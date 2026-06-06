7 năm tôi bán sức ở Hàn Quốc, tiền kiếm được bị mẹ đem mua nhà cho anh trai

Năm nay tôi 30 tuổi, vừa về Việt Nam sau đúng 7 năm xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Ngày đi, tôi mang theo khoản nợ ngân hàng của gia đình với tâm lý cố gắng cày cuốc trả nợ rồi sau đó cố gắng tích lũy cho kế hoạch tương lai.

Ngày về, tôi cứ ngỡ mình đã có một chút vốn liếng để làm ăn, cưới vợ và phụng dưỡng mẹ già (bố tôi mất sớm). Thế nhưng, thực tế đón nhận tôi với cú sốc lớn đến mức phải nhập viện truyền nước ngay trong đêm.

Hành trình 7 năm qua của tôi ở xứ người là chuỗi ngày bán sức lao động đúng nghĩa. Tôi làm việc trong xưởng cơ khí, nhiều ngày tăng ca đến 12 tiếng. Tôi không dám ăn ngon, không dám đi chơi; điện thoại, quần áo cũng chẳng mua mới. Lương của tôi sau khi trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt tằn tiện thì mỗi tháng dư được 40 triệu đồng.

Tôi sốc nặng khi đồng tiền xương máu của mình bị mẹ đem cho hết anh trai, chị dâu. (Ảnh minh họa: iStock)

Hai năm đầu tiên, tôi gửi toàn bộ tiền về để trả dứt điểm khoản nợ ngân hàng mà bố mẹ vay từ ngày xưa. Từ năm thứ ba trở đi, khi gia đình đã hết nợ, mẹ bảo vẫn cứ chuyển tiền để bà gửi tiết kiệm giùm; rằng đây sẽ là tiền đề cho tương lai của tôi.

Mẹ nói rõ ràng là sau này tôi về nước sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc, còn tiền lãi thì cho mẹ xin để chi tiêu tuổi già. Từ đó tháng nào sau khi nhận lương, tôi cũng chuyển khoản đều đặn.

Tính sơ qua, trong 5 năm đó, số tiền gốc tôi gửi về đã ngót nghét 2 tỷ đồng. Ở bên Hàn, mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, tôi lại nghĩ đến tương lai mua nhà, lấy cuộc sống an cư để làm động lực. Tôi định sẽ dùng số vốn đó mua nhà trả góp, làm chút kinh doanh nhỏ rồi lấy vợ sinh con. Tôi cũng tính sẽ biếu mẹ 300 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà ở quê cho khang trang, sạch đẹp hơn.

Ngày tôi về đến nhà, sau bữa cơm gia đình, tôi hào hứng nói với mẹ về việc rút tiền tiết kiệm để tính chuyện làm ăn. Mẹ ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bảo làm gì còn đồng nào nữa.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ giải thích rằng cách đây hai năm, anh trai và chị dâu muốn chuyển từ trong làng ra mặt đường chính mua đất xây nhà để tiện bề kinh doanh. Thiếu tiền, họ đến xin mẹ giúp đỡ và bà đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi để dồn vào mua nhà cho anh chị, thậm chí còn vay thêm từ ngân hàng.

Tháng trước tôi gửi 40 triệu đồng cuối cùng về, mẹ cũng vừa đem đi trả nợ nốt khoản vay còn lại của anh trai.

Nghe đến đó, tai tôi ù đi, lồng ngực nghẹn thắt lại. Tôi sốc nặng đến đổ bệnh, đêm đó phải vào bệnh viện truyền nước.

Suốt mấy ngày nằm viện, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh làm việc đến kiệt sức và cảnh trắng tay hiện tại khiến tim tôi đau thắt, hoang mang và tuyệt vọng. Số tiền 2 tỷ đồng đó là mồ hôi nước mắt và cả thanh xuân 7 năm trời tôi bán sức lao động nơi xứ người.

Những ngày tháng ấy, lúc ốm đau tôi không dám nghỉ một ngày vì tiếc tiền công. Vậy mà ở nhà, mẹ và anh trai ngang nhiên mang toàn bộ tài sản của tôi để nâng cấp cuộc sống cho vợ chồng anh trai; ngôi nhà khang trang ấy đứng tên vợ chồng anh.

Khi tôi xuất viện về nhà và hỏi cho ra lẽ, anh trai và chị dâu chỉ im lặng, không một lời giải thích hay xin lỗi.

Mẹ tôi thì bằng giọng oán trách lấp liếm rằng một giọt máu đào, anh em thì phải đùm bọc lấy nhau, anh khá giả thì sau này tôi cũng được nhờ... Mẹ bảo tôi còn trẻ, có tay nghề ở nước ngoài về thì làm lại từ đầu không khó.

Tôi cay đắng nhận ra lâu nay mình đã quá ngây thơ. Bây giờ tôi mang tiếng là đi nước ngoài 7 năm, bạn bè, họ hàng ai cũng nghĩ tôi đang có vốn liếng khá lắm, bây giờ là lúc bung ra làm ăn, trong khi thực chất tôi đang là kẻ trắng tay đúng nghĩa, không có nổi chút tài sản.

Tôi nhìn ngôi nhà mặt đường khang trang của anh trai mà lòng đau như cắt, đó là ngôi nhà được xây bằng chính thanh xuân, mồ hôi nước mắt và niềm tin ngu ngốc của tôi.

Hiện tại tôi đang rơi vào bế tắc và mất phương hướng hoàn toàn. Tôi rất hận anh trai ích kỷ, hận sự thiên vị mù quáng của mẹ.

Tôi đã nghĩ đến việc làm đơn kiện mẹ và vợ chồng anh trai ra tòa để đòi lại công bằng, đòi lại số tiền xương máu của mình.

Nhưng nếu làm vậy, gia đình sẽ tan nát, mẹ tôi già rồi liệu có chịu nổi cú sốc này không, và liệu tôi có cơ hội đòi lại tiền khi mọi giao dịch trước đây chỉ là lời nói miệng và chuyển khoản vào tài khoản của mẹ?