơn đau kéo dài nhiều ngày khiến tôi buộc phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến tôi bàng hoàng. Bác sĩ phát hiện một khối u cần phẫu thuật sớm, với tổng chi phí điều trị lên tới khoảng 50.000 NDT.

Lúc đó, số dư trong tài khoản của tôi chỉ còn vài nghìn NDT, hoàn toàn không đủ để thanh toán viện phí.

Tôi gọi điện cho con trai cầu cứu. Tuy nhiên, con cũng vừa trả xong các khoản liên quan đến căn hộ nên không còn tiền dự phòng.

Cuối cùng, con phải vay mượn bạn bè để có đủ chi phí cho ca phẫu thuật của tôi.

Nằm trên giường bệnh sau ca mổ, tôi suy nghĩ rất nhiều về những năm tháng nghỉ hưu vừa qua. Tôi nhận ra rằng tận hưởng cuộc sống không phải điều sai trái, nhưng chi tiêu không có kế hoạch lại là một sai lầm lớn.

Nghỉ hưu không chỉ cần niềm vui mà còn cần sự chuẩn bị tài chính

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu rằng cuộc sống luôn tồn tại những biến cố không thể lường trước.

Khi còn trẻ, chúng ta có thể kiếm tiền để khắc phục khó khăn. Nhưng ở tuổi nghỉ hưu, khả năng lao động giảm sút, việc tạo ra thu nhập mới trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đặc biệt, tuổi càng cao thì nguy cơ bệnh tật càng lớn. Trong khi đó, chi phí y tế ngày nay không ngừng tăng lên cùng với sự phát triển của các phương pháp điều trị hiện đại.

Chính vì vậy, một kế hoạch tài chính sau nghỉ hưu cần được xây dựng từ sớm. Ngoài các khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, người nghỉ hưu cần có quỹ dự phòng cho những rủi ro sức khỏe và các tình huống khẩn cấp.

Tiền tiết kiệm không chỉ là khoản tích lũy vật chất mà còn là sự bảo đảm cho cảm giác an tâm trong những năm cuối đời.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc chỉ cần tận hưởng. Nhưng sau biến cố sức khỏe, tôi hiểu rằng tận hưởng và chuẩn bị cho tương lai phải song hành. Chỉ khi có nền tảng tài chính vững vàng, tuổi già mới thực sự an nhàn và không trở thành gánh nặng cho con cháu.

* Bài viết là lời tâm sự của dì Trương (Trung Quốc) đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.