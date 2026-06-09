Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai

Nghỉ hưu rồi nhưng bận rộn hơn cả lúc còn đi làm

Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai. Nhiều năm trước, khi con lên thành phố lập nghiệp, chúng tôi đã bán căn nhà được cơ quan cấp ở quê để mua hai căn hộ trong cùng một tòa nhà. Tôi ở tầng dưới, còn con trai ở tầng trên.

Khi đưa ra quyết định này, tôi cho rằng đó là phương án lý tưởng. Các thành viên vẫn có không gian riêng nhưng luôn ở gần nhau khi cần hỗ trợ.

Hai năm sau ngày đi làm, con trai kết hôn rồi nhanh chóng đón tin vui có em bé. Vì lúc đó tôi chưa nghỉ hưu nên vợ chồng tôi đã bỏ tiền thuê bảo mẫu chăm sóc con dâu trong thời gian ở cữ.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi nghỉ hưu.

Tôi bắt đầu đảm nhận việc chăm sóc cháu ngoại từ sáng đến tối. Thế nhưng cách nuôi dạy trẻ của tôi và con dâu có rất nhiều khác biệt. Những kinh nghiệm từng áp dụng với con trai ngày trước giờ không còn được chấp nhận dễ dàng.

Tôi yêu các cháu và vui khi gia đình đông vui hơn. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ những năm tháng nghỉ hưu của mình lại gắn liền với vòng quay chăm cháu không ngơi nghỉ như vậy. Ảnh minh họa

Chăm cháu ngày đêm, lương hưu gần như tiêu hết mỗi tháng

Con dâu quay trở lại công việc trong tình trạng căng thẳng, áp lực. Thấy con vất vả, tôi chủ động đón cháu xuống căn hộ của mình ngủ mỗi tối để con có thời gian nghỉ ngơi.

Dần dần, việc chăm cháu trở thành trách nhiệm gần như hoàn toàn thuộc về tôi.

Ban ngày tôi chăm sóc cháu. Chiều tối lại tất bật nấu cơm để các con xuống ăn. Ngoài ra còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và xử lý vô số việc lặt vặt khác.

Nhiều lúc tôi cảm thấy chăm một đứa trẻ nhỏ còn mệt hơn đi làm thời trẻ. Chỉ sau một năm, mái tóc tôi bạc đi rõ rệt, gương mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

Ngay cả những chuyến du lịch cuối tuần của gia đình cũng không giúp tôi được nghỉ ngơi. Người bế cháu, cho cháu ăn, dỗ cháu ngủ vẫn là tôi. Có khi tôi còn kiêm luôn việc xách hành lý cho cả nhà.

Khi cháu ốm, tôi thức trắng đêm chăm sóc. Tôi cũng thường xuyên dùng tiền lương hưu của mình để mua sữa, bỉm, đồ chơi và nhiều vật dụng khác.

Mỗi tháng tôi nhận khoảng 6.000 NDT, tương đương 23 triệu đồng tiền lương hưu. Thế nhưng số tiền đó hầu như không còn dư đồng nào vào cuối tháng.

Tưởng được nghỉ ngơi thì con dâu báo tin mang thai lần hai

Khi cháu lớn bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi đã nghĩ cuộc sống sau nghỉ hưu cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng hơn.

Thế nhưng niềm hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi con dâu thông báo chuẩn bị sinh thêm em bé.

Tôi yêu các cháu và vui khi gia đình đông vui hơn. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ những năm tháng nghỉ hưu của mình lại gắn liền với vòng quay chăm cháu không ngơi nghỉ như vậy.

Chồng tôi nhiều lần đề nghị các con gửi trẻ hoặc thuê người hỗ trợ. Nhưng chính tôi lại là người phản đối vì lo chi phí đắt đỏ và không yên tâm khi giao cháu cho người lạ.

Kết quả là suốt nhiều năm, tôi gần như không còn thời gian cho bản thân. Những buổi gặp gỡ bạn bè, những chuyến du lịch tuổi già hay những sở thích cá nhân đều phải gác lại.

Bài học lớn nhất sau những năm tháng nghỉ hưu

Sau nhiều năm gắn bó với vai trò "bảo mẫu bất đắc dĩ", tôi dần hiểu ra một điều.

Cha mẹ già đôi khi cần học cách bận rộn với cuộc sống của chính mình thay vì ôm đồm mọi việc cho con cái.

Việc ông bà hỗ trợ chăm cháu là điều đáng quý. Tuy nhiên, nếu gánh toàn bộ trách nhiệm thay con, vô tình chúng ta có thể khiến con cái không cảm nhận hết những khó khăn của việc làm cha mẹ.

Khi cha mẹ trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy con, họ sẽ hiểu con hơn, gắn kết hơn và trưởng thành hơn trong vai trò của mình. Ngược lại, nếu mọi việc đều do ông bà đảm nhận, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái có thể bị giảm đi đáng kể.

Đến tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng không chỉ là sống vì con cháu mà còn cần dành thời gian cho chính mình. Bởi tuổi già không nên chỉ là những tháng ngày hy sinh liên tục, mà còn là quãng thời gian để tận hưởng thành quả sau nhiều năm lao động vất vả.

* Bài viết là chia sẻ của dì Trương Lan, 65 tuổi, đã nghỉ hưu, được lan truyền rộng rãi trên nền tảng Toutiao, Trung Quốc.